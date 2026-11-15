Giovanni Minoli rompe il silenzio su Diaco e attacca Selvaggia Lucarelli: "Mi sembra una lucarellata"
Giovanni Minoli interviene sul caso Pierluigi Diaco, difende il conduttore di BellaMa' e lancia una frecciata a Selvaggia Lucarelli.
Nel pieno della bufera mediatica che ha coinvolto Pierluigi Diaco, arriva la presa di posizione di Giovanni Minoli, storico giornalista e volto della televisione italiana, che sceglie di difendere il conduttore di BellaMa' e di criticare il modo in cui Selvaggia Lucarelli ha raccontato la vicenda. Minoli commenta gli audio diffusi dalla blogger con una definizione netta: "Mi sembra una lucarellata". Un giudizio che richiama anche altri casi televisivi finiti al centro delle polemiche, come quello di Enrico Montesano e della maglietta della X Mas indossata durante le prove di Ballando con le stelle.
Minoli riconosce a Diaco una particolare attenzione alla preparazione professionale e alla storia della televisione. Racconta che il conduttore frequenta la cineteca per studiare i grandi programmi del passato e comprendere come veniva realizzato quel tipo di intrattenimento. "Mi ha sempre impressionato la sua voglia di crescere e imparare", osserva, esprimendo apprezzamento per il suo metodo di lavoro e augurandogli il meglio.
Soffermandosi sulle testimonianze pubblicate da Selvaggia Lucarelli, il giornalista invita a non considerare tutti gli episodi come un unico caso: "Se uno analizza uno per uno i quattro casi dei quattro testimoni, scopre che sono tutti casi particolari". Minoli affronta anche le polemiche sulle domande rivolte da Diaco ad Alberto Ravagnani, precisando di non aver ascoltato direttamente quell'intervista. La sua riflessione si sposta sul linguaggio utilizzato nei programmi televisivi, citando Belve e le trasmissioni di cronaca che approfondiscono anche gli aspetti più privati della vita delle persone coinvolte nei casi raccontati.
Infine, quando gli viene chiesto quale posizione dovrebbe assumere la Rai sulla vicenda, Minoli preferisce non esprimersi: "Guardi, io non sono l'azienda. E ormai non la capisco più quasi su niente". Il suo intervento aggiunge un nuovo punto di vista a una polemica che continua a far discutere. Da una parte ci sono le testimonianze e gli audio diffusi da Lucarelli, dall'altra la valutazione di un professionista che conosce Diaco e il funzionamento delle produzioni televisive.