Mentana risponde alle voci su TV8 con Ficarra e Picone: il meme su La7 e le indiscrezioni sul futuro
Enrico Mentana replica con ironia ai rumor su La7 e TV8 condividendo un meme tratto dal film Il 7 e l'8 di Ficarra e Picone. Tutti i dettagli sul caso.
Enrico Mentana torna a far discutere il mondo della televisione e dei social con una mossa che mescola ironia, citazioni pop e strategie comunicative. Nella tarda serata di martedì 24 novembre, il direttore del Tg La7 ha risposto alle crescenti indiscrezioni sul proprio futuro professionale, in particolare ai rumor che lo vorrebbero in uscita da La7 e diretto verso TV8 (nell'orbita Sky), pubblicando su Facebook un meme legato al duo comico Ficarra e Picone.
"Oggi ho letto molte notizie sul mio futuro… alcune del tutto nuove anche per me! A presto per mettere le cose in chiaro, fuori dai pettegolezzi". Una frase che non chiude definitivamente il capitolo delle ipotesi, ma invita a prendere con cautela le ricostruzioni circolate nelle ultime ore promettendo chiarimenti diretti in un secondo momento.
Secondo quanto riportato da diverse testate e ripreso dalla fonte, le voci sul possibile approdo a TV8 hanno ipotizzato per Mentana un ruolo di primo piano, tra telegiornale e una possibile striscia quotidiana nella fascia preserale, in concorrenza con Otto e mezzo su La7, in una fase già segnata dall'annuncio della conclusione del suo percorso alla direzione del Tg La7 a partire da dicembre e da un clima teso all'interno della redazione.