Giulia Provvedi al GF Vip: "Era l’uomo della mia vita" il drammatico ricordo del padre e dell’ultima chiamata

Pubblicazione: 10 ottobre alle 11:45

La puntata del 9 ottobre del Grande Fratello Vip 2026 ha regalato uno dei momenti più intensi della stagione. Giulia Provvedi ha ripercorso alcuni degli episodi più dolorosi della sua vita, dalla morte del padre Claudio alla paura di perdere anche la madre. Un racconto personale che ha coinvolto il pubblico e toccato profondamente Cesara Buonamici, intervenuta in studio per condividere la propria esperienza. Al centro della testimonianza, il valore del tempo trascorso con le persone care e il peso dei ricordi che accompagnano un lutto.

Giulia ha ricordato l’ultima videochiamata con il padre, avvenuta mentre l’uomo stava affrontando un percorso di cure. Durante la conversazione, Claudio aveva descritto quelli che sembravano sintomi di un attacco di panico, ma si trattava di un infarto., immagini traumatiche, impossibili da cancellare.. Giulia ha confessato quanto sia importante rispondere alle chiamate dei propri genitori, perché non si può sapere quando sarà l’ultima occasione per sentirli. Ripensando a quel momento, ha espresso anche il desiderio di poter tornare indietro per abbracciare e riempire di baci il padre.

A rendere ancora più difficile il periodo successivo alla perdita è stata la grave emergenza medica che ha coinvolto la madre Monica. Poco più di un anno dopo la morte di Claudio, la sorella di Giulia l’ha avvertita che la donna stava male, aveva avuto un’emorragia cerebrale ed era entrata in coma. La possibilità di perdere un altro genitore ha fatto riaffiorare il dolore già vissuto. Nel racconto di Giulia trova spazio anche ciò che la madre le avrebbe riferito dopo essersi ripresa, durante il coma avrebbe visto il marito, che l’avrebbe rassicurata sulle figlie. Un’esperienza dal significato intimo per la famiglia, che la concorrente ha collegato alla forza dell’unione familiare e al sostegno reciproco nei momenti più difficili. Per lei, la salute e la presenza delle persone amate restano le cose davvero essenziali.

Nel ricordare Claudio, Giulia ha sottolineato quanto i suoi insegnamenti continuino a far parte della sua vita. Il padre le ha trasmesso valori importanti, dal rispetto per gli altri all’amore, lasciandole un’eredità che va oltre la sua assenza. Durante la puntata, la concorrente ha ricevuto anche una sorpresa dalla madre Monica, una lettera nella quale la donna le ha espresso tutto il proprio orgoglio, ricordandole che anche il papà sarebbe stato fiero di lei. Un messaggio che ha riportato al centro il legame tra le due sorelle, la madre e il ricordo di Claudio, offrendo a Giulia un momento di conforto nel corso della sua esperienza televisiva.