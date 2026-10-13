GF Vip, Megan Ria chiama Federica: "Vieni a ballare con noi", la reazione al balletto sexy con Varsi fa discutere
Un balletto sensuale nella Casa del GF Vip accende le polemiche: Megan coinvolge Federica, mentre Alessandro Varsi continua il suo corteggiamento.
Al Grande Fratello Vip, le dinamiche sentimentali continuano ad attirare l’attenzione del pubblico. Questa volta al centro della scena ci sono Alessandro Varsi, Megan Ria e Federica Morello, protagonisti di un balletto che ha fatto discutere. Tra movimenti provocanti, sguardi ravvicinati e un invito inaspettato, la situazione ha assunto contorni decisamente ambigui. A dividere gli spettatori è soprattutto il modo in cui Federica è stata coinvolta nel siparietto. C’è chi ha interpretato tutto come uno scherzo tra amiche e chi, invece, ha percepito un certo disagio da parte della concorrente.
Il momento più discusso è arrivato nel salotto, dove Megan e Alessandro si sono lasciati andare a un ballo sensuale, accompagnato da luci soffuse, contatto fisico ravvicinato e sguardi intensi. A un certo punto, la ballerina ha chiamato Federica, prendendola per un braccio e invitandola a inserirsi tra lei e Varsi. L’intervento ha trasformato una scena già carica di complicità in un episodio destinato a far parlare il pubblico. Secondo alcuni spettatori, Megan avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla possibile imbarazzata reazione dell’amica, evitando di trascinarla in una situazione così intima. Altri, invece, ritengono che tra le due ci sia abbastanza confidenza da consentire anche scherzi di questo tipo, senza necessariamente leggere il gesto come una forzatura.
Federica ha partecipato al balletto, ma la sua presenza non è sembrata sufficiente a dissipare i dubbi sulle sue reali intenzioni. La vicinanza con Megan potrebbe aver avuto un peso maggiore rispetto all’interesse per Alessandro, verso il quale la concorrente continua ad apparire piuttosto distante. La polemica si inserisce in un contesto in cui Morello era già finita al centro di discussioni per altri momenti provocanti nella Casa, compreso un episodio in cui aveva mostrato il seno in diretta. Questa volta le critiche si sono concentrate soprattutto sul coinvolgimento di Federica da parte di Megan, riaccendendo il confronto tra chi considera simili scene parte del gioco televisivo e chi invita a rispettare maggiormente i limiti personali.