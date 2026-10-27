GF Vip, Alex Belli abbandona il confronto, Ilary Blasi perde la pazienza: tensione alle stelle

Pubblicazione: 27 ottobre alle 10:26

La puntata del 26 ottobre 2026 del Grande Fratello Vip si è aperta con un confronto acceso tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Dopo la lite sfiorata nell’appuntamento precedente, i due concorrenti sono tornati a discutere, riportando al centro della scena le accuse legate alla coppia formata da Roncaccia e Piera Meloni. La tensione è salita rapidamente, costringendo Ilary Blasi a intervenire per riportare la situazione sotto controllo. La conduttrice ha perso la pazienza quando il dibattito si è nuovamente concentrato sulla relazione. A complicare ulteriormente la serata è stato poi l’intervento di Varsi, protagonista di un altro faccia a faccia con l’attore.

Alex Belli spinge con violenza Varsi e poi aggredisce e inveisce andando contro Roncaccia! Roncaccia fermo, un Signore. #gfvip #alepier @stanzaselvaggia https://t.co/gwv3r9a1We — Mary@ (@Girasole_je) October 23, 2026

Nella Nuvola, Ilary Blasi ha richiamato subito i due protagonisti, sottolineando che erano stati superati limiti non più accettabili. Belli ha giustificato la propria reazione sostenendo che fossero state coinvolte la sua famiglia e suo figlio, facendo riferimento anche a vicende legate a una precedente edizione televisiva. L’attore ha poi attaccato Roncaccia, accusandolo di trascorrere molto tempo a dormire e di mostrarsi poco interessato a ciò che accade intorno a Piera. Per chiarire la posizione della coppia, la conduttrice ha invitato l’influencer a intervenire, ma la sua risposta è stata diretta: "Sei tu che parli sempre di queste cose".

Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato la relazione tra Piera e Roncaccia, sostenendo che la storia non riuscisse a decollare e risultasse poco coinvolgente. Alessandro ha risposto con ironia, dicendosi dispiaciuto che la coppia non appassionasse l’opinionista. A quel punto Ilary Blasi, spazientita dalle continue discussioni, ha sbottato: "Se parliamo della vostra coppia vi arrabbiate, se non ne parliamo ci rimanete male!". La battuta ha strappato gli applausi del pubblico. È intervenuta anche Cesara, che ha definito Belli un concorrente capace di dare movimento al programma, osservando che senza di lui alcuni inquilini sarebbero rimasti in disparte. L’opinionista ha criticato il confronto, giudicando troppo personali gli attacchi di Varsi e Roncaccia.

"roncaccia tu fuori dalla coppietta tu non ci sei, non esisti" ALEX BELLI ATTERRANDO IL BELLO ADDORMENTATO #gfvip #grandefratellovip https://t.co/DyME0E45TS — elsa❄️ (@_everneverland_) October 26, 2026

La tensione non si è esaurita con il primo faccia a faccia. Ilary Blasi ha chiesto a Varsi di rispondere agli insulti pronunciati contro Belli, tra cui viscido, schifoso e attore da quattro soldi. Davanti all’attore, Varsi ha confermato le proprie parole accompagnandole con una risata, facendo infuriare il diretto interessato. "Io non ci sto a farmi insultare da due ragazzini da 25enni", ha protestato Belli, che ha poi lasciato la Nuvola per tornare in salotto e sottrarsi al confronto. Varsi, rimasto solo, è rientrato successivamente nella Casa e si è scusato con il coinquilino per le espressioni utilizzate. La puntata si è trasformata in una nuova sequenza di accuse e provocazioni, con Ilary Blasi costretta a intervenire e le tensioni tra i concorrenti ancora lontane da una soluzione.