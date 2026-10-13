Giorgio Manetti, che fine ha fatto? Il nuovo lavoro e cosa resta del rapporto con Gemma Galgani

Pubblicazione: 13 ottobre alle 11:52

Per anni sono stati tra i protagonisti più discussi e seguiti di Uomini e Donne. Giorgio Manetti e Gemma Galgani hanno vissuto una storia sentimentale che ha tanto appassionato il pubblico del Trono Over, con momenti romantici, incomprensioni e infine una separazione diventata uno degli episodi più ricordati del programma di Maria De Filippi. Ma che cosa fa oggi il celebre Gabbiano? E soprattutto, esiste ancora un rapporto con la dama torinese?

A distanza di anni dal suo addio alla trasmissione di Canale 5, il cavaliere fiorentino è tornato a parlare della propria esperienza televisiva e della sua vita attuale in un'intervista ad, nella quale ha raccontato, senza rinnegare il passato. Il capitolo con Gemma, almeno dal punto di vista sentimentale,, mentre all'orizzonte si apre una nuova opportunità professionale

La relazione tra Giorgio e Gemma ha segnato profondamente il percorso di entrambi all'interno di Uomini e Donne. La frequentazione, iniziata nel 2015, aveva acceso le speranze dei telespettatori, ma i due avevano idee differenti sul futuro della coppia. Gemma desiderava un legame più stabile e riconosciuto, mentre Giorgio difendeva una concezione più libera della relazione. La storia si concluse nel settembre 2016, lasciando spazio a momenti di forte commozione e a numerosi tentativi di riavvicinamento da parte della dama.

Oggi, tuttavia, il Gabbiano non sembra provare nostalgia nel rivedere la sua ex in televisione. Nell'intervista, alla domanda sulle emozioni suscitate dalle immagini di Gemma ancora protagonista del programma, ha risposto con una frase inequivocabile:

Quando la vedo in TV non ho nessun effetto, niente di particolare, mi fa comunque piacere vederla in azione con le decine di pretendenti al titolo che si affannano per compiacerla ma…..Gemma non è un tipo facile da conquistare!

E i contatti lontano dalle telecamere? Anche su questo punto l'ex cavaliere ha escluso sviluppi romantici. "No, in tutta sincerità ci siamo sentiti solo per qualche augurio in occasione delle feste natalizie ma niente di più", ha dichiarato. Un rapporto, dunque, ridotto a sporadici messaggi di cortesia, senza segnali di un possibile ritorno di coppia. Manetti, sostenendo di aver dimostrato attenzione e fedeltà e di aver coinvolto Gemma nella sua vita sociale. Non ritiene, quindi, di avere particolari rimpianti per come andarono le cose.

Non è mancata una considerazione critica sulla lunga permanenza della dama nel programma. Secondo Giorgio, la partecipazione televisiva sarebbe diventata per Gemma un elemento centrale, un'opinione personale che conferma quanto, nonostante il tempo trascorso, le loro visioni del passato continuino a essere differenti.

Nato il 28 aprile 1956 a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, Giorgio Manetti ha costruito la propria popolarità televisiva a partire dal 2015, quando è entrato nel parterre maschile del Trono Over. Il soprannome di Gabbiano, associato all'idea di libertà e indipendenza evocata dal celebre libro di Richard Bach, è diventato presto parte integrante della sua identità pubblica.

Prima della notorietà, Manetti aveva già accumulato. Si avvicinò al mestiere di barbiere quando era ancora adolescente, iniziando a lavorare intorno ai tredici anni. In seguito si dedicò ad altre attività, arrivando a ricoprire ruoli manageriali, e trascorse periodi negli Stati Uniti, in particolare in California. I viaggi, l'interesse per la cultura e la passione per la scoperta di nuovi luoghi hanno contribuito a definire il personaggio conosciuto dal pubblico.

L'esperienza a Uomini e Donne rappresentò la svolta. La relazione con Gemma lo rese uno dei protagonisti più famosi del programma e alimentò un interesse mediatico che proseguì anche dopo la fine della storia. Nel 2017 pubblicò il libro autobiografico Il gabbiano e le sue principesse, dedicato al proprio percorso personale e sentimentale.

Nel maggio 2018 decise di lasciare la trasmissione. Dopo l'uscita dal dating show, Manetti esplorò diverse opportunità: partecipò a programmi televisivi locali, si iscrisse ad agenzie per attori, collaborò con la rivista Mio attraverso una rubrica dedicata alle relazioni e avviò il progetto imprenditoriale Giorgio Manetti Lifestyle, orientato all'organizzazione di eventi. L'attività, tuttavia, ebbe vita breve.

Nel 2021 arrivò anche un'esperienza legata alpresentando il cortometraggio A Killer for a Friend, nel quale aveva recitato. La sua attività artistica non si è fermata a questa produzione. Nel curriculum professionale di Manetti figurano anche, tra cui Uno Strano Weekend al Mare, una produzione che lo ha visto impegnato in un ruolo secondario, e Saruzzo al Potere 7. Esperienze che testimoniano la volontà di esplorare nuovi ambiti professionali al di là del dating show che lo ha reso famoso.

Il presente del Gabbiano però guarda soprattutto al settore turistico. Sempre ad alanews, Manetti ha raccontato di essere impegnato nell'avvio di una nuova attività professionale come Luxury Host, destinata alla Toscana e potenzialmente ad altre regioni italiane: "Sto iniziando una nuova attività come Luxury Host per la Toscana ma anche per altre regioni", ha spiegato, descrivendo un ruolo che richiama quello di un concierge personale per visitatori interessati a un'esperienza esclusiva. L'obiettivo è accompagnare i clienti nella scoperta dell'Italia, offrendo un punto di riferimento per un soggiorno di fascia alta. Un progetto che sembra rispecchiare la sua passione per i viaggi e la conoscenza del territorio.

E un ritorno a Uomini e Donne? Per ora non sembra rientrare nei suoi programmi. "Sinceramente non vedo nessuna buona ragione, per me oggi, per sedere in quello studio come partecipante", ha detto, aggiungendo che ringrazierebbe Maria De Filippi, ma che la sua vita professionale sta seguendo un'altra direzione.