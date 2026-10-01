GF Vip, pericolo per Marina La Rosa e Alex Belli: rischiano l'eliminazione?

Pubblicazione: 01 ottobre alle 16:50

Le prime settimane del Grande Fratello VIP stanno già delineando alleanze, antipatie e rivalità destinate a movimentare il percorso dei concorrenti. Tra i protagonisti di questa fase c'è senza dubbio il confronto tra Marina La Rosa e Alex Belli, due volti già molto conosciuti dal pubblico del reality. La tensione tra i due è emersa anche durante le nomination, trasformando le rispettive posizioni nella Casa in uno dei temi più discussi. A complicare ulteriormente la situazione è arrivato il televoto. Alex e Marina dovranno infatti contendersi la permanenza nel gioco insieme a Giancarlo Danto e Alessandro Varsi. Il meno votato, al termine della votazione, diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Il rapporto tra Marina La Rosa e Alex Belli è quindi diventato uno degli elementi più interessanti delle dinamiche della Casa.. La loro contrapposizione non è rimasta isolata, Alex ha ricevuto anche le nomination di Piera Meloni, Carmen Di Pietro e Giacomo Gallani. Le motivazioni sono state diverse e hanno riguardato, rispettivamente, presunti piani organizzati alle sue spalle, una ritenuta incoerenza e la difficoltà a instaurare con lui un rapporto più stretto.

La situazione si è poi definita con le nomination degli immuni. Jonathan Kashanian ha indicato Marina, spiegando di voler vedere da parte sua maggiore curiosità nei suoi confronti, mentre Guendalina Tavassi ha scelto Alessandro Varsi. Andreas Müller e Valeria Marini hanno invece nominato Giancarlo Danto. Il sistema delle immunità aveva intanto escluso dalla possibilità di essere nominati Jonathan, Megan Ria, Andreas Müller, Federica Morello, Valeria Marini e Guendalina Tavassi.

Il risultato finale ha portato dunque al televoto Alex Belli, Marina La Rosa, Giancarlo Danto e Alessandro Varsi. Per Alex, arrivare a questo passaggio dopo aver ricevuto diverse nomination rappresenta un momento particolarmente delicato del suo percorso, mentre Marina si trova a dover affrontare il giudizio del pubblico dopo aver scelto proprio il suo principale antagonista. La sfida, però, non riguarda soltanto loro due, anche Danto e Varsi sono chiamati a conquistare il maggior numero possibile di preferenze per evitare di diventare il primo candidato alla prossima eliminazione.

selvaggia: marina tu tendi a fare una guerra sottile a chi ha più mezzi, più dialettica, ma purtroppo sei inciampata in Alex belli, che non ha nessun atteggiamento di sudditanza nei tuoi confronti e stasera ti vedo più fragile



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