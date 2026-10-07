GF VIP, lo scontro che spacca la Casa: Moreno difende Danto da Marina: "È provvidenziale"
Moreno difende Danto al GF VIP: "È stato provvidenziale". Scontro con Marina La Rosa sulle insinuazioni di Guendalina. Tensioni e alleanze nella Casa.
La settima puntata del Grande Fratello VIP ha portato a galla tensioni che covavano da giorni nella Casa più spiata d'Italia. Al centro della bufera, ancora una volta, Moreno Morello, che si è trovato a difendere contemporaneamente la propria reputazione, il rapporto con la moglie Federica e persino il comportamento di Giancarlo Danto, accusato da molti di fare la spia.
Federica Morello, Giancarlo Danto, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Moreno Morello e Valeria Marini hanno approfittato dell'esclusione per discutere liberamente degli altri VIP. Una dinamica che ha fatto emergere malumori sopiti e accuse reciproche. Valeria, in particolare, ha ammesso di sentirsi esclusa non solo da quella festa, ma in generale dalle attività del gruppo, manifestando un disagio che va oltre il singolo episodio.
La discussione in puntata si è rapidamente infiammata quando Marina La Rosa ha preso la parola, marcando una differenza fondamentale tra le due feste. "Noi non abbiamo parlato male degli assenti", ha affermato, provocando Moreno e accendendo il dibattito sulla natura delle due celebrazioni parallele. Alex Belli, mai banale nei suoi interventi, ha contrattaccato accusando Marina di girovagare per la Casa cercando di creare una propria corte, di fare "l'amicona, la consulente". Un'insinuazione che la VIP ha respinto, ricordando all'attore che erano in un momento di tregua.
Qui entra in scena Moreno, che ha difeso Danto con una determinazione che ha sorpreso molti. L'ex inviato di Striscia la Notizia ha sostenuto che l'intervento dell'amico di Valeria è stato non solo legittimo, ma addirittura provvidenziale. Il motivo ha a che fare con Guendalina Tavassi e con le insinuazioni che la concorrente avrebbe fatto sul rapporto tra Moreno e sua moglie Federica, anche lei nella Casa.
Secondo Moreno, senza l'intervento di Danto che lo ha informato tempestivamente, Guendalina avrebbe potuto continuare a insinuare cose sul suo conto senza che lui avesse la possibilità di replicare. E qui emerge la vera preoccupazione del concorrente: il timore che queste continue allusioni sul suo rapporto con Federica possano arrivare anche all'esterno della Casa, influenzando il modo in cui la sua compagna interpreta ciò che accade tra quelle mura.
E Marina La Rosa, in tutto questo, dove si colloca? Secondo Moreno, la VIP non comprende, o non vuole comprendere, il possibile pericolo legato a questo tipo di messaggi. L'accusa è pesante: Marina starebbe minimizzando l'impatto che certe insinuazioni possono avere, sia all'interno della Casa che, soprattutto, fuori, dove le persone care ai concorrenti guardano, interpretano e giudicano.
Danto è davvero un provvidenziale informatore o semplicemente qualcuno che alimenta dinamiche di conflitto. E Moreno sta difendendo un principio o sta costruendo una strategia di gioco. La risposta, come spesso accade al Grande Fratello, dipende dalla prospettiva da cui si osservano i fatti.