Gerry Scotti ferma La Ruota della Fortuna e commuove il pubblico con un messaggio per il Venezuela

Pubblicazione: 03 luglio alle 11:06

Una puntata diversa dal solito quella de La Ruota della Fortuna andata in onda ieri, 2 luglio. Il celebre game show di Canale 5, guidato da Gerry Scotti, ha regalato al pubblico un momento destinato a lasciare il segno, quando il conduttore ha deciso di interrompere il ritmo della gara per rivolgere un pensiero alle popolazioni colpite dal recente terremoto che ha devastato il Venezuela. L'atmosfera iniziale era quella consueta del programma estivo. Tra musica, sorrisi e il coinvolgimento dei concorrenti, la trasmissione procedeva seguendo la sua formula ormai consolidata.

Sul palco anche Samira Lui, protagonista dell'access prime time insieme a Scotti, mentre i Fortuna Five hanno accompagnato l'apertura della serata con la loro esibizione. La svolta è arrivata durante il gioco dedicato, piatto simbolo della cucina venezuelana. Il riferimento al Paese sudamericano ha spinto Gerry Scotti a mettere da parte, per qualche istante, la competizione. Il conduttorerivolgendo un pensiero anche alla numerosa comunità italiana residente in Venezuela e ai tanti cittadini venezuelani che vivono oggi nel nostro Paese.

Un momento di grande sensibilità che ha trasformato, seppur per pochi minuti, un quiz televisivo in uno spazio dedicato all'attualità e alla solidarietà. "Una parentesi doverosa", ha sottolineato il conduttore, interrompendo una liturgia televisiva solitamente ferrea e priva di pause informative. La scelta di Mediaset e della produzione di concedere questo spazio all'interno di un quiz show dimostra la volontà di non restare indifferenti di fronte alla cronaca internazionale, specialmente considerando il profondo legame storico ed emotivo che unisce l'Italia alla comunità italo-venezuelana.

La Ruota della Fortuna si ferma-fonte Mediasetinfinity

Nonostante questo momento di profonda riflessione, la puntata ha confermato il grandissimo appeal del programma guidato da Scotti, che sta vivendo una stagione estiva ricca di ascolti e gradimento. Tra le novità tecniche più apprezzate di questa edizione spicca l'introduzione del Traghetto Express, una dinamica che ha impresso una notevole scossa alle strategie dei concorrenti in gara, accompagnata per l'occasione da un moderno e accattivante restyling della colonna sonora dello show.