Gelo a X Factor: "Almeno lui canta" lite furiosa tra Jake La Furia e Paola Iezzi

Pubblicazione: 09 ottobre alle 10:22

I Bootcamp di X Factor 2026 hanno regalato momenti di pura televisione, quelli che restano impressi non solo per le performance dei concorrenti ma per le dinamiche che si creano dietro al bancone dei giudici. L'ultima puntata andata in onda giovedì 8 ottobre su Sky e in streaming su Now ha visto crescere una tensione palpabile tra Jake La Furia e Paola Iezzi, culminata in uno scontro verbale che ha gelato lo studio.





Allora Jake La Furia ha anche ragione ma sto ragazzo per il quale lui spingeva molto non era assolutamente qualcosa per cui strapparsi i capelli (che non ha). #XF2026 — Matteo Magazzù (@Matolas) October 8, 2026

Tutto è nato dall', cantautore siciliano che ha scelto di portare sul palco "La tana del granchio" di Bresh, brano presentato al Festival di Sanremo 2025. Una scelta che hacreando una frattura che. Tre carte rosse contro un solo sì, quello proprio del rapper milanese, hannoin qualcosa di più profondo.La dinamica si è fatta tesa quando Irama ha spiegato al concorrente di aver voluto sentire la sua musica originale, quella che lo rappresenta davvero come cantautore. Francesco Gabbani ha rincarato la dose sottolineando come Salvatore non avesse brillato né con questa esibizione né con la precedente, seguendo direzioni completamente diverse senza eccellere in nessuna delle due.invitandolo a trovare un modo eclatante per

Ed è qui che Jake La Furia ha perso la pazienza. Il rapper ha interrotto il discorso ricordando ai colleghi un fatto fondamentale: nessuno aveva chiesto a Salvatore di portare un inedito. X Factor è un programma basato sulle cover, ha sottolineato con forza, e ci sono ragazzi che arrivano proprio con brani di altri artisti. La sua posizione era chiara: Salvatore è un bravo cantante e ai live devono andare i bravi cantanti, punto.





Jake La furia di nome e di fatto — Davide (@Davide_Muraca05) October 8, 2026

Jake ha messo in luce quella che a suo avviso è un'incoerenza di fondo: "Abbiamo fatto passare ragazzi sulla base delle esibizioni precedenti, e questa volta gli diciamo che sì, non è stato bravo, però l'altra volta era bravo, ha cantato di merda, però vediamo nei suoi occhi che è uno misterioso. Almeno lui canta"., un'accusa nemmeno tanto velata di doppi standard.a Salvatore chedefinitivamente. La frase che ha fatto il giro dei social è arrivata come una frustata: "Scusami, questo è il momento in cui devi convincere me a farlo passare, non il momento in cui tu devi convincere lui che fa pena e mandarlo a casa". Una stoccata diretta, senza filtri, che

La giudice è rimasta in silenzio per alcuni secondi, un atteggiamento decisamente insolito per lei che solitamente non si tira mai indietro nelle discussioni. Quando ha ripreso la parola, ha provato a spiegare a Jake che la formula del programma non funziona esattamente come lui crede, aggiungendo con fermezza: "Non si fa così". Una replica che ha cercato di riportare la discussione su binari più istituzionali, ma che non ha cancellato la tensione accumulata.



