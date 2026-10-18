GF Vip, Alex Belli sbotta sul suo ruolo accanto a Valeria Marini: “Mi hanno messo a fare il badante”
Al GF Vip cresce la complicità tra Megan e Giacomo, mentre Marina rivela alcuni retroscena. Alex Belli sbotta su Valeria Marini, che ha pensato di lasciare la Casa.
Nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 potrebbe essere arrivata una svolta che in pochi si aspettavano, e dopo settimane di dubbi, confidenze e tentativi di avvicinamento, tra Megan Ria e Giacomo Gallani sarebbe successo qualcosa durante la notte, tanto da alimentare immediatamente la curiosità degli altri concorrenti. A lasciarsi sfuggire alcuni particolari è stata Marina La Rosa, che ha raccontato alle coinquiline una confidenza ricevuta proprio dal ragazzo. Ma mentre nella Casa sembra nascere una nuova intesa, Alex Belli è sempre più insofferente e non ha risparmiato una battuta particolarmente pungente su Valeria Marini.
Un racconto che ha inevitabilmente acceso la curiosità delle sue interlocutrici, senza però fornire una ricostruzione precisa di quanto sarebbe accaduto. Marina ha infatti chiarito che tra Megan e Giacomo non ci sarebbe stato alcun bacio, lasciando comunque intendere che i due avrebbero superato almeno in parte le distanze che fino a pochi giorni prima sembravano separarli. Al momento, dunque, si tratta di indiscrezioni emerse dalle conversazioni nella Casa e non di una conferma diretta da parte dei protagonisti. Del resto, il rapporto tra Megan e Giacomo è uno degli argomenti che accompagnano questa edizione del reality ormai da diverse settimane.
Già alla fine di settembre, la ballerina aveva spiegato al ragazzo di non voler iniziare una frequentazione senza provare un interesse autentico, sottolineando di cercare qualcosa di diverso. Giacomo, invece, non aveva mai nascosto la propria attrazione, pur cercando di rispettare la posizione della coinquilina. Negli ultimi giorni, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. Lo stesso Giacomo avrebbe raccontato a Marina di aver avuto con Megan una conversazione particolare, durante la quale i due avrebbero utilizzato un linguaggio in codice per non attirare l'attenzione degli altri concorrenti.
E mentre Megan e Giacomo attirano l'attenzione degli altri concorrenti, Alex Belli sembra attraversare un momento decisamente diverso. L'attore, che durante la sua precedente partecipazione al Grande Fratello Vip era stato uno dei protagonisti assoluti grazie al rapporto con Soleil Sorge e al coinvolgimento della moglie Delia Duran, questa volta fatica a trovare dinamiche capaci di coinvolgerlo davvero. Durante alcune conversazioni con Andreas Muller e Giacomo Gallani, Belli si è lasciato andare a uno sfogo sulla propria esperienza nel reality, spiegando di avere la sensazione di non riuscire a esprimersi come vorrebbe.
L'attore ha ricordato di essere entrato nella Casa con un'esibizione particolarmente scenografica, salvo ritrovarsi successivamente senza situazioni che, a suo giudizio, possano offrirgli l'occasione di mettersi in gioco. Ed è proprio in questo contesto che ha tirato in ballo Valeria Marini, utilizzando un'espressione destinata a far discutere. “Sono qui e il ruolo che mi hanno dato è quello di badante di Valeria Marini. Io vorrei fare cose, ma non ho materia”, ha dichiarato Belli, lamentando la mancanza di intrecci sentimentali e di dinamiche che ritiene interessanti.
Il contrasto tra le due situazioni è evidente: mentre Megan e Giacomo potrebbero finalmente avvicinarsi dopo settimane di incertezze, Alex Belli continua a lamentare l'assenza di quelle dinamiche che lo avevano reso protagonista in passato. E a complicare ulteriormente gli equilibri della Casa c'è anche Valeria Marini, che nei giorni scorsi ha manifestato l'intenzione di abbandonare il Grande Fratello Vip. Tra nuove complicità, malumori e possibili addii, il reality potrebbe dunque trovarsi davanti a una fase particolarmente delicata, con le prossime puntate chiamate a chiarire il futuro di alcuni dei suoi protagonisti.