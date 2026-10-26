GFVip, Andreas Muller sorprende con l’imitazione di Gabbani: i baffi lo rendono incredibilmente somigliante
Al Grande Fratello Vip, Andreas Muller si prepara a imitare Francesco Gabbani e sfoggia i baffi: la somiglianza con il cantante è davvero sorprendente.
Al Grande Fratello Vip torna protagonista la Battle dei Talenti, con una nuova sfida pronta a mettere alla prova la creatività e le capacità dei concorrenti. Questa volta, il tema scelto è quello delle imitazioni musicali, con due protagonisti chiamati a confrontarsi sulle note di brani molto conosciuti dal pubblico italiano.
Le canzoni scelte per le esibizioni sono due successi che hanno lasciato il segno nella musica italiana: Tutto il resto è noiae Occidentali's Karma. Due brani molto diversi tra loro, che richiedono ai concorrenti di entrare nei rispettivi personaggi e trovare il modo di rendere riconoscibili le loro interpretazioni.
Prima di cominciare le prove, i due concorrenti devono formare le proprie squadre coinvolgendo altri Vip della Casa. L'obiettivo è preparare un'esibizione capace di convincere, tra canto, imitazioni e coreografie, trasformando il salotto del reality in un piccolo palcoscenico.
Resta da scoprire come se la caveranno i due protagonisti una volta saliti sul palco. Alessandro Varsi dovrà misurarsi con il repertorio e lo stile inconfondibile di Franco Califano, mentre Andreas Müller cercherà di riprodurre l'energia e le particolarità artistiche di Francesco Gabbani. Per seguire le prove e vedere la trasformazione di Andreas.