Grande Fratello Vip, Andreas Müller non perdona Jonathan e lo accusa: “Mi ha teso una trappola”

Pubblicazione: 14 ottobre alle 08:45

Al Grande Fratello Vip lo scontro tra Andreas Müller e Jonathan Kashanian sembra ormai lontanissimo da una soluzione. Dopo giorni di accuse, chiarimenti e confronti davanti alle telecamere, l'ex ballerino di Amici è tornato a parlare di quanto accaduto nella Casa, sostenendo di essere stato trascinato in una situazione che avrebbe potuto danneggiare la sua immagine. E questa volta Andreas ha rivolto a Jonathan un'accusa particolarmente pesante, arrivando a parlare di una vera e propria trappola. La tensione tra i due concorrenti è esplosa durante una delle precedenti puntate del reality, quando Jonathan ha contestato alcune espressioni utilizzate da Andreas.

Al centro della discussione c'era soprattutto il modo in cui il ballerino si era rivolto al coinquilino,“acida”, oltre al racconto diaveva riferito di essere stato insultato in passato attraverso un termine offensivo rivolto alle persone omosessuali. Secondo, determinate parole, soprattutto considerando il loro significato., però, ha sempre sostenuto di non aver avuto alcuna intenzione discriminatoria e di essersi limitato, nel secondo caso, a raccontare un'esperienza vissuta personalmente.di aver estrapolato alcune frasi dal loro contesto, dando alla discussione un significato completamente diverso.

Durante la puntata del 9 ottobre, Jonathan ha cercato di chiarire definitivamente la propria posizione, precisando di non considerare Andreas una persona omofoba. Una spiegazione che, tuttavia, non è bastata a convincere il diretto interessato, ormai persuaso che il comportamento del coinquilino non fosse sincero. “Non mi ispira fiducia e non lo trovo sincero”, aveva dichiarato Andreas, contestando quello che ritiene essere il modo di Jonathan di rielaborare le conversazioni per sostenere le proprie ragioni. A prendere posizione era stata anche Marina La Rosa, che aveva criticato duramente Kashanian, accusandolo di aver sfruttato una vicenda personale del ballerino per metterlo in difficoltà davanti al pubblico.

Il confronto aveva coinvolto persino le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, entrambe critiche verso alcuni aspetti della gestione della vicenda, pur con valutazioni differenti sulle responsabilità dei protagonisti. Lucarelli aveva sottolineato come Andreas avesse comunque utilizzato un'espressione infelice, osservando però che Jonathan aveva contribuito a presentare il coinquilino sotto una luce particolarmente negativa. Buonamici, invece, aveva difeso maggiormente Müller, interpretando la reazione di Kashanian come eccessiva rispetto alle parole pronunciate. Ma la discussione non si è fermata qui e durante la puntata del 12 ottobre, Andreas è tornato sulla questione, spiegando quanto fosse stato difficile ritrovarsi al centro di una polemica tanto delicata, soprattutto pensando alla famiglia che lo stava seguendo da casa.

Il ballerino ha ricordato di essere entrato nel reality, il rapporto con la moglie Veronica Peparini e l'amore per le loro figlie. Proprio per questo, ha raccontato di aver vissuto con particolare disagio la necessità di difendersi pubblicamente da. “Io davanti a chi mi conosce mi devo difendere dopo che per due ore sono passato da omofobo”,, sottolineando quanto la situazione lo avesse colpito sul piano personale. Nella stessa occasione è tornato, con il qualeaveva avuto un altro momento di forte tensione.

Jonathan aveva infatti contestato l'atteggiamento aggressivo mostrato dal ballerino nei confronti del concorrente, mentre Andreas ha ricondotto quella reazione al nervosismo accumulato nei giorni precedenti. Danto, interpellato durante la diretta, ha confermato che entrambi erano molto agitati al momento dello scontro e ha precisato che, pur non avendo ricevuto delle vere e proprie scuse, con il tempo i rapporti tra loro erano tornati sufficientemente distesi da permettere una convivenza nella Casa. Il problema, per Andreas, resta però soprattutto la fiducia ormai compromessa nei confronti di Jonathan. Il ballerino ritiene che il coinquilino abbia gestito la vicenda in modo da metterlo in difficoltà pubblicamente, anziché affrontare immediatamente con lui le espressioni che lo avevano infastidito.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

Ed è proprio da questa convinzione che nasce la nuova accusa di Müller, che ha descritto quanto accaduto come una trappola nella quale si sarebbe ritrovato coinvolto, contestando la ricostruzione proposta da Kashanian. Si tratta naturalmente del punto di vista del ballerino, mentre Jonathan continua a negare di aver voluto attribuirgli un atteggiamento omofobo. Nonostante i tentativi di chiarimento, quindi, tra Andreas e Jonathan la frattura sembra tutt'altro che risolta. Il primo non nasconde di non fidarsi più del coinquilino, mentre il secondo continua a difendere le ragioni del proprio disagio. E in un programma dove alleanze e rapporti personali possono cambiare da un momento all'altro, una discussione nata da poche parole rischia ormai di condizionare definitivamente la convivenza tra i due.

A rendere ancora più delicata la situazione è un particolare sul quale Andreas ha insistito nel suo sfogo.che, prima del confronto in, tra lui e Jonathan c'erano stati momenti di confidenza e battute reciproche. Proprio per questonon gli abbia manifestato immediatamente il proprio disagio, scegliendo invece di parlarne durante la diretta. Müller ha inoltre ricordato chementre raccontava i commenti ricevuti sui social, citando un suo video molto visualizzato nel quale aveva risposto con ironia alle insinuazioni sul proprio orientamento sessuale.

Secondo il ballerino, quel contesto sarebbe stato fondamentale per comprendere il significato delle sue parole. Andreas ha contestato anche l'atteggiamento di Jonathan durante il rimprovero ricevuto in studio, sostenendo che il suo comportamento abbia contribuito ad alimentare un'impressione sbagliata. Kashanian, dal canto suo, ha ribadito di aver semplicemente raccontato quanto accaduto e di non aver mai voluto accusare il coinquilino di omofobia. Il punto centrale della vicenda, dunque, non riguarda soltanto una parola pronunciata nella Casa, ma due ricostruzioni profondamente diverse dello stesso episodio.

E mentre Jonathan sostiene di essere stato ingiustamente criticato, Andreas continua a vedere nel suo comportamento qualcosa di intenzionale. Una tensione che arriva in un momento particolarmente delicato per Kashanian, attualmente a rischio eliminazione al Grande Fratello Vip. Il concorrente dovrà infatti affrontare il verdetto del televoto, mentre il suo rapporto con Müller sembra ormai sempre più difficile da recuperare.