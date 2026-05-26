Giornata pesante? Su RaiPlay, ci sono 3 commedie leggere (e gratuite), perfette per staccare la spina

Pubblicazione: 26 maggio alle 15:39

RaiPlay, la piattaforma streaming della televisione pubblica italiana, offre un catalogo ricco di titoli disponibili gratuitamente, senza necessità di abbonamenti. Tra i tanti contenuti, spiccano tre commedie italiane che incarnano perfettamente lo spirito di una giornata da vivere senza pensieri. Film diversi tra loro, ma accomunati dalla capacità di intrattenere con intelligenza e toccare corde emotive universali.

1. Notte prima degli esami

Notte prima degli esami - RaiPlay

Uscito nel 2006, il film ha saputo cristallizzare un momento cruciale nella vita di ogni studente italiano, quello dell'esame di maturità. La storia ruota attorno a Luca Molinari, interpretato da Nicolas Vaporidis, uno studente al suo ultimo giorno di liceo che commette l'errore fatale di insultare il temutissimo professor Martinelli, magistralmente reso da Giorgio Faletti. Convinto di non rivederlo mai più, Luca scopre con orrore che il destino ha altri piani: a causa dell'infortunio di un collega, Martinelli si ritroverà proprio nella commissione d'esame.



Mentre tenta disperatamente di rimediare al disastro combinato, Luca si imbatte in Claudia, interpretata da Cristiana Capotondi, una ragazza misteriosa conosciuta durante una festa. Nasce così una storia d'amore estiva che si intreccia con l'ansia degli esami, i riti di passaggio dell'adolescenza e quel mix di paura e eccitazione che caratterizza la fine della scuola superiore. Il film di Brizzi funziona perché cattura l'essenza di un'epoca, i suoi riferimenti musicali, i suoi codici relazionali, restituendo allo spettatore un pezzo di memoria collettiva che sa ancora emozionare.

2. La felicità è un sistema complesso

La felicità è un sistema complesso - RaiPlay



Qui siamo nel territorio della commedia sociale, quella che sa far sorridere mentre racconta verità scomode. Valerio Mastandrea interpreta Enrico Giusti, un personaggio tanto affascinante quanto cinico: il suo lavoro consiste nel liquidare aziende altrui. Non con metodi brutali, ma attraverso una sofisticata arte della persuasione. Enrico si avvicina ai giovani rampolli incompetenti che hanno ereditato grandi imprese industriali, ne diventa amico, conquista la loro fiducia e li convince a cedere le quote societarie.



Il meccanismo funziona alla perfezione fino a quando Enrico non incontra Filippo e Camilla, due fratelli adolescenti rimasti improvvisamente orfani a seguito di un incidente stradale. I ragazzi ereditano l'impero economico dei genitori e gli zii ingaggiano Enrico per convincerli a cedere l'azienda di famiglia. Ma questa volta qualcosa si inceppa nel sistema perfetto: la purezza e l'onestà dei due ragazzi scatenano in Enrico una profonda crisi di coscienza. Il film esplora temi complessi come l'etica professionale, il rapporto tra cinismo e autenticità, la possibilità di redenzione, il tutto mantenendo un tono accessibile e coinvolgente.

3. Un uomo felice

Un uomo felice - RaiPlay

Il terzo titolo porta lo spettatore in Francia, con una commedia che affronta con delicatezza un tema ancora divisivo: la transizione di genere. Jean Leroy è il sindaco moderato e conservatore di Montreuil-sur-Mer, una piccola cittadina nel nord della Francia. Mentre si prepara a lanciare la campagna elettorale per il terzo mandato consecutivo, la moglie Édith, con cui è sposato da quarant'anni e ha avuto tre figli, gli rivela un segreto che non può più tenere nascosto: si è sempre sentita un uomo e ha deciso di iniziare il percorso di transizione di genere.



La rivelazione getta Jean nel panico totale. Come reagirà il suo elettorato alla notizia della transizione? Il film riesce nell'impresa di trattare un argomento delicato con leggerezza senza cadere nella superficialità. Racconta una storia d'amore che deve reinventarsi, una famiglia che deve ridefinire i propri equilibri, un uomo che deve scegliere tra l'ambizione politica e l'autenticità dei sentimenti. La commedia francese ha da sempre dimostrato una particolare abilità nel miscelare temi profondi con un tono lieve, e Un Uomo Felice ne è un esempio perfetto.



Tre film, tre storie, tre modi diversi di raccontare l'Italia e l'Europa contemporanea attraverso il filtro della commedia. Notte Prima degli Esami parla di nostalgia e riti di passaggio, La Felicità è un Sistema Complesso esplora il cinismo del mondo del lavoro e la possibilità di ritrovare un'etica personale, Un Uomo Felice affronta le trasformazioni identitarie e familiari con sguardo empatico. Tutti e tre sono disponibili gratuitamente su RaiPlay, accessibili senza costi aggiuntivi per chiunque abbia una connessione internet.