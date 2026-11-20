Pubblicazione: 20 novembre alle 09:45

Alessandra Mussolini torna a parlare del Grande Fratello Vip, questa volta ospite del podcast di Selvaggia Lucarelli. L'ex concorrente del reality si è divertita a immaginare come sarebbe stata la convivenza con alcuni protagonisti dell'edizione attuale, esprimendo giudizi piuttosto diretti sui loro caratteri e sulle possibili dinamiche nella Casa.

Il commento più netto riguarda Guendalina Tavassi: "Con Guendalina sarebbe stata una tragedia dalla mattina alla sera", ha dichiarato. Anche Giulia Provvedi non sembra essere particolarmente nelle sue simpatie: "Lei me la dovete togliere da davanti". Due giudizi che lasciano intuire quanto sarebbe stata complicata un'eventuale convivenza tra le concorrenti.

Non sono mancate le osservazioni sugli altri protagonisti. Ad Alex Belli Mussolini ha suggerito di abbassare i toni e utilizzare più spesso un normale tono di voce, mentre ad Andreas Muller ha consigliato di concentrarsi sulla danza, lasciando un po' da parte le parole. Con Federica le discussioni sarebbero potute nascere soprattutto per questioni pratiche, come il cibo e l'utilizzo del bagno.

Nel corso della conversazione sono stati nominati anche Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. A proposito delle loro discussioni, Mussolini ha fatto un paragone con i rapporti tra Renato e Lucio, sottolineando come i primi litighino meno rispetto a quanto accadeva tra gli altri due. Una differenza che, secondo lei, si spiega anche con le vicende personali che avevano caratterizzato quel rapporto.

. "A Valeria ho pulito io il bagno, quindi so io chi è Valeria: quello che ha dentro e quello che ha fuori", ha raccontato scherzando. Pur definendola adorabile, ha espresso qualche perplessità sul suo modo di vivere il programma, sostenendo che la showgirl cerchi spesso occasioni per cantare ed esibirsi.

Secondo Mussolini, il punto è proprio questo, il Grande Fratello è un'esperienza collettiva e non può ruotare attorno a un singolo concorrente. "Cerca il programma su di lei, ma purtroppo il Grande Fratello è corale", ha osservato. Un giudizio che riassume la sua idea delle dinamiche del reality e che aggiunge nuove considerazioni sul rapporto tra i protagonisti dell'attuale edizione.