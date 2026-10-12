Valeria Marini ci prova con Giacomo tra baci e carezze, lui confessa: "Preferivo il dente rotto"
Valeria Marini confessa di volere una storia con Giacomo al GF Vip, ma lui preferisce spaccarsi un dente. Bacio in prova e dinamiche nella Casa del reality.
Nella Casa del Grande Fratello Vip si consuma l'ennesimo siparietto che tiene incollati milioni di spettatori: questa volta protagonista è Valeria Marini, che ha messo gli occhi su Giacomo Gallani, il modello romano ventinovenne soprannominato affettuosamente Jack dai coinquilini. Tutto ha inizio durante le prove per la puntata di lunedì 12 ottobre. Valeria Marini, sempre attenta ai dettagli scenici, decide di inserire un bacio con Giacomo Gallani nella coreografia della sua esibizione, coinvolgendo anche Carmen Di Pietro. I primi tentativi, però, non soddisfano la showgirl, che chiede al coinquilino maggiore trasporto: "Amo, però apri la bocca, rifacciamolo". Dopo qualche momento di imbarazzo iniziale, i due ripetono la scena con maggiore intensità, dando vita a un bacio che attira immediatamente l'attenzione degli altri concorrenti.
E qui arriva la dichiarazione che fa alzare le antenne a tutti: "Per me ci vorrebbe un'altra storia, che sarebbe tra me e Jack". La showgirl spiega il suo ragionamento con pragmatismo televisivo: Alex Belli è sposato con Delia Duran e ha un figlio, Danto è troppo amico per poter essere qualcosa di più. Rimane Jack, insomma.
Valeria non si ferma qui e aggiunge considerazioni sulla dinamica del programma: "Adesso se pensiamo che ci mandano qualcuno dentro per fare amori o storie dimentichiamocelo. Hanno puntato tutto su questa cosa di Piera e Roncaccia dall'inizio. Però servirebbe davvero una storia, anche perché mette un po' di pepe". Nel frattempo, Giacomo Gallani si confida con Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Marina La Rosa, raccontando alcuni episodi che lo hanno visto protagonista insieme a Valeria. Il modello descrive attenzioni particolari ricevute durante le prove: "Continuava a ripetermi che sono bello e che ho dei bellissimi denti".
In un'edizione del Grande Fratello Vip che sta facendo parlare soprattutto per la coppia Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, questa nuova dinamica porta un elemento di leggerezza e ironia che il pubblico sembra apprezzare. Che sia strategia televisiva o autentico interesse, il triangolo formato da Valeria, Giacomo e il fantomatico dente rotto promette momenti di grande intrattenimento.