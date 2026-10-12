Grande Fratello Vip, scelto il secondo candidato all'eliminazione di venerdì: scoppia il caso tradimenti nella Casa
Il Grande Fratello Vip svela il secondo candidato all'eliminazione del 16 ottobre: Giacomo Gallani rischia di uscire e nella Casa esplodono le tensioni.
Il Grande Fratello Vip entra in una fase sempre più delicata e, nella puntata di lunedì 12 ottobre 2026, un nuovo concorrente ha scoperto di essere a rischio eliminazione. Si tratta di Giacomo Gallani, finito direttamente tra i candidati a lasciare la Casa al termine della catena delle scelte, una dinamica che ha costretto gli inquilini a prendere posizione davanti ai propri compagni d'avventura.
Il risultato ha messo Giacomo in una posizione particolarmente scomoda, trasformando una dinamica tra coinquilini in un rischio concreto per la sua permanenza nel programma. Il concorrente è rimasto particolarmente male per la scelta di Jonathan Kashanian, che ha deciso di non salvarlo durante la catena, provocando in lui una forte delusione. Un gesto che Giacomo non si aspettava e che potrebbe avere conseguenze anche sul loro rapporto all'interno della Casa.
Comunque la nona puntata del reality, condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, aveva già acceso i riflettori sul televoto che coinvolgeva Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello. Il concorrente meno votato sarebbe diventato il primo candidato alla prossima eliminazione, mentre la successiva catena delle scelte avrebbe individuato un secondo nome, quello di Giacomo Gallani.
Dall'attenzione per il suo rapporto con Valeria Marini al rischio di abbandonare il programma, per Giacomo la serata ha preso una piega inaspettata. Adesso l'attenzione si sposta inevitabilmente sul suo futuro nel reality, con la candidatura che potrebbe avere conseguenze anche sugli equilibri della Casa, perché le scelte dei concorrenti non riguardano soltanto il televoto, ma possono influenzare alleanze, amicizie e rapporti costruiti nel corso delle settimane.
Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip è previsto per venerdì 16 ottobre, quando il pubblico sarà chiamato a esprimersi sul destino dei concorrenti a rischio. Per Giacomo Gallani, che tanto ha fatto parlare di sé per il discusso bacio con Valeria Marini, la situazione si fa dunque complicata: il concorrente dovrà affrontare il televoto insieme al primo candidato all'eliminazione, Jonathan Kashanian. Il suo percorso nella Casa, almeno per il momento, è tutt'altro che al sicuro.