Gerry Scotti salta la prima serata, Mediaset cambia programma: perché La Ruota dei Campioni si ferma proprio ora

Pubblicazione: 14 ottobre alle 11:18

Mercoledì 14 ottobre 2026 cambia la prima serata di Canale 5, La Ruota dei Campioni si ferma e lascia il posto a uno speciale musicale dedicato a Il Volo. Dopo tre appuntamenti con Gerry Scotti, il torneo che riunisce alcuni dei concorrenti più vincenti de La Ruota della Fortuna non torna in televisione questa settimana. La scelta di Mediaset arriva dopo la proclamazione del Campione dei Campioni, ma non è ancora chiaro se si tratti di una pausa o della conclusione definitiva dello spin-off. Intanto, per chi segue il quiz ogni giorno, c'è una certezza, l'appuntamento nell'access prime time resta confermato.

La sospensione arriva dopo le puntate del 23 e 30 settembre e del 7 ottobre., concorrente già noto al pubblico per le sue precedenti vincite. Nella serata finale ha conquistato 44.700 euro nella competizione, ai quali si sono aggiunti 5.000 euro ottenuti alla Ruota delle Meraviglie, il totale è stato quindi di 49.700 euro., anche se non basta, da sola, a confermare che il programma sia stato cancellato.

A pesare sul futuro del format potrebbe esserci anche il bilancio degli ascolti. La prima puntata aveva attirato circa 4,3 milioni di spettatori, con il 21,7% di share nella prima parte, ma la platea si era ridotta nel segmento conclusivo. Anche negli appuntamenti successivi si è osservato un calo tra l'inizio e la parte finale della trasmissione. Nel confronto con Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai 1, il quiz di Canale 5 ha incontrato una concorrenza significativa, lo show musicale e d'intrattenimento della rete pubblica ha ottenuto risultati competitivi nelle stesse serate. Questi dati aiutano a inquadrare il contesto televisivo, ma non dimostrano che la pausa sia stata decisa esclusivamente per ragioni di audience.

Al posto di Gerry Scotti in prima serata arriva Il Volo – Uno per Tutti, in programma alle 21:20. Lo spettacolo porta Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nella cornice di Palazzo Te, a Mantova, per una serata dedicata alla musica e alle collaborazioni con artisti italiani. Tra gli ospiti annunciati figurano Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante e Alex Britti. A rendere ancora più particolare l'evento è la presenza di Amadeus come co-conduttore. La programmazione offre un'alternativa musicale al torneo, senza modificare l'appuntamento quotidiano con il quiz.