Ghost Rider con Ryan Gosling ha finalmente una data d'uscita: Marvel prepara un 2028 enorme

Pubblicazione: 18 agosto alle 08:15

Disney ha ufficializzato la data di uscita del film dedicato a Ghost Rider con Ryan Gosling protagonista: il 28 luglio 2028. La notizia arriva nell'ambito di una serie di aggiornamenti sul calendario delle uscite Marvel, annunciati dopo il recente evento D23 che si è svolto nel weekend appena trascorso. Il film diretto da Shawn Levy rappresenta la terza produzione Marvel prevista per il 2028, inserendosi in un calendario cinematografico particolarmente ricco per l'universo dei supereroi.

Nello specifico,, mentre il film s, ancora senza titolo definitivo, arriverà nelle sale il. L'annuncio del coinvolgimento di Gosling nel ruolo delloera stato dato, suscitando immediatamente grande interesse tra i fan. L'attore canadese, reduce dal successo planetario di, si prepara ora a indossare i panni di uno degli antieroi più iconici e oscuri dell'universo Marvel.

Ghost Rider rappresenta un personaggio dal fascino particolare: un motociclista la cui testa diventa un teschio avvolto dalle fiamme, trasformato in uno spirito vendicatore costretto a cacciare anime malvagie. Gosling prende il testimone da Nicolas Cage, che aveva interpretato il personaggio in due film prodotti da Sony, usciti rispettivamente nel 2007 e nel 2011. La sceneggiatura è affidata a Jonathan Tropper, noto per aver scritto Star Wars: Starfighter. La collaborazione tra Gosling e il regista Shawn Levy promette di portare una nuova visione del personaggio, probabilmente più integrata nell'attuale fase del Marvel Cinematic Universe rispetto alle precedenti incarnazioni cinematografiche.

Il calendario Disney ha rivelato anche altre novità interessanti per gli appassionati. Un film Marvel ancora senza titolo è previsto per il 9 novembre 2029. La strategia Marvel per il 2028 appare ambiziosa, con tre produzioni di alto profilo distribuite lungo l'arco dell'anno. Il ritorno di Ghost Rider nell'universo cinematografico Marvel, dopo anni di assenza e con un attore del calibro di Gosling, rappresenta una scommessa importante per lo studio. La scelta di affidare il personaggio a un interprete conosciuto per ruoli romantici e sofisticati potrebbe portare una dimensione nuova a questo antieroe tormentato, creando un contrasto interessante tra la personalità dell'attore e la natura oscura del personaggio.

A questo punto, però, sarà interessante capire quantosarà legato agli eventi più grandi del Marvel Cinematic Universe. Prima di arrivare al film con, infatti, ildovrà attraversare un passaggio fondamentale con, atteso alla fine del 2026 e destinato a riunire ancora una volta alcuni dei personaggi più importanti del franchise contro il. Il nuovoarriverà quindi quando gli equilibri dell'universo Marvel potrebbero essere profondamente diversi da quelli che conosciamo oggi.

Il progetto segnerà inoltre la prima vera incarnazione cinematografica di Ghost Rider all'interno dell'MCU, dopo i due film con Nicolas Cage e la versione di Robbie Reyes interpretata da Gabriel Luna in Agents of S.H.I.E.L.D. Per il momento Marvel mantiene ancora il massimo riserbo sulla storia e soprattutto sull'identità dello Spirito della Vendetta che sarà interpretato da Gosling, ma la presenza di Shawn Levy alla regia e Jonathan Tropper alla sceneggiatura rende il progetto uno dei più interessanti della nuova fase dello studio.

E il 2028, come anticipato, sarà soprattutto l'anno del ritorno degli X-Men sul grande schermo. Marvel ha infatti approfittato del D23 per svelare anche il cast principale del nuovo film dedicato ai mutanti, che vedrà Christopher Abbott nei panni di Charles Xavier, Inde Navarrette come Rogue e Adam Driver nel ruolo di Sinistro. Proprio quest'ultimo sarà il grande villain del reboot, confermando che Marvel ha deciso di ripartire da una minaccia diversa rispetto a quelle già viste nella lunga saga cinematografica targata Fox. Il pubblico dovrà attendere ancora qualche anno prima di vedere Gosling cavalcare la moto infernale di Ghost Rider, ma l'attesa per scoprire come l'attore interpreterà uno dei personaggi più complessi e visivamente spettacolari del pantheon Marvel è già iniziata.