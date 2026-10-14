Grande Fratello Vip, Roncaccia furioso con Gian Marco dopo le accuse: “Non è così uomo come pensavo”

Pubblicazione: 14 ottobre alle 08:30

Al Grande Fratello Vip la fine della relazione tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia continua a provocare tensioni, anche dopo l'uscita del ragazzo dalla Casa. Questa volta, però, a finire al centro della discussione è Alessandro Roncaccia, che non ha affatto gradito alcune dichiarazioni dell'ex fidanzato della concorrente. Dopo aver ascoltato le accuse rivoltegli durante l'ultima puntata, Roncaccia ha deciso di sfogarsi con Piera, pronunciando parole particolarmente dure nei confronti di Gian Marco e mettendo in discussione la sincerità del suo comportamento.

Tutto nasce da quanto accaduto durante la puntata di l, quando i concorrenti hanno avuto modo di ascoltare alcune dichiarazioni di Gian Marco. Il ragazzo, entrato nei giorni precedenti nellasul futuro della loro relazione, aveva espresso forti perplessità sul rapporto che si era creato tra. In particolare, aveva accusato Alessandro di aver manipolato Piera approfittando di un momento di fragilità, lasciando intendere che il suo comportamento potesse aver contribuito alla rottura.

Un'accusa che Roncaccia ha respinto, ma che soprattutto lo ha profondamente infastidito per il modo in cui è stata formulata. Il concorrente, infatti, ha spiegato di essere rimasto deluso dalla differenza tra l'atteggiamento mostrato da Gian Marco nei suoi confronti e quanto successivamente dichiarato in Confessionale. “Non venire da me con quella faccia falsa, non è così uomo come pensavo. Mi ha stretto la mano dicendomi che non ce l'aveva con me”, ha dichiarato Roncaccia, ripensando al momento in cui i due si erano incontrati all'interno della Casa.

A ferirlo, dunque, non sarebbero state soltanto le accuse, ma soprattutto la sensazione di non aver ricevuto un confronto diretto e sincero. Secondo Alessandro, Gian Marco avrebbe potuto affrontarlo personalmente, spiegandogli i propri dubbi senza aspettare di esprimerli davanti alle telecamere del Confessionale. Piera Meloni, presente durante lo sfogo, ha cercato di ridimensionare la situazione e di far comprendere ad Alessandro il punto di vista dell'ex fidanzato. La concorrente ha ricordato che Gian Marco stava attraversando un momento particolarmente difficile, segnato dalla conclusione di una relazione alla quale teneva ancora molto.

“Lui non ce l'ha con te”,, precisando però che il ragazzo fosse inevitabilmente risentito per quanto accaduto. La concorrente ha inoltre raccontato di aver preso le difese di, chiarendo che Alessandro non doveva essere considerato responsabile della sua decisione di interrompere la relazione. Piera ha quindi invitato, sottolineando come la sofferenza possa portare a pronunciare parole dettate dalla delusione. Un tentativo di mediazione che, almeno inizialmente,, ancora amareggiato per essere stato descritto come una persona capace di influenzare una donna emotivamente vulnerabile.

Nella discussione è intervenuto anche Alex Belli, che ha mostrato di comprendere il fastidio di Alessandro. Secondo l'attore, sarebbe stato preferibile un chiarimento faccia a faccia tra i due uomini, piuttosto che affidare le proprie considerazioni a un momento separato dalle conversazioni nella Casa. Piera, tuttavia, ha fatto presente che Gian Marco pensava di avere ancora tempo a disposizione per affrontare personalmente Roncaccia. Il ragazzo, secondo il suo racconto, avrebbe voluto parlare prima con lei e soltanto successivamente chiarire anche con Alessandro, ma la sua permanenza nel reality non gli avrebbe consentito di completare questo confronto.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

La vicenda si inserisce in una situazione sentimentale già particolarmente complicata. Nei giorni precedenti, infatti, Piera aveva confidato proprio a Roncaccia di aver compreso di non provare per Gian Marco un sentimento forte quanto quello che lui nutriva nei suoi confronti. Una consapevolezza che l'aveva portata a mettere fine alla relazione, pur senza escludere completamente la possibilità di rivalutare le proprie decisioni una volta terminata l'esperienza televisiva.

, dal canto suo, aveva spiegato di essersi inizialmente allontanato da. Il concorrente aveva sottolineato di volerle lasciare lo spazio necessario per riflettere sul proprio futuro sentimentale, indipendentemente dal legame che si era creato tra loro., quindi, hanno colpito Roncaccia proprio su un punto che considera particolarmente importante: la convinzione di. Ed è anche per questo che le parole ascoltate durante la puntata hanno provocato una reazione così netta.

Per il momento, Piera continua a cercare un equilibrio tra la comprensione per il dolore dell'ex fidanzato e il rapporto costruito con Alessandro. Ma quanto accaduto dimostra che la separazione da Gian Marco non ha ancora chiuso definitivamente la vicenda. Anzi, le sue dichiarazioni rischiano di lasciare nuove tensioni all'interno della Casa, dove anche un confronto apparentemente concluso può tornare improvvisamente a far discutere.