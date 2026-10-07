Ghostbusters, un nuovo film sarebbe già in sviluppo e il titolo anticipa una svolta davvero inaspettata

Pubblicazione: 07 ottobre alle 09:30

Un nuovo film di Ghostbusters potrebbe essere già in lavorazione e, questa volta, gli Acchiappafantasmi sembrano pronti a spingersi in una direzione decisamente particolare. Secondo una nuova indiscrezione, Sony Pictures starebbe sviluppando un altro progetto live-action della saga, provvisoriamente intitolato Ghostbusters: Nightmare on 34th Street. Per il momento, però, lo studio non ha annunciato ufficialmente il film. A riportare per primo l'indiscrezione è stato l'insider Daniel Richtman, secondo il quale il progetto sarebbe già entrato in fase di sviluppo.

Il dettaglio che inevitabilmente sta attirando maggiormente l'attenzione è proprio il titolo:sembra infatti giocare apertamente con, ovvero Il miracolo della, uno dei grandi classici natalizi del cinema. Da qui nasce una possibilità particolarmente intrigante: ilpotrebbe essere ambientato durante il periodo natalizio, riportando ancora una volta i fantasmi tra le strade dima con un'atmosfera diversa rispetto agli ultimi capitoli. È importante precisare, tuttavia, che al momento non esistono dettagli ufficiali sulla tramaè soltanto un'ipotesi suggerita dal titolo.

Fatta questa precisazione, comunque non sarebbe la prima volta che il franchise incontra le festività, visto che Ghostbusters II era ambientato proprio alla fine dell'anno e culminava nella notte di Capodanno, con la celebre sequenza della Statua della Libertà. Nightmare on 34th Street potrebbe quindi riprendere quell'immaginario, magari spingendolo maggiormente verso l'horror. C'è poi un altro dettaglio che rende l'indiscrezione ancora più interessante, poiché secondo il report, Josh Miller sarebbe coinvolto nella scrittura della sceneggiatura.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, fonte: Sony Pictures

Diverse testate lo identificano con lo sceneggiatore che, insieme a Pat Casey, ha lavorato ai film di Sonic the Hedgehog e a Una notte violenta e silenziosa (Violent Night). Quest'ultimo, non a caso, trasformava proprio il Natale in terreno per un'insolita commistione tra azione, commedia e violenza. L'identità dello sceneggiatore, però, non è stata confermata ufficialmente e persino il report originale la presenta con cautela. Rimane soprattutto una grande domanda: che rapporto avrà questo nuovo progetto con Ghostbusters: Minaccia glaciale?

Al momento non è dato sapere sesarà un vero seguito della storia iniziata con, se manterrà i protagonisti degli ultimi due film oppure seabbia intenzione di imboccare una strada completamente diversa. Non risultano infatti ancora informazioni su regista e cast. L'ultimo capitolo live-action della saga resta, che aveva riportato la famiglia Spengler a New York riunendola ancora una volta con diversi volti storici del franchise. Dopo quel film, Sony non aveva annunciato ufficialmente un altro lungometraggio live-action, anche se in passatoavevano lasciato intendere che per gli Acchiappafantasmi potesse esserci ancora un futuro.

Nel frattempo, l'universo di Ghostbusters continua a espandersi anche attraverso l'animazione. È infatti in arrivo su Netflix Ghostbusters: Night Shift, serie animata ambientata nel 1994 e prevista per il 2027, mentre è stato inoltre riportato lo sviluppo di un film animato. Per scoprire se Ghostbusters: Nightmare on 34th Street diventerà davvero il prossimo capitolo cinematografico della saga bisognerà dunque aspettare conferme da Sony. Ma se il titolo dovesse rimanere quello emerso dall'indiscrezione, il Natale a New York potrebbe presto diventare molto più spaventoso del solito.