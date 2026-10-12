Grande Fratello Vip, scelto il secondo candidato all'eliminazione di venerdì: scoppia il caso tradimenti nella Casa

Pubblicazione: 13 ottobre alle 00:44

Il Grande Fratello Vip entra in una fase sempre più delicata e, nella puntata di lunedì 12 ottobre 2026, un nuovo concorrente ha scoperto di essere a rischio eliminazione. Si tratta di Giacomo Gallani, finito direttamente tra i candidati a lasciare la Casa al termine della catena delle scelte, una dinamica che ha costretto gli inquilini a prendere posizione davanti ai propri compagni d'avventura.

Perarriva dunque una notizia tutt'altro che piacevole: è il. Questo, però, non significa che il suo percorso nel reality sia già terminato. Il concorrente, che avrà il compito di stabilire chi potrà continuare l'esperienza nella Casa più spiata d'Italia. La catena delle scelte ha aggiunto un ulteriore elemento di tensione a una serata già particolarmente movimentata, con i concorrenti che sono stati chiamati a compiere delle scelte capaci di incidere direttamente sul gioco e, inevitabilmente, anche sui rapporti personali.

Il risultato ha messo Giacomo in una posizione particolarmente scomoda, trasformando una dinamica tra coinquilini in un rischio concreto per la sua permanenza nel programma. Il concorrente è rimasto particolarmente male per la scelta di Jonathan Kashanian, che ha deciso di non salvarlo durante la catena, provocando in lui una forte delusione. Un gesto che Giacomo non si aspettava e che potrebbe avere conseguenze anche sul loro rapporto all'interno della Casa.

La catena delle scelte è stata fatta e questo significa che Giacomo è il secondo candidato all'eliminazione #GFVIP https://t.co/pDi8yRQgno — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 12, 2026

Comunque la nona puntata del reality, condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, aveva già acceso i riflettori sul televoto che coinvolgeva Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello. Il concorrente meno votato sarebbe diventato il primo candidato alla prossima eliminazione, mentre la successiva catena delle scelte avrebbe individuato un secondo nome, quello di Giacomo Gallani.

Grande Fratello VIP, fonte: Mediaset

Persi tratta di una svolta significativa, soprattutto considerando quanto sia stato al centro dell'attenzione nelle ultime settimane. Proprio durante, infatti, il suo rapporto con, complice un bacio nato durante le prove di un'esibizione e replicato anche in diretta,. Una parentesi che ha regalato un momento di leggerezza alla serata, ma che non ha impedito al concorrente di ritrovarsi poco dopo in una situazione decisamente più complicata.

Dall'attenzione per il suo rapporto con Valeria Marini al rischio di abbandonare il programma, per Giacomo la serata ha preso una piega inaspettata. Adesso l'attenzione si sposta inevitabilmente sul suo futuro nel reality, con la candidatura che potrebbe avere conseguenze anche sugli equilibri della Casa, perché le scelte dei concorrenti non riguardano soltanto il televoto, ma possono influenzare alleanze, amicizie e rapporti costruiti nel corso delle settimane.

Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip è previsto per venerdì 16 ottobre, quando il pubblico sarà chiamato a esprimersi sul destino dei concorrenti a rischio. Per Giacomo Gallani, che tanto ha fatto parlare di sé per il discusso bacio con Valeria Marini, la situazione si fa dunque complicata: il concorrente dovrà affrontare il televoto insieme al primo candidato all'eliminazione, Jonathan Kashanian. Il suo percorso nella Casa, almeno per il momento, è tutt'altro che al sicuro.