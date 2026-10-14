Grande Fratello Vip, Roncaccia furioso con Gian Marco dopo le accuse: “Non è così uomo come pensavo”
Tensione al Grande Fratello Vip: Alessandro Roncaccia si sfoga con Piera Meloni dopo le parole di Gian Marco Ciaccia e lo accusa di essere stato falso.
Al Grande Fratello Vip la fine della relazione tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia continua a provocare tensioni, anche dopo l'uscita del ragazzo dalla Casa. Questa volta, però, a finire al centro della discussione è Alessandro Roncaccia, che non ha affatto gradito alcune dichiarazioni dell'ex fidanzato della concorrente. Dopo aver ascoltato le accuse rivoltegli durante l'ultima puntata, Roncaccia ha deciso di sfogarsi con Piera, pronunciando parole particolarmente dure nei confronti di Gian Marco e mettendo in discussione la sincerità del suo comportamento.
Un'accusa che Roncaccia ha respinto, ma che soprattutto lo ha profondamente infastidito per il modo in cui è stata formulata. Il concorrente, infatti, ha spiegato di essere rimasto deluso dalla differenza tra l'atteggiamento mostrato da Gian Marco nei suoi confronti e quanto successivamente dichiarato in Confessionale. “Non venire da me con quella faccia falsa, non è così uomo come pensavo. Mi ha stretto la mano dicendomi che non ce l'aveva con me”, ha dichiarato Roncaccia, ripensando al momento in cui i due si erano incontrati all'interno della Casa.
A ferirlo, dunque, non sarebbero state soltanto le accuse, ma soprattutto la sensazione di non aver ricevuto un confronto diretto e sincero. Secondo Alessandro, Gian Marco avrebbe potuto affrontarlo personalmente, spiegandogli i propri dubbi senza aspettare di esprimerli davanti alle telecamere del Confessionale. Piera Meloni, presente durante lo sfogo, ha cercato di ridimensionare la situazione e di far comprendere ad Alessandro il punto di vista dell'ex fidanzato. La concorrente ha ricordato che Gian Marco stava attraversando un momento particolarmente difficile, segnato dalla conclusione di una relazione alla quale teneva ancora molto.
Nella discussione è intervenuto anche Alex Belli, che ha mostrato di comprendere il fastidio di Alessandro. Secondo l'attore, sarebbe stato preferibile un chiarimento faccia a faccia tra i due uomini, piuttosto che affidare le proprie considerazioni a un momento separato dalle conversazioni nella Casa. Piera, tuttavia, ha fatto presente che Gian Marco pensava di avere ancora tempo a disposizione per affrontare personalmente Roncaccia. Il ragazzo, secondo il suo racconto, avrebbe voluto parlare prima con lei e soltanto successivamente chiarire anche con Alessandro, ma la sua permanenza nel reality non gli avrebbe consentito di completare questo confronto.
La vicenda si inserisce in una situazione sentimentale già particolarmente complicata. Nei giorni precedenti, infatti, Piera aveva confidato proprio a Roncaccia di aver compreso di non provare per Gian Marco un sentimento forte quanto quello che lui nutriva nei suoi confronti. Una consapevolezza che l'aveva portata a mettere fine alla relazione, pur senza escludere completamente la possibilità di rivalutare le proprie decisioni una volta terminata l'esperienza televisiva.
Per il momento, Piera continua a cercare un equilibrio tra la comprensione per il dolore dell'ex fidanzato e il rapporto costruito con Alessandro. Ma quanto accaduto dimostra che la separazione da Gian Marco non ha ancora chiuso definitivamente la vicenda. Anzi, le sue dichiarazioni rischiano di lasciare nuove tensioni all'interno della Casa, dove anche un confronto apparentemente concluso può tornare improvvisamente a far discutere.