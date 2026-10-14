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Gian Marco Ciaccia di nuovo al GF Vip? Il messaggio sui social riaccende le voci dopo lo sfogo di Roncaccia

Gian Marco Ciaccia potrebbe rientrare al Grande Fratello Vip dopo lo sfogo di Roncaccia: sui social spunta un indizio e gli autori avrebbero tentato il contatto.

di Federica Verdoliva
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Al Grande Fratello Vip la fine della storia tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia non ha spento le tensioni. Dopo un ultimo confronto con l’influencer, l’uomo ha lasciato la Casa, mentre Alessandro Roncaccia ha reagito duramente ad alcune sue dichiarazioni. Il concorrente non ha gradito le accuse di aver approfittato della fragilità della ragazza per avvicinarsi a lei. Tra strette di mano e parole pronunciate lontano da un confronto diretto, la situazione si è fatta sempre più delicata. Nel frattempo, sui social è comparsa l’ipotesi di un nuovo ingresso di Ciaccia nel reality, anche se il suo ritorno, al momento, non sarebbe previsto.

La rottura tra Piera e Gian Marco è arrivata dopo un confronto più disteso, reso possibile dalla permanenza dell’uomo negli spazi del reality per parlare con lei. La decisione dell’influencer sembrava ormai definitiva e, nonostante il dispiacere per la fine della relazione, i due si sono salutati. Nel corso dell’esperienza televisiva, Piera aveva mostrato una certa sintonia con Roncaccia, che non aveva nascosto il proprio interesse nei suoi confronti. Gian Marco aveva interpretato questa vicinanza come uno dei fattori che avevano contribuito alla separazione, arrivando a sostenere che il concorrente si fosse avvicinato alla ragazza approfittando di un suo momento di vulnerabilità.

A far esplodere la rabbia di Alessandro sono state soprattutto le dichiarazioni che l’ex fidanzato di Piera avrebbe fatto in confessionale, senza affrontarlo direttamente. Dopo aver visto le immagini, Roncaccia si è sfogato con la stessa Piera, mettendo in dubbio la correttezza di Gian Marco: "Non venire da me con quella faccia falsa, non è così uomo come pensavo. Mi ha stretto la mano dicendomi che non ce l’aveva con me". Il concorrente ha contestato la distanza tra l’atteggiamento mostrato nei suoi confronti e le accuse espresse in sua assenza. La discussione ha coinvolto anche Alex Belli, che ha sottolineato come un confronto diretto tra i due avrebbe potuto chiarire le incomprensioni.

Piera ha provato a riportare la situazione su toni più moderati, spiegando ad Alessandro che il suo ex era probabilmente ferito dalla fine della relazione. Ha inoltre precisato di averlo difeso quando erano state pronunciate le accuse, sostenendo che Roncaccia non fosse responsabile della loro rottura. La ragazza ha invitato il concorrente a considerare anche il punto di vista di Gian Marco, senza però negare il suo diritto a sentirsi offeso. In precedenza, i due uomini avevano anche tentato di sdrammatizzare le accuse legate alla presunta manipolazione, ma le nuove immagini hanno riacceso il risentimento.

La vicenda si è spostata anche sui social. In una storia pubblicata su Instagram, Gian Marco ha scritto "Arrivo Fra", un messaggio interpretato come un riferimento alla possibilità di rientrare nella Casa per affrontare nuovamente la situazione. Anche Federico Perna, compagno di Guendalina Tavassi, lo avrebbe incoraggiato a tornare. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, gli autori del programma avrebbero preso in considerazione questa possibilità, ma Ciaccia avrebbe per il momento rifiutato. Il suo eventuale ritorno resta un’ipotesi e non una decisione confermata, intanto, lo scontro con Roncaccia aggiunge un nuovo capitolo alle dinamiche del reality.

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