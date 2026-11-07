Giulia Cecchettin, il cinema si ferma per ricordarla: oltre mille spettatori per Se domani non torno

Pubblicazione: 07 novembre alle 18:42

Sei sale gremite e più di mille spettatori riuniti per ricordare Giulia Cecchettin. La proiezione speciale di Se domani non torno, il film diretto da Paola Randi, ha coinvolto il pubblico di Padova, Sassari e Alessandria, trasformando il cinema in un luogo di memoria e partecipazione. A pochi giorni dal terzo anniversario dell'omicidio della studentessa di Vigonovo, avvenuto l'11 novembre 2023, tante persone hanno scelto di esserci. Un abbraccio collettivo che ha coinvolto famiglie, giovani e cittadini che hanno voluto manifestare la propria vicinanza a Gino Cecchettin.

L'affluenza ha restituito l'immagine di una comunità ancora profondamente legata alla storia di Giulia. Molti spettatori sono arrivati dai paesi del Padovano e dai luoghi che avevano fatto parte della quotidianità della ragazza.Alcuni la conoscevano personalmente, altri l'avevano incontrata soltanto di sfuggita, mentre per molti il suo volto era diventato familiare attraverso le notizie televisive.

La partecipazione non era legata soltanto alla visione del film. Per diversi presenti, l'occasione rappresentava anche la possibilità di incontrare Gino Cecchettin, stringergli la mano e manifestargli affetto. Come ha raccontato una spettatrice di Selvazzano, Giulia era diventata una figura nella quale tante persone potevano riconoscere una figlia, una sorella, un'amica o una vicina di casa. È anche questa vicinanza emotiva ad aver contribuito a rendere così significativa la risposta del pubblico.

“Alle volte vorresti sparire dal mondo… poi però pensi a tua figlia, pensi a tanti altri ragazzi e hai la paura di vivere il futuro con un altro rimorso: è quello di poter aver fatto qualcosa e non averlo fatto” Gino Cecchettin a Che Tempo Che Fa per presentare “Se domani non torno”, il film dedicato a sua figlia Giulia, dal 5 novembre al cinema. #CTCF — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 4, 2026

La pellicola di Paola Randi affronta la vicenda attraverso il dolore e il percorso della famiglia Cecchettin, senza limitarsi alla ricostruzione della tragedia. Il racconto porta sullo schermo anche la necessità di riconoscere e contrastare le dinamiche di possesso e controllo, riportando al centro il tema della violenza di genere. Particolarmente importante è il messaggio di Elena Cecchettin, che invita a non considerare normali atteggiamenti e comportamenti che possono rappresentare i primi segnali di una relazione violenta.

Figlia n 1 due giorni fa è andata ad una proiezione per le scuole di "se domani non torno". Mi hanno colpito due cose che ha detto: -"bello, piangevamo tutti" e a mia figlia solitamente piacciono i film che danno piangere. -"per tutto il tempo in sala non volava una mosca"; lei — Pappagallorosa  (@Pappagallorosa1) November 6, 2026

L'impatto del film si è riflesso anche nelle reazioni degli spettatori, tra commozione, silenzi e applausi. In occasione di altre proiezioni, come quella al Cinema Gloria, il pubblico ha partecipato anche a un gesto simbolico, far tintinnare le chiavi, richiamando le parole pronunciate da Elena durante i funerali della sorella.

Se domani non torno diventa molto più di un racconto cinematografico, è un'occasione per ritrovarsi, ricordare e interrogarsi su ciò che può essere cambiato nella società. La presenza di oltre mille persone dimostra quanto la storia di Giulia continui a coinvolgere cittadini di età ed esperienze diverse. L'obiettivo è fare in modo che il suo ricordo non resti legato soltanto alla tragedia, ma contribuisca a costruire una maggiore consapevolezza, soprattutto tra le nuove generazioni, sull'importanza del rispetto e della libertà nelle relazioni.