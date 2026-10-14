Gian Marco Ciaccia di nuovo al GF Vip? Il messaggio sui social riaccende le voci dopo lo sfogo di Roncaccia

Pubblicazione: 14 ottobre alle 11:02

Al Grande Fratello Vip la fine della storia tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia non ha spento le tensioni. Dopo un ultimo confronto con l’influencer, l’uomo ha lasciato la Casa, mentre Alessandro Roncaccia ha reagito duramente ad alcune sue dichiarazioni. Il concorrente non ha gradito le accuse di aver approfittato della fragilità della ragazza per avvicinarsi a lei. Tra strette di mano e parole pronunciate lontano da un confronto diretto, la situazione si è fatta sempre più delicata. Nel frattempo, sui social è comparsa l’ipotesi di un nuovo ingresso di Ciaccia nel reality, anche se il suo ritorno, al momento, non sarebbe previsto.

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. La decisione dell’influencer sembrava ormai definitiva e, nonostante il dispiacere per la fine della relazione, i due si sono salutati. Nel corso dell’esperienza televisiva, Piera aveva mostrato una certa sintonia con Roncaccia, che non aveva nascosto il proprio interesse nei suoi confronti. Gian Marco aveva interpretato questa vicinanza come uno dei fattori che avevano contribuito alla separazione, arrivando a sostenere che il concorrente si fosse avvicinato alla ragazza approfittando di un suo momento di vulnerabilità.

A far esplodere la rabbia di Alessandro sono state soprattutto le dichiarazioni che l’ex fidanzato di Piera avrebbe fatto in confessionale, senza affrontarlo direttamente. Dopo aver visto le immagini, Roncaccia si è sfogato con la stessa Piera, mettendo in dubbio la correttezza di Gian Marco: "Non venire da me con quella faccia falsa, non è così uomo come pensavo. Mi ha stretto la mano dicendomi che non ce l’aveva con me". Il concorrente ha contestato la distanza tra l’atteggiamento mostrato nei suoi confronti e le accuse espresse in sua assenza. La discussione ha coinvolto anche Alex Belli, che ha sottolineato come un confronto diretto tra i due avrebbe potuto chiarire le incomprensioni.

Piera ha provato a riportare la situazione su toni più moderati, spiegando ad Alessandro che il suo ex era probabilmente ferito dalla fine della relazione. Ha inoltre precisato di averlo difeso quando erano state pronunciate le accuse, sostenendo che Roncaccia non fosse responsabile della loro rottura. La ragazza ha invitato il concorrente a considerare anche il punto di vista di Gian Marco, senza però negare il suo diritto a sentirsi offeso. In precedenza, i due uomini avevano anche tentato di sdrammatizzare le accuse legate alla presunta manipolazione, ma le nuove immagini hanno riacceso il risentimento.

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