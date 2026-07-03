Gaffe in Tv per Colin Farrell, volano parolacce, poi scopre che è in diretta: "Non lo sapevo"

Pubblicazione: 03 luglio alle 11:28

Ci sono momenti in televisione che restano impressi nella memoria collettiva non per la loro raffinatezza, ma per la loro schietta autenticità. Colin Farrell, attore irlandese noto tanto per il suo talento quanto per il suo carattere sanguigno, ha regalato uno di questi momenti durante la sua partecipazione a FIFA World Cup on FOX After Hours with James Corden, programma dedicato ai Mondiali di calcio.



L'episodio è rapidamente diventato virale sui social, trasformandosi in uno dei gaffe televisive più commentate del periodo. Farrell, convinto di trovarsi in un momento di pausa o pre-registrazione, ha condito i suoi commenti con una lunga serie di parolacce, ignaro del fatto che ogni singola parola stesse andando in onda in diretta.



Il tutto è iniziato quando l'attore ha notato una statua di cera posizionata in un angolo dello studio. Si trattava di una riproduzione di Pelé proveniente dal Madame Tussauds, ma Farrell non ha trattenuto la sua perplessità, chiedendo con un linguaggio decisamente colorito chi fosse quel personaggio inquietante. La domanda, riportata nelle versioni censurate condivise online, suonava all'incirca così: "Chi diavolo è quello?"





Ma la vera chicca è arrivata subito dopo, quando il conduttore James Corden ha dovuto intervenire per chiarire la situazione. Con il timing perfetto di chi sa gestire le situazioni imbarazzanti in diretta, Corden ha detto: "Lascia che ti dica due cose. Numero uno, quello è il Pelé di cera del Madame Tussauds. Numero due, questo programma è in diretta".



La reazione di Farrell è stata immediata e autentica. Una lunga pausa carica di imbarazzo, lo sguardo preoccupato, e poi una frase ripetuta come un mantra: "Non lo sapevo. Non lo sapevo". L'attore, nominato agli Emmy e agli Oscar per progetti come The Penguin e Gli Spiriti dell'Isola, ha poi cercato di giustificarsi, ammettendo che probabilmente avrebbe dovuto prestare più attenzione.



Ma ecco il colpo di genio involontario: nel tentativo di capire come gli fosse sfuggito il dettaglio, Farrell si è reso conto che il nome del programma non lo aiutava affatto. "Aspetta un attimo, si chiama 'Live'... no, aspetta, si chiama 'After Hours'", ha esclamato, trovando nella denominazione stessa dello show una parziale assoluzione. Il titolo infatti, "After Hours" (Dopo l'orario), poteva ragionevolmente far pensare a una trasmissione registrata fuori dall'orario di punta.

Colin Farrell nei panni del Pinguino, fonte: HBO





Fox Sports, dimostrando un ottimo senso dell'umorismo e una strategia social impeccabile, ha condiviso una compilation dei momenti più coloriti su Instagram, ovviamente censurati con i classici bip sonori. Il video ha generato migliaia di interazioni, con il pubblico che ha apprezzato tanto la spontaneità dell'attore quanto la sua reazione genuinamente imbarazzata.



Le dichiarazioni scurrili di Farrell hanno scatenato una reazione a catena: risate fragorose dai suoi compagni di panel, applausi dal pubblico in studio e, successivamente, milioni di visualizzazioni online. L'incidente ha dimostrato come, nell'era dei social media, anche una gaffe possa trasformarsi in un momento di pura intrattenimento, specialmente quando protagonista è una celebrità disposta a non prendersi troppo sul serio. Nessuna ripercussione per l'attore, a differenza di quanto avvenuto da noi in Italia ad Alessandro Baracchini.



Attualmente, Colin Farrell è impegnato nella serie Sugar su Apple TV+, un neo-noir creato da Mark Protosevich e prodotto insieme a Simon Kinberg e Sam Catlin. L'attore tornerà presto anche nei panni del Pinguino in The Batman: Parte II, il seguito del film diretto da Matt Reeves. Progetti prestigiosi che, però, non gli impediscono di essere umano, spontaneo e, occasionalmente, decisamente poco televisivo nel senso tradizionale del termine.