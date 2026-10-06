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È flirt tra Marina La Rosa e Megan Ria? Il bacio sfiorato, la festa al GF Vip e gli indizi

Durante una festa organizzata nella Casa del Grande Fratello Vip non è passata inosservata una dinamica che ha fatto il giro dei social. Un possibile bacio tra Marina La Rosa e Megan Ria.

di Andrea Palazzolo
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Il Grande Fratello Vip si rivela ancora una volta palcoscenico di dinamiche inaspettate. E come sempre è Marina La Rosa al centro dell'attenzione, anche se questa volta non si tratta di scontri al vetriolo con Alex Belli o frecciatine piccate con altri concorrenti, ma della possibilità di un flirt e un bacio sfiorato con Megan Ria.

Tutto sarebbe iniziato quando, durante una delle feste organizzate dentro la Casa del Grande Fratello Vip, presumibilmente quella di compleanno di Andreas Muller ma non è dato saperlo con certezza, la gieffina si sarebbe rilassata tra cibo e buona musica. Megan Ria le si è avvicinata e insieme si sono allontanate rispetto al resto del gruppo, parlando tra loro e ridendo.

L'intesa, dalle immagini registrate e interpretate dal pubblico, sembrerebbe palpabile e le due iniziano a parlare molto da vicino, finché iniziano a manifestarsi carezze, sorrisi e abbracci fino a portare Megan bacia sulla fronte Marina, subito dopo all'altezza delle labbra, sebbene in tantissimi online suggeriscano che si tratti solo di un bacio sulla guancia. Non è dato sapere la verità, per il momento, ma le immagini restituiscono un'innegabile legame tra le due concorrenti.

Poco dopo le due si sarebbero messe a ballare, restando sempre molto vicine e dando adito ad ancora più commenti. Sui social è esploso il caso e in tanti si sono chiesti se questo avvicinamento fosse dipeso da un reale interessamento tra le due, se fosse solo un'amicizia esplosa nel giro di poche ore o se non si tratti di una strategia ben collaudata e architettata per far parlare di sé.

Negli ultimi giorni, La Rosa aveva dichiarato di aver avuto esperienze con donne e Megan Ria di esserne apertamente attratta. Queste frasi hanno scatenato il pubblico alla ricerca del più piccolo segnale che qualcosa tra loro stia nascendo. Sicuramente Marina La Rosa sa come veicolare l'attenzione, soprattutto dopo il bacio sfiorato anche con Alex Belli. Possiamo dire che con dinamiche di questo tipo, La Rosa sia a casa.

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