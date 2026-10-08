GF Vip, un altro concorrente a rischio squalifica: “quella frase” durante la partita fa esplodere il caso

Pubblicazione: 08 ottobre alle 09:34

Una partita di pallavolo in giardino si è trasformata in un nuovo caso per il Grande Fratello Vip. Protagonista della vicenda è Alessandro Roncaccia, finito al centro delle discussioni dopo la diffusione di una clip su TikTok. Nel filmato, alcuni spettatori credono di riconoscere un’espressione che potrebbe costargli l’esclusione dal reality. L’audio, però, è poco chiaro e non permette di stabilire con certezza che cosa abbia detto il concorrente. Intanto, sui social cresce il dibattito e torna inevitabile il confronto con quanto accaduto a Simone Annicchiarico. Per Roncaccia, al momento, si tratta di un caso ancora tutto da chiarire.

Tutto nasce da una registrazione realizzata all’interno della Casa, mentre diversi concorrenti sono impegnati in una partita di pallavolo.. La clip è stata successivamente condivisa su TikTok e ha iniziato a circolare rapidamente, accompagnata dall’ipotesi che quelle parole possano contenere una bestemmia. Il problema è che la qualità dell’audio non consente di distinguere chiaramente l’espressione, per questo, almeno per ora, non è possibile trasformare il sospetto nato sui social in un fatto accertato.

La discussione richiama inevitabilmente il caso di Simone Annicchiarico, che aveva lasciato il reality dopo una bestemmia pronunciata durante un momento trascorso in cucina. In quel caso la produzione aveva esaminato l’episodio e, nel corso della puntata, era arrivata la decisione di eliminarlo. Annicchiarico aveva ammesso il proprio errore e aveva spiegato successivamente di aver pronunciato quella parola in modo istintivo, senza rivolgerla a qualcuno e senza l’intenzione di offendere. Il suo caso rappresenta il precedente più recente con cui il pubblico sta confrontando la situazione di Roncaccia.

Per il concorrente, un eventuale provvedimento avrebbe inoltre un peso importante sulle dinamiche del programma. Roncaccia è infatti diventato uno dei protagonisti della stagione anche grazie alle vicende sentimentali sviluppatesi all’interno della Casa. Dopo la discussione con Michelle, poi uscita dal reality attraverso il televoto, l’imprenditore è stato coinvolto nel rapporto sempre più complicato con Piera Meloni. L’attrazione nata tra i due ha portato Piera a mettere in discussione la relazione con il fidanzato Gian Marco, fino alla decisione di interromperla comunicata durante una puntata. A rendere ancora più movimentata la permanenza di Roncaccia ci sono state le dichiarazioni di Lulù Selassié, che ha raccontato di aver avuto un breve flirt con lui prima del suo ingresso nel GF Vip.