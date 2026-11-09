Girls, il revival HBO prende forma: confermata l'assenza di uno dei volti storici più amati della serie

Pubblicazione: 09 novembre alle 15:50

Il ritorno di Girls porterà nuovamente sullo schermo alcuni dei personaggi più amati della serie HBO, ma la reunion dovrà fare i conti con un'assenza importante. Adam Driver, interprete di Adam Sackler, ha chiarito che non prenderà parte ai nuovi episodi. Una conferma arrivata direttamente dall'attore, che non ha lasciato molto spazio alle interpretazioni. La sua decisione riapre inevitabilmente gli interrogativi su come verrà raccontato il futuro del personaggio e sul legame con Jessa. Intanto, il revival si prepara a riportare il pubblico nella vita di Hannah e delle sue amiche, a circa dieci anni dalla conclusione della serie originale.

La conferma è arrivata mentre Adam Driver era impegnato nella promozione di Paper Tiger. Interrogato sulla possibilità di partecipare al nuovo progetto televisivo, l'attore ha risposto senza esitazioni: "No, ma auguro loro buona fortuna". Una dichiarazione breve, ma sufficiente a spegnere le aspettative di chi sperava di rivederlo accanto a Lena Dunham. Nella serie originale,

La loro relazione, caratterizzata da continui avvicinamenti, incomprensioni e separazioni, aveva rappresentato una delle trame più importanti del racconto. Anche dopo la fine della loro storia, il personaggio era rimasto legato al gruppo attraverso la relazione con Jessa, interpretata da Jemima Kirke. Il revival, annunciato da HBO, sarà composto da cinque nuovi episodi e le riprese dovrebbero iniziare la prossima estate. A guidare il progetto ci sarà ancora Lena Dunham, che tornerà a interpretare Hannah. Accanto a lei ritroveremo Allison Williams nel ruolo di Marnie, Jemima Kirke in quello di Jessa e Zosia Mamet nei panni di Shoshanna.

La nuova storia sarà ambientata circa dieci anni dopo il finale della serie originale e permetterà di scoprire come sono cambiate le protagoniste, ormai lontane dalla fase della vita in cui il pubblico le aveva conosciute. La scelta di riportare in scena Girls non sarebbe nata semplicemente dalla volontà di sfruttare la nostalgia degli spettatori. Dunham aveva spiegato di voler riprendere la serie soltanto in presenza di una storia che meritasse davvero di essere raccontata. Il passaggio dei personaggi verso una nuova fase della vita ha rappresentato un punto di partenza importante, dopo aver raggiunto i quarant'anni, la creatrice ha iniziato a immaginare nuovamente Hannah, Marnie, Jessa e Shoshanna nel presente.

. Non è ancora chiaro se Adam Sackler verrà almeno menzionato oppure se il suo legame con Jessa avrà spazio nei nuovi episodi. A rendere particolarmente delicata la situazione c'è anche quanto raccontato da Dunham nel memoir Famesick, nel quale ha ripercorso il rapporto professionale e personale con il suo ex collega., compresi episodi di rabbia sul set.

Nel libro ha raccontato anche un lato diverso del loro legame, ricordando alcuni gesti di affetto e protezione. In particolare, ha ripercorso il momento in cui si sarebbero salutati alla fine delle riprese, quando Driver le avrebbe detto: "Spero tu sappia che ti vorrò sempre bene". Secondo il racconto dell'autrice, dopo quell'occasione non avrebbe più ricevuto sue notizie. L'attore, dal canto suo, non ha fornito spiegazioni pubbliche sulle ragioni del mancato ritorno e ha evitato di commentare direttamente le rivelazioni del memoir. Nel frattempo, la carriera di Adam Driver ha preso una direzione internazionale, anche grazie al successo ottenuto dopo Girls.

ho appena realizzato che gli eventi della prima stagione di girls avvengono durante lo stesso periodo della quinta stagione di gossip girl omg letteralmente la stessa new york https://t.co/kW9KPEgy4A — 𝐠𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫* (@drewbarrymoure) November 3, 2026

L'attore ha interpretato Kylo Ren nella trilogia sequel di Star Wars e ha ricevuto nomination agli Oscar per BlacKkKlansman e Marriage Story. Tra i suoi impegni cinematografici figurano nuovi progetti come X-Men e Heat 2. Il suo ritorno nella serie HBO avrebbe rappresentato un'occasione importante per ritrovare uno dei personaggi più riconoscibili della produzione, ma la sua risposta sembra chiudere definitivamente questa possibilità. Resta ora da vedere come Lena Dunham sceglierà di gestire un'assenza che potrebbe influenzare anche gli equilibri sentimentali e narrativi della nuova stagione.