GF Vip, Alex Belli perde la pazienza con Marina La Rosa: "Vai dietro le persone per farle litigare"

Pubblicazione: 01 ottobre alle 15:47

Nella casa del Grande Fratello Vip continua a crescere la tensione tra Alex Belli e Marina La Rosa, protagonisti di un rapporto sempre più conflittuale. Dopo le scintille nate durante la diretta e le successive nomination, tra i due il confronto è ormai diventato quasi inevitabile. A riaccendere la situazione sono state alcune discussioni avvenute nelle ore successive alla puntata. Alex, insieme a Federica Morello, ha espresso forti critiche nei confronti di Marina, accusandola di influenzare gli equilibri della Casa. Poco dopo, il faccia a faccia tra i due è diventato ancora più acceso.

. Marina aveva scelto di nominarlo spiegando di percepirlo come troppo costruito e dichiarando di voler vedere una versione più autentica del concorrente. Alex aveva reagito con evidente irritazione, mentre il confronto tra i due era proseguito con accuse e provocazioni reciproche. Nelle ore successive, però, la situazione si è spostata dal confronto diretto alle conversazioni degli altri concorrenti.e di averla messa in cattiva luce agli occhi degli altri gieffini. Secondo Federica, il comportamento della concorrente sarebbe particolarmente evidente in prossimità delle nomination.

Alex ha condiviso questa lettura, sostenendo che l'atteggiamento di Marina nei suoi confronti non sarebbe casuale. A suo giudizio, la concorrente avrebbe bisogno di individuare un avversario per costruire intorno a quella contrapposizione il proprio percorso nel reality. Belli ha quindi descritto Marina come una giocatrice molto consapevole delle dinamiche della Casa, lasciando intendere che dietro alcuni suoi comportamenti possa esserci una strategia precisa. Le accuse sono rimaste però all'interno del punto di vista espresso dai concorrenti e non rappresentano un fatto accertato, il tema centrale è proprio il diverso modo in cui Alex e Marina interpretano le dinamiche che stanno vivendo.

Il confronto diretto è arrivato durante il pranzo. Alex ha affrontato Marina accusandola di inserirsi nelle conversazioni degli altri per alimentare discussioni e contrasti. L'attore le ha contestato anche il modo di rapportarsi ai concorrenti più giovani, sostenendo che il suo ascolto non sarebbe semplicemente legato al desiderio di comprenderli, ma alla volontà di orientarne le scelte. Marina ha reagito mostrando sorpresa davanti alle accuse e ha ribaltato la prospettiva, suggerendo che il motivo dell'irritazione di Alex nei suoi confronti possa essere proprio il fatto che lei riesca a toccare aspetti che lo infastidiscono.

valeria marini canta quanto siamo simpa mentre alex belli e marina la rosa litigano pic.twitter.com/E1Imei94Yi — gfvip out of context (@oocGFVIP) October 1, 2026