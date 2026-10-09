Gaia Zampighi è Michela nella stagione 2 degli 883: chi è l'attrice, carriera, età, e quell'esperienza con Pupi Avati

Pubblicazione: 09 ottobre alle 09:57

Il mondo degli 883 torna a raccontare le emozioni, le ambizioni e gli amori che hanno segnato gli anni Novanta. Tra le novità della serie Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 c’è Gaia Zampighi, giovane interprete chiamata a dare volto a Michela Rossini. Il suo personaggio si inserisce in un momento particolare della vita di Max Pezzali, quando il successo musicale comincia ad aprire nuovi orizzonti e i sentimenti si fanno più complicati. Ma chi è l’attrice che veste questi panni? Alle spalle ha già un percorso artistico che comprende esperienze sul piccolo schermo, al cinema e sul palcoscenico.

Nata a Faenza, in Emilia-Romagna, nel 2005, Zampighi si è avvicinata alla recitazione durante l’adolescenza, iniziando a costruire le basi della propria formazione., Sabrina Impacciatore, Giancarlo Scarchilli, Giuliana De Sio, Pino Pellegrino e Alessandro Perilli. Nel 2023 ha poi preso parte a un workshop di ALEO Film con Romano Reggiani e Marcello Maietta. La sua formazione è accompagnata da un interesse per diverse discipline artistiche, dal canto alla danza, elementi che ampliano le sue possibilità espressive davanti alla macchina da presa e in teatro.

Il curriculum dell’attrice comprende produzioni televisive e cinematografiche. Nel 2020 ha recitato nella serie Quella sporca sacca nera, conosciuta anche con il titolo internazionale That Dirty Black Bag, interpretando Tara. Nel 2025 è apparsa in Alex Bravo: Poliziotto a modo suo, produzione distribuita da Mediaset. Al cinema ha inoltre interpretato la protagonista del cortometraggio Lena Fungònskaya, diretto da Maria Melandri nel 2024. Parallelamente ha preso parte a diversi spettacoli teatrali, tra cui Esercizi di stile, Ragazze interrotte, Utopia, Animali Notturni, L’anima sul precipizio e Analisi di una terapia. Nel 2023 ha partecipato anche al video musicale Fan della malinconia, diretto da Gianfranco Boattini..

In Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, Gaia Zampighi interpreta Michela Rossini, studentessa di fisica nucleare destinata a incrociare il percorso sentimentale di Max. Il loro incontro prende avvio da un equivoco, lei gli fa l’occhiolino, lui lo interpreta come un segnale d’interesse e le propone un appuntamento. Dopo un primo rifiuto, Michela lo richiama, dandogli appuntamento alle nove sotto casa.