Giulia Presutti, la rinuncia alla conduzione di Report fatta per un motivo ben preciso

Pubblicazione: 03 settembre alle 14:05

Nuove tensioni in Viale Mazzini sul futuro di Report. Giulia Presutti, designata dalla Direzione Approfondimento per affiancare Daniele Piervincenzi alla guida del programma dopo il controverso addio di Sigfrido Ranucci, ha comunicato ufficialmente la propria rinuncia all'incarico.

Giulia Presutti (Rai)

La decisione è stata formalizzata attraversoal direttore dell'Approfondimento, Paolo Corsini. Nella missiva la giornalista spiega di voler fare un passo indietro" ed evitarle ulteriori polemiche, confermando comunque la propria disponibilità nei confronti dell'azienda.

A pesare sulla scelta, secondo quanto si apprende, il clima di forte ostilità registrato durante l'ultimo vertice nella sede Rai di via Teulada. La redazione e il gruppo degli inviati storici hanno confermato una posizione di netta chiusura rispetto alle soluzioni editoriali calate dall'alto, chiedendo di azzerare le decisioni prese e minacciando l'abbandono in massa della testata.

Sullo sfondo resta aperto anche il braccio di ferro legale tra la Rai e Sigfrido Ranucci, con l'avvocato del conduttore che denunzia "interferenze e pressioni indebite". Nonostante la vacanza alla conduzione e la fronda interna, l'avvio della nuova stagione d'inchiesta resta fisso in palinsesto per il prossimo 8 novembre.