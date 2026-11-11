GF Vip, nuovo scontro tra Lucarelli e Tavassi dopo i messaggi privati: "Non mi ha scritto esattamente questo"

Pubblicazione: 11 novembre alle 18:07

Il confronto tra Selvaggia Lucarelli e Guendalina Tavassi continua a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo le lacrime di Guendalina e il suo racconto di una conversazione privata avuta con la giornalista prima dell'ingresso nel reality, Lucarelli ha deciso di intervenire nuovamente. Durante una diretta Instagram ha ricostruito lo scambio di messaggi, contestando la versione raccontata dalla gieffina. Le due sembrano ricordare quella conversazione in maniera differente e il contenuto dei DM ha aggiunto un nuovo capitolo alla discussione.

Ma la BULLA Selvaggia Lucarelli con che coraggio dal del bullo agli altri? #gfvip https://t.co/fOLirp3TiV — Sedative (@sededavo) November 9, 2026

La discussione è iniziata durante una puntata del Grande Fratello Vip, quando Selvaggia Lucarelli ha utilizzato la parola bulla per commentare il comportamento di Guendalina Tavassi nei confronti di Federica Morello. Il giudizio non è stato condiviso da Ilary Blasi, che ha invitato l'opinionista a ridimensionare l'espressione.. Lucarelli, però, non ha cambiato posizione e ha chiarito di non avere intenzione di ritirare quanto dichiarato o chiedere scusa.

Le parole dell'opinionista hanno provocato una reazione emotiva in Guendalina, che dopo la puntata si è lasciata andare alle lacrime. A preoccuparla soprattutto l'immagine che i suoi figli avrebbero potuto avere di lei dopo averla sentita definire una bulla. La concorrente ha ricordato il proprio impegno quotidiano contro il bullismo, spiegando di non riconoscersi in quell'etichetta. Anche Lucarelli è tornata sull'argomento attraverso Instagram, precisando di aver utilizzato il termine nell'accezione comune di persona prepotente e arrogante, senza voler fare un riferimento diretto al fenomeno del bullismo.

La vicenda ha assunto contorni diversi quando Guendalina, parlando con Marina La Rosa, ha raccontato di aver avuto uno scambio privato con Selvaggia prima di entrare nella Casa. Secondo la sua versione, durante quella conversazione avrebbe espresso il timore che il proprio modo di scherzare potesse essere interpretato come bullismo. Il filmato del suo sfogo ha iniziato a circolare sui social, attirando l'attenzione della stessa Lucarelli. La giornalista ha deciso di intervenire, sostenendo che il contenuto dei messaggi non corrispondesse a quanto riferito dalla concorrente e proponendo di ricostruire pubblicamente lo scambio parola per parola.

Quindi Selvaggia ha sfruttato una paura che Guendalina le aveva confessato prima di entrare nella casa contro di lei sapendo benissimo quanto fosse un argomento delicato per Guenda. #gfvip https://t.co/U0pOWWXp1u — C (@carol_perletti) November 10, 2026

Durante una diretta Instagram, Lucarelli ha spiegato di aver conosciuto Tavassi in occasione di una puntata del proprio podcast e di averla trovata simpatica.. Nel messaggio ricevuto, secondo il racconto dell'opinionista, Guendalina avrebbe espresso una paura precisa: "Ho tantissima paura perché temo di passare da bullizzatrice d'Italia".

Una formulazione che, nella ricostruzione di Selvaggia, sarebbe diversa dal riferimento alla possibilità che ironia, autoironia e simpatia venissero scambiate per comportamenti di bullismo. Lucarelli ha aggiunto un altro particolare relativo alla conversazione, Guendalina avrebbe manifestato preoccupazione anche per la presenza di personaggi come Alex Belli e Valeria Marini, ritenendo che non l'avrebbero aiutata a mantenere sotto controllo determinati atteggiamenti.

La giornalista ha raccontato di non aver approfondito quella provocazione e di averle suggerito di puntare sull'autoironia, rassicurandola sul fatto che avrebbe potuto affrontare l'esperienza senza preoccuparsi eccessivamente delle interpretazioni altrui. La vicenda resta aperta, da una parte Guendalina sostiene di aver confidato una paura personale, dall'altra Selvaggia contesta la ricostruzione dei contenuti della chat. Dopo il coinvolgimento diretto di Ilary Blasi, un nuovo confronto tra le due potrebbe diventare uno dei momenti più attesi della prossima puntata.