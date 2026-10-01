GF Vip, il migliore amico di Piera Meloni rompe il silenzio e rivela dettagli inediti

Pubblicazione: 01 ottobre alle 17:10

L’ingresso di Piera Meloni nel triangolo con Gian Marco Ciaccia e Alessandro Roncaccia continua a generare discussioni dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 9. La concorrente ha ammesso di avere dubbi sulla sua relazione e di sentire una crescente attrazione verso Alessandro. In questo clima di tensione è intervenuto Saba, il suo migliore amico, deciso a raccontare un punto di vista diverso da quello mostrato attraverso le immagini del reality. Le sue dichiarazioni riguardano sia Gian Marco sia Alessandro, ma anche il futuro sentimentale di Piera.

La situazione è cambiata soprattutto dopo che. Nella Casa, la concorrente è arrivata a confidare di pensare alla possibilità di interrompere il rapporto, mentre contemporaneamente ha riconosciuto una certa attrazione nei confronti di Alessandro Roncaccia. Un insieme di dubbi e sentimenti ancora non completamente definiti che ha inevitabilmente alimentato le discussioni anche all’esterno del programma. A complicare ulteriormente il quadro ci sono state anche alcune dichiarazioni pubblicate e poi rimosse da Gian Marco dopo aver visto determinate immagini della fidanzata.

In questo contesto, Saba ha scelto di intervenire per difendere l’amica. In un intervista ha sottolineato come il pubblico possa costruire un giudizio su una persona partendo soltanto da ciò che viene mostrato in televisione. Secondo il migliore amico, invece, per comprendere davvero Piera sarebbe necessario conoscere anche il suo carattere e il suo modo di essere lontano dalle telecamere. Saba ha spiegato di sentirsi particolarmente coinvolto nella vicenda proprio per il forte legame che lo unisce alla concorrente e ha ribadito la volontà di sostenerla senza trasformare la situazione in un ulteriore motivo di scontro.

Il suo intervento ha riguardato anche Gian Marco Ciaccia, nei confronti del quale Saba ha mantenuto un atteggiamento positivo nonostante le tensioni delle ultime settimane. Ha raccontato di aver avuto fin dall’inizio una buona impressione di lui e ha riferito che anche Piera lo ha descritto come una persona rispettosa, tranquilla e con cui è possibile confrontarsi. Sulle reazioni di Gian Marco alle immagini provenienti dalla Casa, l’amico di Piera ha inoltre invitato a considerare la possibilità che emozioni come orgoglio, paura o fastidio possano portare a commettere degli errori, sottolineando però l'importanza di riconoscerli e chiedere scusa. Saba ha anche confermato di aver avuto modo di parlare direttamente con Gian Marco in questi giorni.

Piera e Alessandro R. parlano di relazioni, poi lei spiega perché, dopo l'ultima puntata, non si è allontanata da lui, dicendo che lo fa perché altrimenti la gente pensa che lui le piaccia, e quindi fa quello che si sente di fare. #gfvip pic.twitter.com/CnTVJgtLfA — GRANDE FRATELLO VIP 2026 - FANPAGE (@gfvip9_fp) September 30, 2026

Non poteva mancare un riferimento ad Alessandro Roncaccia, la persona con cui Piera ha sviluppato una sintonia sempre più evidente. Su di lui Saba ha scelto di mantenere un profilo molto più prudente, limitandosi a dire di aver avuto un’impressione positiva, senza però aver approfondito la sua conoscenza. Il punto centrale, secondo il migliore amico, resta comunque la scelta di Piera, sarà lei a dover capire cosa prova realmente e quale direzione dare alla sua vita sentimentale. Saba ha quindi evitato di indicare una soluzione, dichiarandosi pronto a sostenerla indipendentemente dalla decisione che prenderà.

Infine, il migliore amico ha voluto spostare l’attenzione anche oltre il triangolo sentimentale. A suo avviso, Piera non dovrebbe essere raccontata esclusivamente attraverso il rapporto con Gian Marco o l'avvicinamento ad Alessandro, perché la sua esperienza al Grande Fratello Vip riguarda anche la sua personalità individuale. Il suo messaggio è quello di aspettare l’evoluzione della vicenda senza ridurre la concorrente a una semplice storia di coppia, nelle prossime puntate potrebbe essere proprio Piera a chiarire definitivamente cosa vuole fare.