GF Vip 9, svelato il possibile cast: tornano Alex Belli e Jonathan Kashanian, e non sono le sole sorprese

Pubblicazione: 30 agosto alle 08:30

Il Grande Fratello Vip è pronto a riaprire la porta rossa e, a poche settimane dal ritorno in prima serata su Canale 5, potrebbe essere finalmente emerso il cast della nuova edizione. Dopo settimane di indiscrezioni, nomi entrati e usciti dalla lista e possibili ritorni, Davide Maggio ha anticipato quelli che dovrebbero essere i 17 concorrenti scelti per entrare nella Casa. E tra veterani dei reality e volti meno abituati a questo tipo di programmi non mancano alcune sorprese.

La nuova edizione vedrà nuovamente I, affiancata danel ruolo di opinioniste. Una squadra già sperimentata nell'edizione andata in onda nella primavera del 2026 e che Mediaset ha deciso di confermare anche per il nuovo appuntamento autunnale. Ma è inevitabilmente il cast a prendersi la scena. Secondo l'anticipazione di, nella Casa dovrebbero entrare

Una lista che sembra puntare parecchio sui ritorni di personaggi che conoscono molto bene il meccanismo dei reality. Alex Belli è inevitabilmente uno dei nomi destinati a far discutere di più, dopo essere stato uno dei protagonisti assoluti della sesta edizione del GF Vip. Lo stesso vale per Valeria Marini, ormai presenza ricorrente nell'universo del programma, e per Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro, entrambe con una lunga esperienza nei reality televisivi.

Però il ritorno più curioso potrebbe essere quello di Jonathan Kashanian. Per lui si tratterebbe quasi di chiudere un cerchio iniziato oltre vent'anni fa: partecipò infatti al Grande Fratello 5 nel 2004, riuscendo anche a vincere quell'edizione. Da allora la sua carriera televisiva è proseguita tra programmi, opinionismo e un'altra importante esperienza nei reality con L'Isola dei Famosi del 2018. Adesso potrebbe ritrovarsi nuovamente dall'altra parte della porta rossa, in un Grande Fratello inevitabilmente molto diverso da quello che lo fece conoscere al pubblico.

Non sarebbe l'unico ritorno alle origini. Nella lista compare anche, uno dei volti simbolo della primissima edizione del. A più di 25 anni di distanza da quell'esperienza, il suo ingresso riporterebbe quindi nella Casa un altro pezzo importante della storia del programma. Accanto ai veterani trovano però spazio anche profili differenti. Andreas Muller arriva dal mondo della danza ed è stato vincitore di Amici, mentreè una delle due componenti de Le Donatella.

Tra gli altri nomi figurano l'ex inviato di Striscia la Notizia Moreno Morello, Michelle Masullo, Simone Annichiarico, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Federica Morello, Piera Meloni, Ria Megan e Alessandro Roncaccia. E per alcuni di loro l'avventura potrebbe cominciare addirittura prima della vera première. Secondo l'indiscrezione, sette concorrenti dovrebbero entrare anticipatamente nella Casa per il cosiddetto kick-off: Valeria Marini, Alessandro Roncaccia, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi, Piera Meloni e Alex Belli. Una sorta di antipasto pensato per mettere in moto le prime dinamiche prima della partenza vera e propria.

Se la lista venisse confermata, la strategia sembrerebbe piuttosto chiara: mescolare volti nuovi a personaggi che sanno perfettamente come funzionano i reality, recuperando contemporaneamente alcuni protagonisti della lunga storia del Grande Fratello. La presenza nello stesso cast di Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Alex Belli, Valeria Marini e Guendalina Tavassi potrebbe bastare da sola a riaccendere dinamiche e rivalità fin dai primi giorni.