Valeria Marini ci prova con Giacomo tra baci e carezze, lui confessa: "Preferivo il dente rotto"

Pubblicazione: 12 ottobre alle 13:13

Nella Casa del Grande Fratello Vip si consuma l'ennesimo siparietto che tiene incollati milioni di spettatori: questa volta protagonista è Valeria Marini, che ha messo gli occhi su Giacomo Gallani, il modello romano ventinovenne soprannominato affettuosamente Jack dai coinquilini. Tutto ha inizio durante le prove per la puntata di lunedì 12 ottobre. Valeria Marini, sempre attenta ai dettagli scenici, decide di inserire un bacio con Giacomo Gallani nella coreografia della sua esibizione, coinvolgendo anche Carmen Di Pietro. I primi tentativi, però, non soddisfano la showgirl, che chiede al coinquilino maggiore trasporto: "Amo, però apri la bocca, rifacciamolo". Dopo qualche momento di imbarazzo iniziale, i due ripetono la scena con maggiore intensità, dando vita a un bacio che attira immediatamente l'attenzione degli altri concorrenti.





Ma si tratta solo di una scelta artistica o c'è dell'altro? Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi iniziano a interrogarsi sulle reali intenzioni di Valeria. La domanda circola nella Casa:A dare forza a questa ipotesi arriva una confessione che lascia poco spazio ai dubbi. Mentre si trova nella sauna con Alex Belli e Giancarlo Danto,

E qui arriva la dichiarazione che fa alzare le antenne a tutti: "Per me ci vorrebbe un'altra storia, che sarebbe tra me e Jack". La showgirl spiega il suo ragionamento con pragmatismo televisivo: Alex Belli è sposato con Delia Duran e ha un figlio, Danto è troppo amico per poter essere qualcosa di più. Rimane Jack, insomma.

Giulia su Valeria: “A lei piace Giacomo” #GFVIP https://t.co/QiWQXvCQcf — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 11, 2026

Valeria non si ferma qui e aggiunge considerazioni sulla dinamica del programma: "Adesso se pensiamo che ci mandano qualcuno dentro per fare amori o storie dimentichiamocelo. Hanno puntato tutto su questa cosa di Piera e Roncaccia dall'inizio. Però servirebbe davvero una storia, anche perché mette un po' di pepe". Nel frattempo, Giacomo Gallani si confida con Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Marina La Rosa, raccontando alcuni episodi che lo hanno visto protagonista insieme a Valeria. Il modello descrive attenzioni particolari ricevute durante le prove: "Continuava a ripetermi che sono bello e che ho dei bellissimi denti".



