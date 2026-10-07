GF VIP, lo scontro che spacca la Casa: Moreno difende Danto da Marina: "È provvidenziale"

Pubblicazione: 07 ottobre alle 10:14

La settima puntata del Grande Fratello VIP ha portato a galla tensioni che covavano da giorni nella Casa più spiata d'Italia. Al centro della bufera, ancora una volta, Moreno Morello, che si è trovato a difendere contemporaneamente la propria reputazione, il rapporto con la moglie Federica e persino il comportamento di Giancarlo Danto, accusato da molti di fare la spia.





@GrandeFratello invece lei che insinua su Morello e su Federica da giorno 0 è tutto ok? la verità è che a lei gli è bruciato il culo per la nomination di Moreno.....Tavassa sei indifendibile! — Peter Pan (@mimmo_sardiello) October 6, 2026

, un evento che ha diviso nettamente i concorrenti in invitati ed esclusi. Mentre nel Localino si svolgeva il College Party,, trasformando quella che poteva essere una serata tranquilla in un momento di sfogo collettivo. Non solo chiacchiere e lamentele: secondo quanto rivelato da Ilary Blasi in puntata,, creando una frattura sempre più evidente all'interno del gruppo.hanno approfittato dell'esclusione perdegli altri VIP. Una dinamica che ha fattoe accuse reciproche. Valeria, in particolare, ha ammesso di sentirsi esclusa non solo da quella festa, ma in generale dalle attività del gruppo, manifestando un disagio che va oltre il singolo episodio.

La discussione in puntata si è rapidamente infiammata quando Marina La Rosa ha preso la parola, marcando una differenza fondamentale tra le due feste. "Noi non abbiamo parlato male degli assenti", ha affermato, provocando Moreno e accendendo il dibattito sulla natura delle due celebrazioni parallele. Alex Belli, mai banale nei suoi interventi, ha contrattaccato accusando Marina di girovagare per la Casa cercando di creare una propria corte, di fare "l'amicona, la consulente". Un'insinuazione che la VIP ha respinto, ricordando all'attore che erano in un momento di tregua.





@Ana198309 Federica non è antipatica, è una diversamente simpatica, ha il suo perché, ed è anche intelligente. Quello che non mi piace di lei è che dorme con Moreno Morello, fossi il suo “Frequentante”, da qualche giorno non lo chiama più così, scavalcavo il recinto della casa😉. W San Remo — SUPERMAX72 (@MassimoCas30587) October 6, 2026

Maè arrivato quando. Andreas Muller lo ha accusato di essere un portavoce indesiderato, uno che riferisce continuamente ciò che sente dire dagli altri coinquilini. Il riferimento specifico riguardava, informazione che Danto aveva confermato durante la cena degli esclusi. Per il ballerino, questo comportamento configura una vera e propria attività di spionaggio domestico., checon una determinazione che ha sorpreso molti. L'ex inviato di Striscia la Notizia ha sostenuto che. Il motivo ha a che fare con Guendalina Tavassi e con le insinuazioni che la concorrente avrebbe fatto sul rapporto tra Moreno e sua moglie Federica, anche lei nella Casa.

Secondo Moreno, senza l'intervento di Danto che lo ha informato tempestivamente, Guendalina avrebbe potuto continuare a insinuare cose sul suo conto senza che lui avesse la possibilità di replicare. E qui emerge la vera preoccupazione del concorrente: il timore che queste continue allusioni sul suo rapporto con Federica possano arrivare anche all'esterno della Casa, influenzando il modo in cui la sua compagna interpreta ciò che accade tra quelle mura.





Io stavo aspettando proprio questo: Moreno Morello uscisse per la merda che è #gfvip — Sagittario girl ⭐️ (@vogliosolot3) October 6, 2026

"Non dovrebbe insinuare che anche io abbia avuto lo stesso tipo di comportamento con Federica", questo il senso dell'accusa di Moreno, che si senteUna difesa che tocca corde profonde, perché non riguarda solo la reputazione personale ma anche il rispetto per la propria relazione di coppia.Secondo Moreno, la VIP non comprende, o non vuole comprendere, il possibile pericolo legato a questo tipo di messaggi. L'accusa è pesante:, sia all'interno della Casa che, soprattutto, fuori, dove le persone care ai concorrenti guardano, interpretano e giudicano.

Danto è davvero un provvidenziale informatore o semplicemente qualcuno che alimenta dinamiche di conflitto. E Moreno sta difendendo un principio o sta costruendo una strategia di gioco. La risposta, come spesso accade al Grande Fratello, dipende dalla prospettiva da cui si osservano i fatti.



