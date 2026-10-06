È flirt tra Marina La Rosa e Megan Ria? Il bacio sfiorato, la festa al GF Vip e gli indizi
Durante una festa organizzata nella Casa del Grande Fratello Vip non è passata inosservata una dinamica che ha fatto il giro dei social. Un possibile bacio tra Marina La Rosa e Megan Ria.
Il Grande Fratello Vip si rivela ancora una volta palcoscenico di dinamiche inaspettate. E come sempre è Marina La Rosa al centro dell'attenzione, anche se questa volta non si tratta di scontri al vetriolo con Alex Belli o frecciatine piccate con altri concorrenti, ma della possibilità di un flirt e un bacio sfiorato con Megan Ria.
L'intesa, dalle immagini registrate e interpretate dal pubblico, sembrerebbe palpabile e le due iniziano a parlare molto da vicino, finché iniziano a manifestarsi carezze, sorrisi e abbracci fino a portare Megan bacia sulla fronte Marina, subito dopo all'altezza delle labbra, sebbene in tantissimi online suggeriscano che si tratti solo di un bacio sulla guancia. Non è dato sapere la verità, per il momento, ma le immagini restituiscono un'innegabile legame tra le due concorrenti.
Poco dopo le due si sarebbero messe a ballare, restando sempre molto vicine e dando adito ad ancora più commenti. Sui social è esploso il caso e in tanti si sono chiesti se questo avvicinamento fosse dipeso da un reale interessamento tra le due, se fosse solo un'amicizia esplosa nel giro di poche ore o se non si tratti di una strategia ben collaudata e architettata per far parlare di sé.