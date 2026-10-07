GF Vip, Jonathan fa outing a Eros Ramazzotti? Le folli teorie online su quel taglio di regia

Pubblicazione: 07 ottobre alle 12:04

Una frase pronunciata durante una conversazione al Grande Fratello Vip avrebbe scatenato un’ondata di commenti sui social. Al centro della discussione sarebbe finito Eros Ramazzotti, tirato in ballo mentre Jonathan Kashanian parlava di Michelle Hunziker. Una clip particolarmente breve avrebbe alimentato diverse interpretazioni, fino a far parlare alcuni utenti di un presunto outing. Ma il filmato, osservato nel suo contesto, non permetterebbe di arrivare a una simile conclusione. Anzi, potrebbe trattarsi semplicemente di un equivoco nato durante una conversazione concitata.

Accusa fortissima da parte di Jonathan su EROS RAMAZZOTTI #gfvip #erosramazzotti @grande_flagello @gfratellonews @MedInfinityIT https://t.co/gUxmTWXUfR — TRASCIANDO (@ILCOTONECHEVOLA) October 6, 2026

Il momento è arrivato dopo la puntata del 5 ottobre, quando Michelle Hunziker ha fatto una sorpresa a Jonathan intervenendo in collegamento con la Casa.e ad altri compagni di avventura. Il discorso ha toccato le figlie di Michelle, Aurora, avuta con Eros Ramazzotti, e Sole e Celeste, nate dalla relazione con Tomaso Trussardi. Quando Varsi ha chiesto conferma proprio su Eros, Jonathan avrebbe pronunciato una frase che, secondo quanto ricostruito dalla clip, sarebbe suonata come “Ha un compagno”. La reazione sorpresa degli interlocutori avrebbe immediatamente acceso la conversazione, prima che la regia intervenisse interrompendo l’audio.

È proprio da quel passaggio che sarebbe partito il caso sui social. Alcuni utenti avrebbero interpretato la frase come un riferimento alla vita sentimentale di Eros Ramazzotti, arrivando a parlare di un presunto outing. Tuttavia, il filmato non permetterebbe di stabilire con certezza né a chi Jonathan si riferisse esattamente né quale fosse il senso completo della frase, soprattutto perché parte della conversazione sarebbe stata coperta dalla regia. L’ipotesi più plausibile avanzata da diversi spettatori sarebbe invece che Jonathan stesse continuando a parlare di Michelle Hunziker, sua amica, e che il riferimento a Eros fosse legato semplicemente al fatto che il cantante è il padre di Aurora.

Anche i commenti apparsi online sembrerebbero andare in questa direzione. Alcuni utenti hanno fatto notare che la conversazione riguardava Michelle da diversi minuti e che Eros sarebbe stato menzionato soltanto nel contesto della figlia Aurora. Altri hanno invece reagito alla frase sottolineando che, anche qualora fosse stata pronunciata con riferimento al cantante, non sarebbe corretto trasformarla automaticamente in una dichiarazione sulla sua vita privata. In questo caso sarebbe più corretto parlare di un possibile equivoco nato da una clip parziale, non di una rivelazione.

Eros Ramazzotti è gay?Jonathan Kashanian, del Grande Fratello, parlando della sua amica Michelle Hunziker con alcuni concorrenti, ha detto: "Eros ha un compagno", e la regia ha chiuso microfoni, altoparlanti e telecamere! https://t.co/Rmu9TxK8u8 https://t.co/AvIJjM9Ysh — Roberto Avila (@avila92796) October 6, 2026

Intanto, sui social il caso è letteralmente esploso. A far discutere non è stata soltanto la frase pronunciata da Jonathan Kashanian, ma soprattutto la scelta della regia di. La censura ha spinto molti fan a chiedersi che cosa fosse stato detto subito dopo, alimentando commenti, ipotesi e ricostruzioni diverse.

Il clamore, però, non rappresenta una conferma di quanto ipotizzato online, non c'è alcuna prova che Eros Ramazzotti abbia un compagno o che Jonathan abbia voluto rivelare informazioni sulla sua vita privata. Al momento, l'ipotesi dell'equivoco resterebbe quindi quella da considerare con maggiore prudenza. Quella di Eros non è l’unica speculazione nata nelle ultime ore attorno alle dinamiche della Casa, anche il presunto avvicinamento tra Marina La Rosa e Megan Ria ha fatto discutere il pubblico.