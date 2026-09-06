X Factor 2026, Gabbani ricomincia con le sue freddure e Jake La Furia lo stronca: “Quest’anno è pure peggio”

Pubblicazione: 06 settembre alle 08:00

Mancano ormai pochissimi giorni al ritorno di X Factor e, mentre sul palco tutto si prepara per accogliere i primi aspiranti concorrenti, dietro le quinte sembra che alcune vecchie abitudini non siano mai andate via. Soprattutto quelle di Francesco Gabbani, che ha già ricominciato a mettere alla prova la pazienza dei colleghi con le sue immancabili freddure. X Factor 2026 partirà ufficialmente giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW, ancora una volta con Giorgia alla conduzione.

Al tavolo dei giudici ritroveremo invece, mentre la grande novità sarà Irama, chiamato a prendere il posto di Achille Lauro e pronto a debuttare per la prima volta nel ruolo di giudice. Prima di vedere davvero la nuova formazione all'opera, però,ha cominciato a mostrare cosa sta succedendo lontano dal palco. Ilracconta infatti una giuria che sembra aver già trovato un proprio equilibrio, tra aspettative per la nuova edizione, momenti più seri e inevitabili prese in giro.

E al centro di uno di questi siparietti c'è proprio Gabbani. Il cantante, al suo secondo anno consecutivo dietro al bancone, sembra essersi ambientato talmente bene da non avere alcuna intenzione di abbandonare una delle caratteristiche che avevano accompagnato la sua prima esperienza: le battute. O, come preferiscono chiamarle i suoi colleghi, le “freddure”. Sky stessa le ha indicate come uno degli elementi che stanno caratterizzando i primi momenti della nuova stagione.

Jake La Furia, però, non sembra particolarmente impressionato dal repertorio del collega e nel nuovo video ha emesso una sentenza piuttosto impietosa:

“Se prima le battute erano brutte, quest'anno è pure peggio perché le ha finite e se le inventa”. - Jake La Furia

“Sono addicted alle sue freddure. Se non le fa mi manca un pezzo”. - Paola Iezzi

Una stroncatura che non trova però tutti d'accordo.sembra infatti appartenere alla fazione opposta e ammette di essersi ormai affezionata proprio a quel lato di Gabbani:

Piccoli scambi che raccontano soprattutto quanto sia ormai consolidata l'intesa tra i tre giudici reduci dalla passata edizione. A dover trovare il proprio spazio in questo equilibrio sarà Irama, ma le prime immagini diffuse da Sky suggeriscono che l'inserimento sia avvenuto piuttosto rapidamente. Il cantante appare già a proprio agio con i colleghi e non nasconde nemmeno le ambizioni per questa nuova avventura.

Se Paola Iezzi ha infatti spiegato che il suo obiettivo non è necessariamente quello di vincere, Irama ha scelto una linea completamente diversa: “Sono molto competitivo, voglio vincere”. Jake La Furia, invece, si aspetta una selezione particolarmente complicata per l'alto livello dei concorrenti, mentre Gabbani continua a cercare soprattutto quell'autenticità che, a suo dire, può fare davvero la differenza sul palco.

A osservare tutto da una posizione privilegiata. La cantante torna alla guida dello show e nelle prime immagini delle Auditions viene accolta da una vera ovazione del pubblico. Dietro le quinte ha parlato di “grande fermento” e di una forte sinergia all'interno del gruppo, sottolineando quanto la nuova squadra sia già unita.

L'attesa, a questo punto, è quasi finita. Dal 10 settembre saranno i concorrenti a prendersi il centro della scena con l'inizio delle Auditions, ma la nuova giuria sembra aver già trovato il tono con cui affrontare X Factor 2026. Irama deve ancora dimostrare cosa saprà fare da giudice; Jake è pronto a “spettinare” i colleghi; Paola riparte da vincitrice in carica e Gabbani, nel dubbio, ha già ricominciato con le battute. Con buona pace di Jake La Furia.