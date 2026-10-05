GF Vip, Valeria Marini in lacrime vuole lascia la Casa (di nuovo): "Mi sento inutile"

Pubblicazione: 05 ottobre alle 11:59

Un weekend che doveva celebrare un compleanno si è trasformato in uno dei momenti più drammatici di questa edizione del Grande Fratello Vip. Valeria Marini, la showgirl stellare per antonomasia, ha minacciato di abbandonare la Casa dopo essere stata esclusa dalla festa organizzata per Giacomo Gallani. Lacrime, sfoghi in confessionale e bagagli pronti: per alcune ore sembrava davvero che la porta rossa stesse per chiudersi alle spalle di uno dei volti più iconici del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5.





La catena degli inviti alla festa di Giacomo lascia fuori Valeria… che non nasconde il suo rammarico #GFVIP https://t.co/149xlxjZVW — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 3, 2026

ma micidialmente efficace nel creare tensioni: una catena di inviti.di compleanno di Giacomo Gallani, un concorrente che, ironia della sorte, probabilmente senza questo episodio non avrebbe mai catalizzato tanta attenzione., che, innescando una sequenza cheLa catena ha selezionato Marina La Rosa come prima della lista, poi Andreas Muller, Guendalina Tavassi, Alessandro Roncaccia, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Megan Ria, Alessandro Varsi e Giulia Provvedi. A restare fuori sono stati Alex Belli, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello, Giancarlo Danto e Valeria Marini.

Valeria non ha nascosto la delusione. Anzi, l'ha manifestata con tutta la veemenza di chi si sente tradito dalle persone con cui condivide da settimane spazi, confidenze e quotidianità. Dirigendosi verso il confessionale, la showgirl ha dato libero sfogo alla frustrazione accumulata:

"Non ho più voglia di stare qui, me ne voglio andare, basta. Voglio uscire dal gioco stasera. Lasciatemi in pace. Sono esclusa da tutto e mi rompo le scatole. Non sono obbligata a stare qui dentro. Non mi devo fare mica torturare. Io voglio abbandonare il gioco. Non mi diverto, non mi piace più, non ce la faccio a stare qui. Me ne vado da mia madre, torno da lei, almeno faccio una cosa sensata. Tanto voi non siete nemmeno miei amici, mi escludete da tutto". - Valeria Marini

valeria marini me ne voglio andare https://t.co/DI39re4BlK — gfvip out of context (@oocGFVIP) October 3, 2026

, che nel microcosmo della Casa del Grande Fratello assume un peso particolare. Perché in quel contesto, privati del mondo esterno,Dopo essersi chiusa in confessionale,. Alcuni concorrenti l'hanno seguita nel tentativo di calmare le acque, ma: "Me ne vado. Voglio uscire, non state qui a dire cavolate. Questi giochetti non mi piacciono, mi avete esclusa. Prima vengo esclusa dai balli, poi dalla festa, siete tutti amici e poi mi escludete".

L'amarezza di Marini non riguardava solo l'episodio specifico, ma una sensazione di marginalizzazione progressiva: "Non ce la faccio più, me ne voglio andare, non mi importa più nulla. Devo restare fino a domani? Ma cosa? Io non ci arrivo a domani mattina. Mi avete esclusa da ogni cosa e poi qualcuno si è anche inventato che io tratto male le persone".





un nuovo happy birthday by valeria marini https://t.co/oZW24OZgQE — sara💚🍏 (@senzariservaa) October 4, 2026

Di fronte a questo sfogo,, un gesto di solidarietà che però: "Non voglio prendere il posto di nessuno. Vi ringrazio, ma non mi importa. Non c'entro più niente qui dentro. Fuori c'è mia madre da sola e io torno da lei".

Ma come spesso accade nelle dinamiche del reality, le ore successive hanno portato a una riflessione più pacata. Valeria ha ripensato alla sua reazione e ha cercato di contestualizzare meglio il suo malessere, spostando il focus dai coinquilini a se stessa: "Mi sento inutile. Anche io ho bisogno delle mie carezze al cuore. Io vivo per lo spettacolo, a me di stare ferma o di fare gli allenamenti non mi importa niente, sono una donna di spettacolo. Non mi va di far finta di essere allegra. Ma non c'entrate voi, il problema sono io" ha concluso, utilizzando quella frase che è diventata quasi un meme della cultura pop contemporanea.



La domanda che ora ci si pone è se questo momento di crisi si tradurrà in un'uscita effettiva o se, come spesso accade, sarà solo un capitolo di una permanenza destinata a proseguire. D'altronde la showgirl stellare ha già minacciato una volta di lasciare il programma, proprio pochi giorni dopo esserne entrata. In ogni caso, Grande Fratello Vip ha ottenuto esattamente quello che cercava. Un momento di televisione autentica, cruda, emotivamente intensa. E Valeria Marini, anche nelle lacrime e nella minaccia di andarsene, ha dimostrato ancora una volta di essere perfettamente capace di regalare quello spettacolo di cui, per sua stessa ammissione, non può fare a meno.