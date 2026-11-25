Pubblicazione: 25 novembre alle 15:08

Enrico Mentana torna a far discutere il mondo della televisione e dei social con una mossa che mescola ironia, citazioni pop e strategie comunicative. Nella tarda serata di martedì 24 novembre, il direttore del Tg La7 ha risposto alle crescenti indiscrezioni sul proprio futuro professionale, in particolare ai rumor che lo vorrebbero in uscita da La7 e diretto verso TV8 (nell'orbita Sky), pubblicando su Facebook un meme legato al duo comico Ficarra e Picone.

Invece di rilasciare una smentita formale o un comunicato ufficiale, Mentana ha scelto un registro leggero ma pungente. Il riferimento visivofirmata e interpretata da Salvatore Ficarra e Valentino Picone insieme a Giambattista Avellino: un titolo che, per pura coincidenza numerica, richiama in modo immediato le due reti televisive al centro del toto-nomine. A corredo dell'immagine con i volti del duo comico, il giornalista ha affidato a poche righe il senso della sua replica:

"Oggi ho letto molte notizie sul mio futuro… alcune del tutto nuove anche per me! A presto per mettere le cose in chiaro, fuori dai pettegolezzi". Una frase che non chiude definitivamente il capitolo delle ipotesi, ma invita a prendere con cautela le ricostruzioni circolate nelle ultime ore promettendo chiarimenti diretti in un secondo momento.

Secondo quanto riportato da diverse testate e ripreso dalla fonte, le voci sul possibile approdo a TV8 hanno ipotizzato per Mentana un ruolo di primo piano, tra telegiornale e una possibile striscia quotidiana nella fascia preserale, in concorrenza con Otto e mezzo su La7, in una fase già segnata dall'annuncio della conclusione del suo percorso alla direzione del Tg La7 a partire da dicembre e da un clima teso all'interno della redazione.