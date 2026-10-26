GFVip, Andreas Muller sorprende con l’imitazione di Gabbani: i baffi lo rendono incredibilmente somigliante

Pubblicazione: 26 ottobre alle 10:59

Al Grande Fratello Vip torna protagonista la Battle dei Talenti, con una nuova sfida pronta a mettere alla prova la creatività e le capacità dei concorrenti. Questa volta, il tema scelto è quello delle imitazioni musicali, con due protagonisti chiamati a confrontarsi sulle note di brani molto conosciuti dal pubblico italiano.

ma andreas si è tagliato la barba e ha rimasto solo il baffetto per somigliare di più a gabbani (è identico ed è sempre bono) lui sta così gasato giuro🤏🏻 la reazione di guenda però mi schiatta è sempre leiiii https://t.co/jYEnl0wbbr — Suavefiore🌺 (@suavefiore) October 25, 2026

, che si preparano a interpretare due artisti dalla personalità e dallo stile molto diversi. Varsi vestirà i panni di Franco Califano, mentre, dando vita a un confronto tra generazioni e sonorità differenti.

Le canzoni scelte per le esibizioni sono due successi che hanno lasciato il segno nella musica italiana: Tutto il resto è noiae Occidentali's Karma. Due brani molto diversi tra loro, che richiedono ai concorrenti di entrare nei rispettivi personaggi e trovare il modo di rendere riconoscibili le loro interpretazioni.

Prima di cominciare le prove, i due concorrenti devono formare le proprie squadre coinvolgendo altri Vip della Casa. L'obiettivo è preparare un'esibizione capace di convincere, tra canto, imitazioni e coreografie, trasformando il salotto del reality in un piccolo palcoscenico.

Andreas che si taglia la barba e a Marina gli piace! Si è trasforma letteralmente in Francesco Gabbani. Personalmente Andreas STA DA DIO CON TUTTO 😌☺️E RIMANE IL BONO DELLA CASA #gfvip #Mullers https://t.co/P3AkkVmwXE — IlDarling91 🔥 (@IlDarling91) October 25, 2026

, che si è lasciato crescere i baffi proprio per assomigliare a Francesco Gabbani. Il risultato è sorprendente,, tanto da far pensare a due persone separate alla nascita. Un dettaglio estetico che rende l'imitazione ancora più divertente e che contribuisce a creare aspettative sulla performance del concorrente.

Resta da scoprire come se la caveranno i due protagonisti una volta saliti sul palco. Alessandro Varsi dovrà misurarsi con il repertorio e lo stile inconfondibile di Franco Califano, mentre Andreas Müller cercherà di riprodurre l'energia e le particolarità artistiche di Francesco Gabbani. Per seguire le prove e vedere la trasformazione di Andreas.