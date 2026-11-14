GF Vip, Federica Morello alle strette, Roncaccia cambia bersaglio: "Stai con lui o con me?"

Pubblicazione: 14 novembre alle 09:51

La tensione nella casa del Grande Fratello non si è placata dopo lo scontro tra Alessandro Roncaccia e Alex Belli. A finire nel mirino del concorrente romano è stata Federica Morello, accusata di non aver preso una posizione chiara durante la discussione e di aver mostrato un atteggiamento ambiguo nei confronti dell'attore.

La serata inaugurale del ristorante gourmet allestito nel Localino avrebbe dovuto essere un momento di svago, ma si è trasformata rapidamente in un acceso confronto.. Le incomprensioni sono degenerate in una discussione dai toni sempre più accesi, sfiorando lo scontro fisico.

Mentre gli altri concorrenti cercavano di riportare la calma, Federica è rimasta apparentemente in disparte. A irritare Alessandro è stato soprattutto il comportamento della ragazza dopo la lite, quando si è appartata a parlare con Belli. Un gesto interpretato come una mancanza di solidarietà nei suoi confronti. "Ma tu stai con me o con lui? A me sembra che tu stia con lui, nonostante i gesti che ha fatto contro di me", le ha contestato il concorrente.

In tutto ciò, non ho ancora capito perché Roncaccia pretenda di essere difeso così tanto da Federica. È forse il suo avvocato? Ma perché non chiede alla sua finta ragazza di schierarsi dalla sua parte? Perché, al posto di Federica, io avrei già perso le staffe. #GFVIP https://t.co/aZXwCJU3lf — or (@nontiassomiglio) November 13, 2026

Roncaccia ha poi accusato Federica di aver scherzato con l'attore, mentre altri inquilini, come Danto, erano intervenuti per manifestargli vicinanza. La ragazza ha cercato di difendersi, ricordando di aver chiesto ad Alex di abbassare i toni durante il confronto. La spiegazione non ha convinto Alessandro, che ha continuato a rimproverarle di non prendere mai una posizione netta nelle dinamiche della Casa.

ma allora è vero che federica non nomina mai un uomo. roncaccia le ha detto di tutto e di più e lei nomina megan che è l'unica ad averla consolata #gfvip https://t.co/3CIZ7EAjXE — fede (@mil4mento) November 14, 2026

Successivamente Federica si è confrontata con Megan Ria, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda.. Nel frattempo, Valeria Marini ha difeso l'attore, sostenendo che stesse semplicemente interpretando il ruolo dello chef severo assegnatogli dalla produzione. Di parere opposto Marina La Rosa, che ha sottolineato come il compito ricevuto non giustificasse il comportamento avuto nei confronti di Roncaccia.

La discussione ha aperto un nuovo fronte di tensione nella Casa, mettendo in evidenza due modi differenti di affrontare i conflitti, da una parte la richiesta di solidarietà esplicita di Alessandro, dall'altra l'approccio più diplomatico di Federica. La concorrente si è ritrovata al centro delle polemiche proprio per non aver scelto apertamente da che parte stare, trasformando una lite tra due inquilini in un nuovo caso destinato a far discutere.