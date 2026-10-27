Giorgia Angeloni torna a Uomini e Donne dopo il lutto: “Ti sarò sempre grata”, il messaggio a Maria

Pubblicazione: 27 ottobre alle 10:43

Il dolore per la perdita di un genitore non si supera in pochi giorni, ma Giorgia Angeloni ha deciso di riprendere in mano la propria quotidianità. La tronista è tornata nello studio di Uomini e Donne dopo la scomparsa del padre Alberto, avvenuta il 21 ottobre. Il suo rientro, durante la registrazione del 26 ottobre, è stato accolto da un momento di grande commozione. Tra gli applausi del pubblico e l'affetto delle persone presenti, Giorgia ha voluto esprimere la propria riconoscenza a Maria De Filippi. La ragazza ha confermato la volontà di proseguire il suo percorso nel dating show di Canale 5.

La nuova registrazione del programma ha segnato per Giorgia un passaggio particolarmente delicato. Dopo aver interrotto temporaneamente la partecipazione alla trasmissione per stare vicino al padre, la giovane è tornata davanti alle telecamere con la consapevolezza di aver potuto dedicare alla famiglia il tempo di cui aveva bisogno. La malattia di Alberto, affetto da Parkinson giovanile, si era aggravata negli ultimi tempi, fino alla scomparsa. La notizia aveva inevitabilmente messo in secondo piano il percorso televisivo della figlia, che ora ha deciso di riprenderlo senza nascondere il dolore vissuto.

Ad accoglierla sono stati il pubblico e le persone presenti in studio, che si sono alzati per tributarle un applauso carico di affetto. Anche Gianni Sperti ha voluto dimostrarle la propria vicinanza, consegnandole un mazzo di fiori. Al centro del momento ci sono state soprattutto le parole rivolte dalla tronista alla conduttrice, alla quale ha riconosciuto un ruolo importante in una fase difficile della sua vita. "Maria, vi devo ringraziare perché tu mi hai dato la possibilità di stare vicino a mio padre tutto questo tempo, me lo sono goduto e per questo ti sarò sempre grata", ha detto Giorgia, sottolineando quanto sia stato prezioso poter condividere con lui gli ultimi mesi.

Il legame con il padre era già emerso durante la presentazione della tronista. Giorgia aveva raccontato che i genitori si erano separati quando lei aveva 13 anni e che, alcuni anni dopo, ad Alberto era stato diagnosticato il Parkinson giovanile, quando aveva circa 50 anni. Con il progredire della malattia, la ragazza aveva cercato di ritagliarsi occasioni per stare con lui e rendere più serene le sue giornate, anche attraverso gesti semplici come una passeggiata o un gelato insieme.

proprio oggi ho detto giorgia mi sta piacendo che ho letto del lutto, mi dispiace tantissimo e sicuramente abbandonerà il trono #uominiedonne — Ali 🪬 (@Alicesban) October 21, 2026