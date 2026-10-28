Ghost Rider: l'amatissima star di Heated Rivalry sarà il nuovo villain del reboot con Ryan Gosling

Pubblicazione: 28 ottobre alle 14:41

L'universo cinematografico Marvel continua a espandersi e, mentre la Multiverse Saga si avvicina al suo epilogo con Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, Kevin Feige e il suo team stanno già gettando le basi per la Fase 7. Tra i progetti più attesi spicca il reboot di Ghost Rider, annunciato al San Diego Comic-Con 2026 con una notizia che ha fatto tremare i social: Ryan Gosling vestirà i panni dello Spirito della Vendetta.

Joker: Folie a Deux - Warner Bros Pictures

Ora arriva un'altra bomba. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter e confermato da Knight Edge Media,è in trattative avanzate perdel film. L'attore è principalmente conosciuto per aver partecipato in un ruolo minore inma sopratutto per essere il protagonista dell'amatissima serie. La notizia ha cominciato a circolare, appena tre mesi dopo, e rappresentanel puzzle di questo ambizioso progetto Marvel.

La scelta di Storrie per Ghost Rider dimostra l'attenzione di Marvel Studios nel selezionare attori capaci di portare profondità e ambiguità ai ruoli da antagonista. Il fatto che abbia già calcato un terreno simile con DC Comics, interpretando un personaggio dall'identità sfumata e potenzialmente iconico, lo rende una scommessa intrigante per il MCU.

Al momento, né Marvel Studios né Disney hanno commentato ufficialmente la notizia del casting, mantenendo il consueto riserbo che caratterizza le prime fasi di sviluppo dei loro progetti. Tuttavia, le fonti vicine alla produzione indicano che il ruolo sarebbe di peso narrativo significativo, suggerendo che il villain di Storrie potrebbe avere ripercussioni anche oltre il singolo film.

Heated Rivalry - HBO Max

come villain aggiungeNon conosciamo ancora il nome del personaggio, né se si tratterà di un antagonistao diper il film. Quello che sappiamo è che Marvel ha dimostrato negli anniper il grande schermo, rendendoli memorabili anche quando si discostano dal materiale originale.

Le riprese di Ghost Rider dovrebbero iniziare nel corso del 2027, e con l'avvicinarsi della produzione è lecito aspettarsi nuovi dettagli sul cast e sulla trama. Nel frattempo, la macchina promozionale Marvel continuerà a dosare informazioni con la precisione chirurgica che ha reso questo universo cinematografico il più redditizio della storia del cinema. Ghost Rider non è solo un ritorno ma è una dichiarazione d'intenti. Dopo le incarnazioni precedenti interpretate da Nicolas Cage e la versione televisiva di Gabriel Luna in Agents of S.H.I.E.L.D., il personaggio merita un rilancio all'altezza delle aspettative contemporanee. Con Ryan Gosling nel ruolo principale, Shawn Levy alla regia e un villain potenzialmente esplosivo incarnato da Connor Storrie, tutti gli ingredienti sembrano esserci.