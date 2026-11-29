Pubblicazione: 29 novembre alle 09:24

La7 si prepara a una possibile rivoluzione interna che potrebbe cambiare gli equilibri dell'emittente. Al centro delle indiscrezioni c'è Giovanni Floris, che sarebbe il principale candidato a raccogliere l'eredità di Enrico Mentana alla direzione del TgLa7. A tenere alta l'attenzione è soprattutto la data del 16 dicembre, quando la tradizionale cena aziendale di Natale potrebbe diventare l'occasione per annunciare le novità sul futuro della rete.

, dirigere il telegiornale e continuare a condurre diMartedì, il programma di approfondimento politico in onda il martedì sera., dal mercoledì al sabato. Una soluzione che permetterebbe alla rete di puntare su un volto già conosciuto dal pubblico, garantendo una certa continuità editoriale.

Resta da capire quale sarà il futuro di Enrico Mentana, alla guida del TgLa7 da sedici anni e diventato uno dei simboli dell'emittente. Il giornalista avrebbe ricevuto quattro offerte concrete e tra le possibili destinazioni circola anche l'ipotesi Tv8. L'assenza di un rilancio da parte di Urbano Cairo alimenta le indiscrezioni su una possibile separazione, anche se al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale.

Il 16 dicembre potrebbe rappresentare un passaggio decisivo. La cena aziendale di Natale sarebbe infatti l'occasione scelta dall'editore per fare chiarezza sulle strategie future e sulle eventuali nomine. Fino a quel momento, il possibile avvicendamento alla direzione del telegiornale resta un'ipotesi, seppure sempre più concreta.

I cambiamenti immaginati da Cairo non riguarderebbero soltanto il TgLa7., nello spazio oggi occupato da Corrado Augias. L'operazione incontrerebbe un ostacolo importante,

La7 potrebbe prepararsi a una nuova stagione, con un possibile cambio alla guida del telegiornale e nuovi volti nel palinsesto. L'eventuale uscita di Mentana segnerebbe la fine di un'epoca per l'emittente, mentre l'arrivo di Floris rappresenterebbe una scelta di continuità. Per conoscere le decisioni definitive bisognerà attendere le prossime settimane, con la cena del 16 dicembre che potrebbe trasformarsi nel momento della svolta.