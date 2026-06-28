Gerry Scotti e Stefano De Martino, l’appello che divide la TV: scoppia la polemica. Cosa succede

Pubblicazione: 28 giugno alle 09:05

La sfida per gli ascolti TV dell’access prime time si arricchisce di un capitolo totalmente inaspettato. Gerry Scotti e Stefano De Martino, storici rivali del preserale televisivo italiano, hanno deciso di unire le forze per lanciare una provocazione che sta già facendo tremare i palinsesti di Rai e Mediaset. Dal palco della diciottesima edizione del prestigioso Premio Biagio Agnes, a Piazza di Spagna, i due conduttori si sono resi protagonisti di un siparietto ironico ma dal peso specifico notevole, culminato in un appello diretto ai vertici delle rispettive aziende. Un appello da entrambi condiviso e sostenuto certi di fare piacere al loro vasto pubblico.

Per tutta la stagione televisiva, il pubblico ha assistito alguidata da Gerry Scotti su Canale 5. Una rivalità accesa ma priva di veleni, come confermato dagli stessi protagonisti, che dietro le quinte coltivano un rapporto fatto di messaggi privati e ironia social. Tuttavia, sul palco del Premio Agnes, dove sono stati premiati da Bruno Vespa, la complicità si è trasformata in un fronte comune contro un problema strutturale della televisione generalista moderna: la durata dei programmi di access prime time.

Negli ultimi anni, sia Rai che Mediaset hanno progressivamente allungato la durata di queste trasmissioni per capitalizzare lo share, trasformandole di fatto in una prima serata anticipata e facendo slittare i film e i varietà successivi a ridosso delle 22:00: "Se fosse per noi, l’access prime time finirebbe alle 21:30. Lo diciamo davanti a questa platea di direttori”, ha incalzato Gerry Scotti, trovando l’immediata sponda del collega partenopeo. Stefano De Martino ha infatti rincarato la dose con una rivelazione che accende la curiosità dei telespettatori: “Ci stanno lavorando”, ha confessato, lasciando intendere che i piani alti di Viale Mazzini e Cologno Monzese stiano effettivamente valutando una rimodulazione degli orari.

Al dibattito si è unito ironicamente anche Bruno Vespa, che ha rilanciato: “Io finirei anche alle 21:15”. Al di là delle battute e dello scambio di regali simbolici sul palco, Scotti ha ricevuto l’iconico "pacco" Rai e De Martino i gadget di Canale 5, il tema sollevato non è nuovo. I telespettatori lamentano da tempo la chiusura troppo tarda dei programmi principali. che spesso sono stati penalizzati negli ascolti. Riuscirà questa inedita alleanza a restituire alla televisione italiana gli orari di una volta?