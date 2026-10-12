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Grande Fratello Vip, chi è finito al televoto per venerdì 16 ottobre? Ecco tutti i concorrenti a rischio eliminazione

Grande Fratello Vip, chi è finito al televoto per venerdì 16 ottobre? Ecco tutti i concorrenti a rischio eliminazione dopo le nomination e le tensioni nella Casa.

di Alberto Rossi
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La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 12 ottobre 2026 ha lasciato sei concorrenti con il futuro in bilico. Dopo una serata segnata da confronti, tensioni e scelte che hanno messo alla prova gli equilibri della Casa, è stato definito il televoto che porterà alla prossima eliminazione, prevista per venerdì 16 ottobre. E questa volta a rischiare sono alcuni dei protagonisti più discussi delle ultime settimane. I sei concorrenti al televoto sono Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Megan Ria, Marina La Rosa e Moreno Morello.

Sarà il pubblico a decidere chi dovrà abbandonare il reality condotto da Ilary Blasi, in un verdetto che potrebbe cambiare sensibilmente i rapporti tra gli inquilini. La formazione del gruppo a rischio è arrivata al termine di una puntata particolarmente movimentata, con il primo momento decisivo che è stato il risultato del televoto precedente, che vedeva coinvolti Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello. A ottenere meno preferenze è stato Jonathan Kashanian, diventando così il primo candidato all'eliminazione.

Successivamente, la catena delle scelte ha costretto i concorrenti a decidere chi salvare, lasciando inevitabilmente qualcuno escluso. A pagarne le conseguenze è stato Giacomo Gallani, individuato come secondo candidato all'eliminazione dopo una serie di decisioni che hanno provocato non poche tensioni nella Casa. Ma la serata non si è conclusa qui e le nuove nomination hanno completato il quadro dei concorrenti a rischio, portando il numero complessivo a sei. Una situazione che rende il prossimo appuntamento particolarmente imprevedibile, soprattutto considerando le rivalità e le incomprensioni emerse nelle ultime puntate.

Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Tra i nomi al televoto figurano infatti concorrenti che negli ultimi giorni sono stati al centro di alcune delle dinamiche più accese del programma. Andreas Müller e Jonathan Kashanian hanno vissuto momenti di forte tensione, mentre anche i rapporti tra gli altri inquilini continuano a cambiare, tra alleanze, avvicinamenti e sospetti reciproci. Venerdì 16 ottobre arriverà dunque il verdetto del pubblico, che stabilirà chi dovrà lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Per i sei concorrenti coinvolti si aprono giorni delicati, durante i quali ogni confronto e ogni comportamento potrebbero influenzare le preferenze dei telespettatori.

Intanto, una delle conseguenze più pesanti della puntata riguarda proprio Giacomo Gallani, rimasto profondamente deluso dopo che Jonathan Kashanian non lo ha salvato durante la catena delle scelte, facendo esplodere il caso dei tradimenti nella Casa, dove una scelta apparentemente semplice rischia ora di compromettere un rapporto.

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