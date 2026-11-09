GF Vip, Gallani riapre il caso Megan e Varsi e svela le confidenze ricevute: "Diceva che non gli piaceva"

Pubblicazione: 09 novembre alle 14:45

Il bacio tra Megan Ria e Alessandro Varsi continua ad alimentare le discussioni dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. A intervenire è stato anche Giacomo Gallani, ex concorrente che durante il reality aveva mostrato un certo interesse per la ballerina. Attraverso alcuni interventi sui social, il modello ha raccontato retroscena sulle conversazioni avute con entrambi. In particolare, ha ricordato alcune presunte confidenze di Varsi, che in passato gli avrebbe manifestato scarso interesse nei confronti di Megan. Parole che hanno riacceso i dubbi sulla nascita della nuova intesa.

Marina: Avaria è il nome giusto per voi (Varsi-Megan Ria) #gfvip https://t.co/2Hrm6RjoEr — Sedative (@sededavo) November 8, 2026

L'ex concorrente ha espresso le proprie perplessità soprattutto per il cambiamento che avrebbe notato nell'atteggiamento di Megan. Stando al suo racconto,. Gallani ha collegato questa precedente posizione alla recente vicinanza tra i due, arrivando a domandarsi se dietro il rapporto ci sia un interesse autentico oppure una convenienza legata alle dinamiche del gioco. In un primo momento aveva anche fatto riferimento alla nomination di Megan, ma successivamente ha corretto l'errore, precisando che il suo giudizio non cambiava.

A rendere ancora più acceso il suo intervento sono state le presunte confidenze ricevute da Varsi durante la permanenza nella Casa. Gallani sostiene che Alessandro gli avrebbe manifestato più volte di non provare interesse per Megan, descrivendola come troppo mascolina e dichiarando di amare soltanto Federica. Per sottolineare quella che considera un'incoerenza rispetto al comportamento attuale del concorrente, il modello ha concluso il suo sfogo con una domanda provocatoria: "E ora?". Si tratta di ricordi e dichiarazioni riferiti esclusivamente da Gallani, che al momento non hanno ricevuto una conferma da parte dei due protagonisti.

Nel suo intervento social, il modello ha affrontato anche altri aspetti della sua esperienza dopo l'eliminazione, commentando con una certa ironia l'entusiasmo mostrato da alcuni amici durante il passaggio di un aereo a lui dedicato. Tra le persone menzionate è comparsa anche Guendalina, nei confronti della quale Gallani ha lasciato intendere di avere qualcosa da ridire. Il suo sfogo si è concentrato soprattutto sulla nuova coppia, riportando l'attenzione sulle dinamiche sentimentali nate durante il programma.

Ecco la clip romantica nel daytime su Varsi e Megan. Come è tutto scontato. Prepariamoci a Cesara: in loro vedo della vera passione ed attrazione, a differenza di Piera e Roncaccia. 🤦🏻‍♀️ #alepier #gfvip — Valentali 🤍✨ (@ValeValentali) November 9, 2026

, episodio successivamente raccontato anche da Marina La Rosa. La ballerina aveva chiarito di non voler trasformare quel rapporto in qualcosa di più, pur riconoscendo le qualità di Giacomo, che aveva definito un ragazzo dolce, elegante e sensibile, gli aveva spiegato di non sentire il coinvolgimento necessario per andare oltre l'amicizia. Un passaggio che rende ancora più delicato il suo successivo commento sulla nuova intesa tra Megan e Alessandro.

Le parole di Gallani hanno aperto due possibili interpretazioni, da una parte c'è chi potrebbe leggere le sue accuse come una reazione di gelosia, considerando il precedente interesse per Megan. Dall'altra chi vede nelle sue dichiarazioni un tentativo di mettere in evidenza alcune presunte contraddizioni nei comportamenti dei concorrenti. Per il momento non ci sono elementi sufficienti per stabilire se il rapporto tra Ria e Varsi sia nato da un sentimento sincero o da una strategia. Saranno eventualmente i diretti interessati a poter chiarire la situazione e rispondere alle affermazioni dell'ex compagno di avventura.