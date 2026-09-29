GF Vip, crollo in camerino e si rifiuta di salutare: la reazione della prima eliminata dopo la scoperta

Pubblicazione: 29 settembre alle 10:08

L’avventura di Michelle Masullo al Grande Fratello Vip si è conclusa prima del previsto. La concorrente è stata infatti la meno votata al televoto della quinta puntata, diventando la prima eliminata di questa edizione. Al momento del verdetto, il confronto finale era tra lei e Giancarlo Danto, dopo che gli altri concorrenti in nomination erano stati progressivamente salvati. Per Michelle è arrivato così il momento di lasciare la Casa e affrontare il giudizio del pubblico fuori dal gioco.

Il verdetto è arrivato attraverso una modalità diversa dal consueto televoto diretto, i concorrenti ancora a rischio sono stati chiamati nella Nuvola e, attraverso le caselle colorate, sono stati individuati progressivamente i VIP salvi. Quando sono rimasti soltanto Michelle e Danto, la tensione è salita fino all’annuncio finale. È stata Michelle a dover abbandonare il gioco., dicendo: "Grazie per questa opportunità, è stata meravigliosa".

L’uscita non è arrivata completamente isolata dalle dinamiche maturate durante la settimana. Poco prima del verdetto era infatti tornato al centro della puntata lo scontro tra Michelle, Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi, nato dopo le nomination. Il confronto aveva evidenziato una percezione molto diversa dei rapporti all’interno della Casa. Michelle aveva contestato alcuni atteggiamenti dei due concorrenti, mentre Roncaccia aveva respinto le sue accuse. La questione era stata commentata anche in studio dalle opinioniste, aggiungendo ulteriore tensione al momento che precedeva l’eliminazione.

Una volta uscita dalla Casa, Michelle ha raggiunto lo studio per scoprire il contenuto del biglietto pescato prima di attraversare la Porta Rossa. Quel passaggio lasciava ancora aperta la possibilità di un ritorno nel gioco, ma il verdetto è stato definitivo, per lei non c’era una seconda opportunità. La concorrente è quindi diventata ufficialmente la prima eliminata del GF Vip 9. Il momento più delicato sarebbe arrivato una volta spente le telecamere.

, lasciandosi andare a un lungo sfogo nel camerino. A starle vicino sarebbero stati alcuni familiari e il suo manager, presenti negli studi per sostenerla nelle ore immediatamente successive all’uscita. Anche il suo arrivo in studio avrebbe lasciato spazio a qualche momento di tensione. Michelle avrebbe mantenuto le distanze dalle opinioniste, dirigendosi invece verso i familiari presenti in platea. Ora che il suo percorso nel reality si è concluso, resta da capire se l’ex concorrente tornerà a parlare dell’esperienza e dei rapporti costruiti all’interno del programma attraverso interviste o social.