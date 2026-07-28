Ghost Rider: Kevin Feige svela che è stato Ryan Gosling a convincere Marvel a realizzare il film

Pubblicazione: 28 luglio alle 10:00

Il Comic-Con di San Diego ha regalato uno dei momenti più esplosivi della storia recente del Marvel Cinematic Universe. Quando Ryan Gosling è salito sul palco della Hall H per confermare il suo ruolo come Ghost Rider, i 6.500 presenti hanno scatenato un'ovazione assordante. Non era solo l'annuncio di un casting importante: era la realizzazione di un sogno che l'attore canadese coltivava da anni e che, incredibilmente, è stato lui stesso a far diventare realtà.

, presidente dei Marvel Studios, ha rivelato in esclusiva a Empire i retroscena di questo progetto che arriverà nelle sale nel 2028. "È stato Gosling ad avere la visione", ha dichiarato senza mezzi termini il capo della. Una dinamica insolita per Hollywood,. Manon è un attore qualunque, e la sua passione per loha finito per convincere uno dei registi più in voga del momento.

Durante le riprese di Starfighter, il prossimo film di Star Wars in uscita l'anno prossimo, Gosling ha iniziato a condividere con Shawn Levy la sua interpretazione del personaggio. "Ryan ha iniziato a parlare della sua visione per questo personaggio, dell'opportunità e di cosa questo film potrebbe essere", ha raccontato Levy dal palco del Comic-Con. "Alla fine gli ho detto: 'Fratello, cavalchiamo questa onda'". Il gioco di parole con "ride", che in inglese significa sia cavalcare che il Ghost Rider stesso, non è passato inosservato ai fan presenti.

Ryan Gosling "had the vision" for his #GhostRider movie and successfully pitched his idea to Marvel Studios, which is slowing down its output in order to increase quality.



“A lot of it is a strategy we’ve talked about for a while, of focusing on quality. We always try to focus… pic.twitter.com/hQoeJSRmQJ — Variety (@Variety) July 27, 2026

Levy, reduce dal successo planetario di Deadpool & Wolverine, porta al progetto non solo la sua capacità di bilanciare azione e intrattenimento, ma anche un rapporto di fiducia consolidato con Gosling. "Chi di noi non sarebbe d'accordo nel dire che Ryan è assolutamente incredibile?", ha chiesto retoricamente il regista alla platea entusiasta. La scelta di Ghost Rider rappresenta un ritorno significativo per un personaggio che aveva già avuto due incarnazioni cinematografiche con Nicolas Cage nei panni di Johnny Blaze, nel 2007 e nel 2012.

Quei film, prodotti daprima dell'era, non avevano convinto né critica né pubblico, nonostante l'interpretazione sopra le righe difosse perfettamente in linea con il suo stile. Il personaggio era poi apparso anche, ma senza mai raggiungere il grande schermo con il budget e la visibilità che merita. Ora, con l'integrazione completa nele con una stella del calibro di Gosling,avrà finalmente l'opportunità di brillare come non ha mai fatto prima.

L'arrivo di Ghost Rider rientra nella nuova strategia dei Marvel Studios per il periodo successivo alla Multiverse Saga. Kevin Feige ha confermato che il film uscirà nel 2028, dopo Avengers: Secret Wars, spiegando che la scelta di lasciare un anno senza uscite tra Avengers: Doomsday e il gran finale della saga è stata deliberata.

"Cerchiamo sempre di puntare alla qualità, ma quando la quantità è eccessiva, le risorse si disperdono. Non volevamo disperderci. Secret Wars non è solo una conclusione, è anche l'inizio di ciò che verrà dopo." - Kevin Feige

Ghost Rider, fonte: Marvel

Il presidente dei Marvel Studios ha poi lasciato intendere che il calendario del 2028 non è ancora completo. "Finora ne abbiamo annunciati due", ha dichiarato, suggerendo che altri film verranno svelati nei prossimi mesi. Per Ryan Gosling, intanto, si realizza un sogno coltivato da anni. L'attore non si è limitato ad accettare il ruolo: è stato lui a immaginare questa versione di Ghost Rider e a convincere Shawn Levy e i Marvel Studios a trasformarla in un film. Ora resta da scoprire quale sarà il volto dello Spirito della Vendetta nel MCU e come il personaggio si inserirà nell'universo post-Secret Wars.

Il panel dei Marvel Studios al Comic-Con non si è però fermato a Ghost Rider. Kevin Feige ha infatti confermato anche Black Panther 3, con David Jonsson nel ruolo del nuovo Pantera Nera, oltre a X-Men, Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday, Avengers: Secret Wars e il nuovo Fantastic Four: Forever, delineando così le fondamenta della prossima era del Marvel Cinematic Universe.