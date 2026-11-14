GF Vip, Federica Morello alle strette, Roncaccia cambia bersaglio: "Stai con lui o con me?"
Al GF Vip, dopo lo scontro con Alex Belli, Alessandro Roncaccia affronta Federica Morello e la accusa di non aver preso una posizione chiara.
La tensione nella casa del Grande Fratello non si è placata dopo lo scontro tra Alessandro Roncaccia e Alex Belli. A finire nel mirino del concorrente romano è stata Federica Morello, accusata di non aver preso una posizione chiara durante la discussione e di aver mostrato un atteggiamento ambiguo nei confronti dell'attore.
Mentre gli altri concorrenti cercavano di riportare la calma, Federica è rimasta apparentemente in disparte. A irritare Alessandro è stato soprattutto il comportamento della ragazza dopo la lite, quando si è appartata a parlare con Belli. Un gesto interpretato come una mancanza di solidarietà nei suoi confronti. "Ma tu stai con me o con lui? A me sembra che tu stia con lui, nonostante i gesti che ha fatto contro di me", le ha contestato il concorrente.
Roncaccia ha poi accusato Federica di aver scherzato con l'attore, mentre altri inquilini, come Danto, erano intervenuti per manifestargli vicinanza. La ragazza ha cercato di difendersi, ricordando di aver chiesto ad Alex di abbassare i toni durante il confronto. La spiegazione non ha convinto Alessandro, che ha continuato a rimproverarle di non prendere mai una posizione netta nelle dinamiche della Casa.
La discussione ha aperto un nuovo fronte di tensione nella Casa, mettendo in evidenza due modi differenti di affrontare i conflitti, da una parte la richiesta di solidarietà esplicita di Alessandro, dall'altra l'approccio più diplomatico di Federica. La concorrente si è ritrovata al centro delle polemiche proprio per non aver scelto apertamente da che parte stare, trasformando una lite tra due inquilini in un nuovo caso destinato a far discutere.