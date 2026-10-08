GF Vip, Valeria Marini esplode contro Guendalina Tavassi: “È un manicomio!” la lite furiosa

Pubblicazione: 08 ottobre alle 10:26

Valeria Marini e Guendalina Tavassi ai ferri corti al Grande Fratello Vip, con una discussione che in pochi minuti è degenerata tra accuse, urla e recriminazioni. A far scattare il confronto è stato un particolare gioco organizzato dagli autori, che ha spinto Guendalina a chiedere alla showgirl spiegazioni sulla nomination ricevuta. Quella che inizialmente sembrava una semplice chiarificazione si è trasformata in uno scontro sempre più acceso. Al centro della discussione c'è infatti un'idea molto diversa dell'amicizia e del significato di una nomination.

QUESTO ACUTO DI VALERIA MARINI CONTRO GUENDALINA 😭 #gfvip https://t.co/tAoVvQxb44 — sisonokevin (@si_sonokevin) October 7, 2026

Tutto parte quando nella Casa squilla un telefono e Guendalina risponde a una chiamata particolare,, chiedendole direttamente la verità. La Tavassi sceglie quindi Valeria Marini, ancora infastidita dalla nomination ricevuta nella puntata precedente. La showgirl aveva infatti deciso di votarla dopo alcune insinuazioni riguardanti Moreno Morello e Federica Morello, ipotizzando che tra i due potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia e che dormissero insieme. Guendalina non aveva accettato di buon grado quella scelta e decide così di affrontare direttamente Valeria.

All'inizio Marini mantiene un tono tranquillo e prova a spiegare la propria decisione, secondo lei la nomination non sarebbe stata un gesto contro l'amica, ma un modo per costringerla ad ascoltare una critica che altrimenti avrebbe continuato a ignorare. Valeria sostiene di aver ritenuto sbagliate le parole pronunciate da Guendalina su Moreno e di aver pensato che potessero averlo ferito, aggiungendo anche di essere convinta che la Tavassi fosse abbastanza forte da non rischiare davvero l'eliminazione. La replica di Guendalina è però netta, per lei un'amica non dovrebbe mai mettere deliberatamente l'altra nella condizione di poter uscire dal programma. Da qui nasce la frattura tra le due, perché Marini interpreta la nomination come un tentativo di aiuto, mentre Tavassi la legge come una prova di scarsa lealtà.

Il confronto prosegue senza che nessuna delle due riesca a convincere l'altra. Valeria ribadisce di non aver avuto altri motivi per nominare qualcuno e di aver scelto Guendalina proprio perché voleva farle comprendere di aver sbagliato, la Tavassi continua invece a sostenere di non credere alle sue spiegazioni e arriva a pensare che l'obiettivo fosse semplicemente mandarla fuori dalla Casa. È a quel punto che la tensione esplode definitivamente, la Marini perde la pazienza, accusa Guendalina di trascinare le discussioni all'infinito e le contesta le insinuazioni fatte sui compagni. Tra le urla arriva anche la frase diventata centrale nello scontro: “È un manicomio. Ma stiamo scherzando veramente?! Io non ti permetto di trattarmi così”. Nel giardino, intorno alle due, sono presenti Alessandro Roncaccia, Megan Ria, Carmen Di Pietro, Giancarlo Danto, Alex Belli e Marina La Rosa, che assistono alla scena senza intervenire.