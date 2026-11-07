Giulia Cecchettin, il cinema si ferma per ricordarla: oltre mille spettatori per Se domani non torno
Oltre mille spettatori in sei sale per Se domani non torno, il film su Giulia Cecchettin che commuove il pubblico e rinnova il messaggio contro la violenza sulle donne.
Sei sale gremite e più di mille spettatori riuniti per ricordare Giulia Cecchettin. La proiezione speciale di Se domani non torno, il film diretto da Paola Randi, ha coinvolto il pubblico di Padova, Sassari e Alessandria, trasformando il cinema in un luogo di memoria e partecipazione. A pochi giorni dal terzo anniversario dell'omicidio della studentessa di Vigonovo, avvenuto l'11 novembre 2023, tante persone hanno scelto di esserci. Un abbraccio collettivo che ha coinvolto famiglie, giovani e cittadini che hanno voluto manifestare la propria vicinanza a Gino Cecchettin.
La partecipazione non era legata soltanto alla visione del film. Per diversi presenti, l'occasione rappresentava anche la possibilità di incontrare Gino Cecchettin, stringergli la mano e manifestargli affetto. Come ha raccontato una spettatrice di Selvazzano, Giulia era diventata una figura nella quale tante persone potevano riconoscere una figlia, una sorella, un'amica o una vicina di casa. È anche questa vicinanza emotiva ad aver contribuito a rendere così significativa la risposta del pubblico.
La pellicola di Paola Randi affronta la vicenda attraverso il dolore e il percorso della famiglia Cecchettin, senza limitarsi alla ricostruzione della tragedia. Il racconto porta sullo schermo anche la necessità di riconoscere e contrastare le dinamiche di possesso e controllo, riportando al centro il tema della violenza di genere. Particolarmente importante è il messaggio di Elena Cecchettin, che invita a non considerare normali atteggiamenti e comportamenti che possono rappresentare i primi segnali di una relazione violenta.
Se domani non torno diventa molto più di un racconto cinematografico, è un'occasione per ritrovarsi, ricordare e interrogarsi su ciò che può essere cambiato nella società. La presenza di oltre mille persone dimostra quanto la storia di Giulia continui a coinvolgere cittadini di età ed esperienze diverse. L'obiettivo è fare in modo che il suo ricordo non resti legato soltanto alla tragedia, ma contribuisca a costruire una maggiore consapevolezza, soprattutto tra le nuove generazioni, sull'importanza del rispetto e della libertà nelle relazioni.