Ghostbusters, un nuovo film sarebbe già in sviluppo e il titolo anticipa una svolta davvero inaspettata
Sony starebbe sviluppando un nuovo film live-action di Ghostbusters, provvisoriamente intitolato Nightmare on 34th Street: ecco cosa sappiamo.
Un nuovo film di Ghostbusters potrebbe essere già in lavorazione e, questa volta, gli Acchiappafantasmi sembrano pronti a spingersi in una direzione decisamente particolare. Secondo una nuova indiscrezione, Sony Pictures starebbe sviluppando un altro progetto live-action della saga, provvisoriamente intitolato Ghostbusters: Nightmare on 34th Street. Per il momento, però, lo studio non ha annunciato ufficialmente il film. A riportare per primo l'indiscrezione è stato l'insider Daniel Richtman, secondo il quale il progetto sarebbe già entrato in fase di sviluppo.
Fatta questa precisazione, comunque non sarebbe la prima volta che il franchise incontra le festività, visto che Ghostbusters II era ambientato proprio alla fine dell'anno e culminava nella notte di Capodanno, con la celebre sequenza della Statua della Libertà. Nightmare on 34th Street potrebbe quindi riprendere quell'immaginario, magari spingendolo maggiormente verso l'horror. C'è poi un altro dettaglio che rende l'indiscrezione ancora più interessante, poiché secondo il report, Josh Miller sarebbe coinvolto nella scrittura della sceneggiatura.
Diverse testate lo identificano con lo sceneggiatore che, insieme a Pat Casey, ha lavorato ai film di Sonic the Hedgehog e a Una notte violenta e silenziosa (Violent Night). Quest'ultimo, non a caso, trasformava proprio il Natale in terreno per un'insolita commistione tra azione, commedia e violenza. L'identità dello sceneggiatore, però, non è stata confermata ufficialmente e persino il report originale la presenta con cautela. Rimane soprattutto una grande domanda: che rapporto avrà questo nuovo progetto con Ghostbusters: Minaccia glaciale?
Nel frattempo, l'universo di Ghostbusters continua a espandersi anche attraverso l'animazione. È infatti in arrivo su Netflix Ghostbusters: Night Shift, serie animata ambientata nel 1994 e prevista per il 2027, mentre è stato inoltre riportato lo sviluppo di un film animato. Per scoprire se Ghostbusters: Nightmare on 34th Street diventerà davvero il prossimo capitolo cinematografico della saga bisognerà dunque aspettare conferme da Sony. Ma se il titolo dovesse rimanere quello emerso dall'indiscrezione, il Natale a New York potrebbe presto diventare molto più spaventoso del solito.