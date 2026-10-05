Roncaccia si apre al Grande Fratello Vip, poi sorprende parlando della madre: “È tutta la mia vita”

Pubblicazione: 05 ottobre alle 21:03

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Roncaccia ha mostrato ancora una volta un lato molto diverso da quello del seduttore sicuro di sé con cui si è fatto conoscere dal pubblico. Durante una chiacchierata notturna con Piera Meloni, il concorrente ha infatti parlato del rapporto con sua madre, lasciandosi andare a parole che raccontano quanto la donna sia stata importante nella sua vita.

“È tutta la mia vita”. - Alessandro Roncaccia

Tutto è nato quasi spontaneamente mentre i due si trovavano in giardino.è cresciuta nelle ultime settimane e, tra un discorso e l'altro, la concorrente gli ha chiesto direttamente che rapporto avesse con sua madre. La risposta di Alessandro non ha lasciato spazio a dubbi:

Roncaccia ha spiegato che sua madre è sempre stata il suo punto di riferimento e che gran parte di ciò che fa ancora oggi nasce proprio dal desiderio di ricambiare quello che ha ricevuto da lei. “Non c'è stato un secondo della mia vita in cui non sia stata il mio centro. Se oggi sono come sono è grazie a lei”, ha raccontato il concorrente, spiegando quanto profonda sia la riconoscenza nei suoi confronti.

Piera, incuriosita dalle sue parole, gli ha quindi chiesto di raccontarle qualcosa in più anche sull'aspetto della donna, con Roncaccia che ha immediatamente ritrovato il suo lato più ironico: “Come me, quindi bella”, ha scherzato, prima di descrivere sua madre come mora, con i capelli mossi e gli occhi azzurri. Proprio gli occhi hanno dato vita a un piccolo momento di complicità tra i due, visto che Alessandro ha raccontato di non aver ereditato quelli azzurri della madre, aggiungendo però di preferire i propri perché li considera più profondi.

A quel punto Piera non si è lasciata sfuggire l'occasione: “A me piacciono gli occhi intensi”,. Una frase apparentemente innocente, ma che inevitabilmente alimenterà. Difatti ie già nei giorni scorsi si erano ritrovati proprio in giardino a parlare di amore, relazioni e dei dubbi della stessa Piera sulla storia che la aspetta fuori dal reality. Per, invece, quello dedicato alla madre non è stato un racconto isolato. Soltanto pochi giorni fa, durante un'altra lunga conversazione con Megan Ria, aveva parlato della separazione dei suoi genitori eè riuscita a costruire nel tempo.

Roncaccia aveva spiegato di essere rimasto molto legato sia alla madre sia al padre e di avere un ottimo rapporto anche con il nuovo compagno di lei. Dietro il personaggio disinvolto visto prima a Italia Shore e ora al Grande Fratello Vip sembra emergere così una parte decisamente più intima di Alessandro. E questa volta è bastata una semplice domanda di Piera per fargli indicare, senza esitazioni, la persona che considera ancora oggi il centro della sua vita. Intanto, però, nella Casa non mancano tensioni e scontri e, nelle ultime ore, Valeria Marini si è scagliata contro Danto, dando vita a un nuovo confronto destinato a far discutere il pubblico del Grande Fratello Vip.