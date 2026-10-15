GF Vip, “In Calabria stanno indietro”: la frase di Alessandro Roncaccia fa infuriare il web, scoppia la polemica

Pubblicazione: 15 ottobre alle 11:51

Una conversazione sulle tendenze estetiche si è trasformata in un nuovo caso al Grande Fratello Vip. A finire al centro delle polemiche è Alessandro Roncaccia, contestato sui social per una frase pronunciata parlando delle sopracciglia e della Calabria. Il video del momento ha iniziato a circolare online, provocando reazioni contrastanti tra gli spettatori. Molti hanno giudicato le sue parole offensive e legate a un vecchio stereotipo territoriale, mentre altri hanno invitato a considerare la possibilità di un’uscita infelice, pronunciata senza riflettere. La vicenda ha riacceso il dibattito sul linguaggio utilizzato dai concorrenti di un reality seguito da un vasto pubblico.

se roncaccia non mi piaceva, adesso giuro davvero di odiarlo, ma tutto bene? #GfVip https://t.co/tfpjAHnMmV — michelle 🐈‍⬛✨ (@aakichelle) October 13, 2026

L’episodio è nato durante una chiacchierata tra concorrenti sulle preferenze estetiche. Federica Morello aveva espresso perplessità sulle ciglia e sulle sopracciglia dalla forma ad ali di gabbiano, uno stile diventato popolare negli anni passati.: "In Calabria hanno tutti le ali di gabbiano ancora, perché stanno un po’ indietro". Il riferimento ha fatto discutere perché associa una moda estetica a una presunta arretratezza attribuita agli abitanti di un’intera regione. È proprio questa generalizzazione ad aver alimentato le contestazioni,

Su X sono comparsi commenti particolarmente duri. Alcuni utenti hanno criticato il concorrente per aver utilizzato uno stereotipo territoriale in un programma seguito da moltissime persone, altri hanno replicato con ironia, mettendo in discussione proprio il suo modo di esprimersi. Non sono mancati messaggi di spettatori calabresi che hanno dichiarato di essersi sentiti offesi dalle parole ascoltate. Tra le reazioni più condivise figurano battute sul rapporto tra l’aspetto esteriore e l’intelligenza, oltre a richieste di un intervento da parte della produzione. Esiste anche una posizione più indulgente, alcuni utenti ritengono che Roncaccia possa aver pronunciato la frase con leggerezza, senza valutarne fino in fondo le implicazioni.

Le polemiche arrivano in un momento in cui Roncaccia è già coinvolto in altre tensioni all’interno del reality condotto da Ilary Blasi. Al centro della vicenda c’è Gian Marco Ciaccia, ex fidanzato di Piera Meloni, con cui il concorrente ha già avuto un confronto acceso. Ciaccia aveva accusato Alessandro, durante un confessionale, di essersi avvicinato a Piera approfittando di una sua fase di fragilità, arrivando a ipotizzare una forma di manipolazione. Roncaccia aveva respinto le contestazioni, lamentando soprattutto il fatto che quelle accuse fossero state formulate senza un confronto diretto. La discussione era proseguita anche fuori dalla Casa, attraverso messaggi e contenuti pubblicati sui social.

@marica178 non è questione di sopracciglia sono le parole che dice definendo la Calabria arretrata, allora io ora siccome ho sentito roncaccia dirò che a roma sono ignoranti e non parlano italiano. svegliati mari — 𝑲𝒂𝒔𝒊𝒂🐊 (@bloamix) October 14, 2026