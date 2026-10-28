Ghost Rider: l'amatissima star di Heated Rivalry sarà il nuovo villain del reboot con Ryan Gosling
Dopo avere trovato Ryan Gosling come nuovo Ghost Rider, ora Marvel Studios ha scelto Connor Storrie, la star i Heated Rivality, come villain principale per il film diretto da Shaw Levy.
L'universo cinematografico Marvel continua a espandersi e, mentre la Multiverse Saga si avvicina al suo epilogo con Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, Kevin Feige e il suo team stanno già gettando le basi per la Fase 7. Tra i progetti più attesi spicca il reboot di Ghost Rider, annunciato al San Diego Comic-Con 2026 con una notizia che ha fatto tremare i social: Ryan Gosling vestirà i panni dello Spirito della Vendetta.
La scelta di Storrie per Ghost Rider dimostra l'attenzione di Marvel Studios nel selezionare attori capaci di portare profondità e ambiguità ai ruoli da antagonista. Il fatto che abbia già calcato un terreno simile con DC Comics, interpretando un personaggio dall'identità sfumata e potenzialmente iconico, lo rende una scommessa intrigante per il MCU.
Al momento, né Marvel Studios né Disney hanno commentato ufficialmente la notizia del casting, mantenendo il consueto riserbo che caratterizza le prime fasi di sviluppo dei loro progetti. Tuttavia, le fonti vicine alla produzione indicano che il ruolo sarebbe di peso narrativo significativo, suggerendo che il villain di Storrie potrebbe avere ripercussioni anche oltre il singolo film.
Le riprese di Ghost Rider dovrebbero iniziare nel corso del 2027, e con l'avvicinarsi della produzione è lecito aspettarsi nuovi dettagli sul cast e sulla trama. Nel frattempo, la macchina promozionale Marvel continuerà a dosare informazioni con la precisione chirurgica che ha reso questo universo cinematografico il più redditizio della storia del cinema. Ghost Rider non è solo un ritorno ma è una dichiarazione d'intenti. Dopo le incarnazioni precedenti interpretate da Nicolas Cage e la versione televisiva di Gabriel Luna in Agents of S.H.I.E.L.D., il personaggio merita un rilancio all'altezza delle aspettative contemporanee. Con Ryan Gosling nel ruolo principale, Shawn Levy alla regia e un villain potenzialmente esplosivo incarnato da Connor Storrie, tutti gli ingredienti sembrano esserci.