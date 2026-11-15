Giovanni Minoli rompe il silenzio su Diaco e attacca Selvaggia Lucarelli: "Mi sembra una lucarellata"

Pubblicazione: 15 novembre alle 11:26

Nel pieno della bufera mediatica che ha coinvolto Pierluigi Diaco, arriva la presa di posizione di Giovanni Minoli, storico giornalista e volto della televisione italiana, che sceglie di difendere il conduttore di BellaMa' e di criticare il modo in cui Selvaggia Lucarelli ha raccontato la vicenda. Minoli commenta gli audio diffusi dalla blogger con una definizione netta: "Mi sembra una lucarellata". Un giudizio che richiama anche altri casi televisivi finiti al centro delle polemiche, come quello di Enrico Montesano e della maglietta della X Mas indossata durante le prove di Ballando con le stelle.

Beh se la morale la fa Milly Carlucci che nella sua trasmissione ha un giudice molto più volgare di Diaco è giusto che continui ad andare in onda — Flavio Manco#facinorosofinoallafine⚪⚫ (@flavioneviano) November 15, 2026

. "Io stimo Diaco, penso che sia una persona per bene e seria", dichiara, ricordando il clima amichevole trovato ogni volta in trasmissione. Il giornalista aggiunge di conoscere bene le pressioni che caratterizzano la gestione di un programma televisivo, nel quale lavorano quotidianamente numerose persone: "So che è normale che qualche volta capiti di alzare la voce per rimettere in riga la squadra". Un comportamento che, pur non rappresentando un modello da seguire, secondo lui va valutato anche alla luce del contesto lavorativo.

Minoli riconosce a Diaco una particolare attenzione alla preparazione professionale e alla storia della televisione. Racconta che il conduttore frequenta la cineteca per studiare i grandi programmi del passato e comprendere come veniva realizzato quel tipo di intrattenimento. "Mi ha sempre impressionato la sua voglia di crescere e imparare", osserva, esprimendo apprezzamento per il suo metodo di lavoro e augurandogli il meglio.

Soffermandosi sulle testimonianze pubblicate da Selvaggia Lucarelli, il giornalista invita a non considerare tutti gli episodi come un unico caso: "Se uno analizza uno per uno i quattro casi dei quattro testimoni, scopre che sono tutti casi particolari". Minoli affronta anche le polemiche sulle domande rivolte da Diaco ad Alberto Ravagnani, precisando di non aver ascoltato direttamente quell'intervista. La sua riflessione si sposta sul linguaggio utilizzato nei programmi televisivi, citando Belve e le trasmissioni di cronaca che approfondiscono anche gli aspetti più privati della vita delle persone coinvolte nei casi raccontati.

@carmelitadurso Dopo aver fatto per una settimana le crociate a Diaco per l' intervista a Ravagnani avrebbe dovuto prendere Mariotto e sbatterlo fuori. Non è simpatico, non fa ridere, offensivo e fuori luogo. L' unica che ha detto le cose come stanno è la regina Carolyn Smith — 𝓡𝓸𝓫𝓼 🌹🩷- M∀YHEM (@roseb_tch) November 15, 2026

Da qui nasce una domanda che Minoli considera centrale: "O è saltata l'etica delle interviste per tutti, oppure c'è qualcuno che vale meno degli altri". Secondo il giornalista, il problema riguarda la coerenza con cui vengono valutati i comportamenti e le domande dei conduttori televisivi. Minoli precisa comunque di non voler offrire una difesa incondizionata del collega: "Io non lo difendo, dico chi è Diaco per me". Una distinzione con cui chiarisce di voler raccontare la propria esperienza personale, senza pretendere di stabilire se tutte le condotte contestate siano state appropriate.

Infine, quando gli viene chiesto quale posizione dovrebbe assumere la Rai sulla vicenda, Minoli preferisce non esprimersi: "Guardi, io non sono l'azienda. E ormai non la capisco più quasi su niente". Il suo intervento aggiunge un nuovo punto di vista a una polemica che continua a far discutere. Da una parte ci sono le testimonianze e gli audio diffusi da Lucarelli, dall'altra la valutazione di un professionista che conosce Diaco e il funzionamento delle produzioni televisive.