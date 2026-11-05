Gambit: il film si farà mai? Channing Tatum vuole ancora realizzarlo e ha una sola richiesta

Pubblicazione: 05 novembre alle 16:13

Channing Tatum non ha alcuna intenzione di mollare. Dopo anni di sviluppo infernale, tre registi diversi e la cancellazione definitiva da parte di Disney in seguito all'acquisizione di Fox, l'attore continua a lottare per portare sul grande schermo il suo film dedicato a Gambit. In un'intervista esclusiva con ScreenRant durante la promozione della nuova lineup Dunkin' Donuts ispirata ad Avengers: Doomsday, Tatum ha confermato che la battaglia per il supereroe cajun è tutt'altro che finita.

Deadpool & Wolverine - Disney

La storia diè quasi mitologica nel panorama dei cinecomic. Inizialmente concepito, Gambit fu poiche avrebbe dovuto far brillare Tatum nel ruolo che sognava da anni. MaI primi tre registi legati al progetto, tra cui Gore Verbinski (lo stesso della saga dei Pirati dei Caraibi) lasciarono il progetto per divergenze creative.

A quel punto, Tatum e il suo partner produttivo Reid Carolin fecero una mossa disperata: convinsero Fox a lasciarli scrivere la sceneggiatura definitiva, quella che avrebbe messo d'accordo tutti. L'idea era trovare poi un regista disposto a firmare per quel copione esatto, senza modifiche. Ma qualcosa cambiò durante il processo. La coppia si innamorò così profondamente della propria versione del film che, spinti da quella che Tatum stesso definisce "frustrazione e arroganza", pensarono di poter dirigere loro stessi il progetto.

Oggi, con il senno di poi e l'esperienza di aver finalmente interpretato Gambit, Tatum ammette candidamente quanto quella decisione sarebbe stata catastrofica.

"Ora che so esattamente cosa significa dirigere e quanto è complicato, specialmente per questi film, ti serve davvero sapere cosa stai facendo. Non può essere il tuo primo film. Devi avere molte sfaccettature diverse sotto la cintura e molta esperienza, perché fare uno di questi film è quasi impossibile. Alcune persone hanno davvero la formula giusta e sanno come farlo, altri faticano. Sarebbe stato un catastrofe a un livello dal quale non mi sarei mai ripreso". -Channing Tatum a ScreenRant

Deadpool & Wolverine - Disney

Ma cos'era esattamente questo film che Tatum e Carolin avevano scritto? Nell'ottobre 2025, l'attore aveva rivelatoGambit era concepito come una commedia romantica vietata ai minori, completa di scene di mutanti che facevano sesso. Un approcciodal tipico cinecomic, che secondo Tatum fu uper cui Disney decise di cancellarlo. All'epoca, lo studioa rischiare su produzioni Marvel

Quanto sono cambiate le cose da allora. Gambit ha fatto il suo debutto in Deadpool & Wolverine, riuscendo a incassare la belezza 1,338 miliardi di dollari al botteghino globale, diventando il terzo film di maggior successo dell'era post-Endgame del MCU. Da qui, il pubblico si è affezionato all'interpretazione di Tatum, tanto che ha convinto i Marvel Studios a inserirlo nel cast dell'attesissimo Avengers: Doomsday.

Quindi, quali sono le reali possibilità che il film solista di Gambit diventi finalmente realtà? Tatum è stato chiaro: vorrebbe disperatamente continuare a interpretare il personaggio, sta combattendo per farlo accadere, ma ha una condizione non negoziabile.

"Avrei bisogno di un regista davvero, davvero bravo per realizzarlo." -Chaning Tatum a ScreenRant

Deadpool & Wolverine - Disney

Dopodi dirigerlo lui stesso, l'attore: questi film richiedono maestria tecnica e visione, non improvvisazione., però, potrebbe non essere creativo ma logistico, ovvero ildegli X-Men che la Marvel ha intenzione di realizzare per maggio 2028.

Ma esiste una soluzione. Con gran parte delle origini del Gambit di Tatum ancora avvolte nel mistero, e considerando il successo che DC sta ottenendo con le storie Elseworlds, Marvel potrebbe prendere spunto dai rivali e realizzare il film di Tatum come progetto standalone, separato dalla continuità principale degli X-Men. Un Gambit R-rated, romantico e sovversivo, ambientato in una tasca del multiverso tutta sua.

La domanda non è se Tatum continuerà a lottare per questo progetto. L'ha già confermato. La domanda è se Kevin Feige e Marvel Studios avranno il coraggio di dargli quella possibilità, trovando il regista giusto e abbracciando la visione non convenzionale che Tatum e Carolin hanno coltivato per anni. Con Avengers: Doomsday alle porte e il multiverso ancora spalancato davanti al MCU, la finestra di opportunità è aperta. Resta da vedere se qualcuno avrà il coraggio di attraversarla.