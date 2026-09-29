GF Vip, crollo in camerino e si rifiuta di salutare: la reazione della prima eliminata dopo la scoperta
Grande Fratello Vip, Michelle Masullo è la prima eliminata: scopri cosa è successo dopo l’uscita dalla Casa e i retroscena della puntata.
L’avventura di Michelle Masullo al Grande Fratello Vip si è conclusa prima del previsto. La concorrente è stata infatti la meno votata al televoto della quinta puntata, diventando la prima eliminata di questa edizione. Al momento del verdetto, il confronto finale era tra lei e Giancarlo Danto, dopo che gli altri concorrenti in nomination erano stati progressivamente salvati. Per Michelle è arrivato così il momento di lasciare la Casa e affrontare il giudizio del pubblico fuori dal gioco.
L’uscita non è arrivata completamente isolata dalle dinamiche maturate durante la settimana. Poco prima del verdetto era infatti tornato al centro della puntata lo scontro tra Michelle, Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi, nato dopo le nomination. Il confronto aveva evidenziato una percezione molto diversa dei rapporti all’interno della Casa. Michelle aveva contestato alcuni atteggiamenti dei due concorrenti, mentre Roncaccia aveva respinto le sue accuse. La questione era stata commentata anche in studio dalle opinioniste, aggiungendo ulteriore tensione al momento che precedeva l’eliminazione.
Una volta uscita dalla Casa, Michelle ha raggiunto lo studio per scoprire il contenuto del biglietto pescato prima di attraversare la Porta Rossa. Quel passaggio lasciava ancora aperta la possibilità di un ritorno nel gioco, ma il verdetto è stato definitivo, per lei non c’era una seconda opportunità. La concorrente è quindi diventata ufficialmente la prima eliminata del GF Vip 9. Il momento più delicato sarebbe arrivato una volta spente le telecamere.