Grande Fratello Vip, chi è finito al televoto per venerdì 16 ottobre? Ecco tutti i concorrenti a rischio eliminazione

Pubblicazione: 13 ottobre alle 01:40

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 12 ottobre 2026 ha lasciato sei concorrenti con il futuro in bilico. Dopo una serata segnata da confronti, tensioni e scelte che hanno messo alla prova gli equilibri della Casa, è stato definito il televoto che porterà alla prossima eliminazione, prevista per venerdì 16 ottobre. E questa volta a rischiare sono alcuni dei protagonisti più discussi delle ultime settimane. I sei concorrenti al televoto sono Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Megan Ria, Marina La Rosa e Moreno Morello.

Sarà il pubblico a decidere chi dovrà abbandonare il reality condotto da, in un verdetto che potrebbe cambiare sensibilmente i rapporti tra gli inquilini. La formazione del gruppo a rischio è arrivata al termine di una puntata particolarmente movimentata, con il primo momento decisivo che è stato il risultato del televoto precedente, che vedeva coinvolti Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello. A ottenere meno preferenze è stato, diventando così il primo candidato all'eliminazione.

Successivamente, la catena delle scelte ha costretto i concorrenti a decidere chi salvare, lasciando inevitabilmente qualcuno escluso. A pagarne le conseguenze è stato Giacomo Gallani, individuato come secondo candidato all'eliminazione dopo una serie di decisioni che hanno provocato non poche tensioni nella Casa. Ma la serata non si è conclusa qui e le nuove nomination hanno completato il quadro dei concorrenti a rischio, portando il numero complessivo a sei. Una situazione che rende il prossimo appuntamento particolarmente imprevedibile, soprattutto considerando le rivalità e le incomprensioni emerse nelle ultime puntate.

Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Tra i nomi al televoto figurano infatti concorrenti che negli ultimi giorni sono stati al centro di alcune delle dinamiche più accese del programma. Andreas Müller e Jonathan Kashanian hanno vissuto momenti di forte tensione, mentre anche i rapporti tra gli altri inquilini continuano a cambiare, tra alleanze, avvicinamenti e sospetti reciproci. Venerdì 16 ottobre arriverà dunque il verdetto del pubblico, che stabilirà chi dovrà lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Per i sei concorrenti coinvolti si aprono giorni delicati, durante i quali ogni confronto e ogni comportamento potrebbero influenzare le preferenze dei telespettatori.