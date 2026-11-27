Pubblicazione: 27 novembre alle 15:41

Dopo le parole pronunciate da Gemma Galgani ospite di Francesca Fagnani a Belve, arriva la replica netta di Giorgio Manetti. L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, intervistato in esclusiva da SuperGuida TV ha voluto fare chiarezza sulla storia vissuta con la dama torinese, respingendo l'idea di una frequentazione priva di attenzioni o gesti romantici. Nel corso della sua ospitata televisiva, Gemma aveva raccontato di aver provato una forte intesa con l'ex compagno, pur sottolineando la mancanza di romanticismo da parte sua e ipotizzando un possibile rimpianto per la fine del rapporto. Una lettura che Giorgio Manetti contesta punto per punto.

Secondo l'ex cavaliere, il legame quotidiano era fatto di presenze concrete e costanti: «Ci sentivamo cinque volte al giorno, altro che zero romanticismo». Manetti ha spiegato che per lui l'attenzione si misura anche nella continuità del dialogo, senza bisogno di simboli convenzionali come il classico fiore al mattinodella forma in cui arriva. Senza giri di parole, Giorgio Manetti ha ribadito di non essere mai stato innamorato di Gemma durante la loro relazione, pur riconoscendo che tra i due c'era una reale sintonia.

Il punto di rottura, nella sua ricostruzione, nasce proprio dalla diversa idea di coppia: vivere il presente e condividere momenti senza pretendere un sentimento già definito contro la volontà dell'altro. Manetti ha inoltre criticato alcune affermazioni della Galgani, ritenute non aderenti a quanto accaduto tra loro, e ha respinto l'idea di un pentimento legato al rifiuto di tornare insieme dopo la fine del percorso. L'intervista ha toccato anche la possibilità di rivedere Giorgio Manetti nello studio del dating show di Maria De Filippi, soprattutto dopo i recenti incroci televisivi e le tensioni emerse anche a This Is Me.

Su questo fronte la posizione dell'ex cavaliere resta ferma: tornare oggi a Uomini e Donne non avrebbe senso. Pur definendo il programma un'esperienza importante e divertente, Manetti osserva che prolungare per diciassette anni la ricerca dell'amore davanti alle telecamere rischia di far perdere credibilità agli occhi del pubblico. Una presa di posizione che riaccende il confronto tra due dei volti più discussi della storia recente della televisione pomeridiana, mentre il dibattito sui social continua a dividersi tra chi sostiene la schiettezza di Gemma e chi dà ragione alla franchezza del "Gabbiano".